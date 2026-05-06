Nghệ An loạn tin "3.000 hồ sơ" đăng ký lớp 10, các trường nói gì?

Những ngày cuối đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An, hàng loạt thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội như việc một số trường “nhận hơn 3.000 hồ sơ nguyện vọng 1” đã khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, chần chừ chưa chốt nguyện vọng.

Trước tình trạng này, các trường THPT trên địa bàn đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ. Ông Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật khẳng định, thông tin về số lượng hồ sơ đăng ký hơn 3.000 là không chính xác, mang tính suy đoán, gây nhiễu loạn tâm lý thí sinh. Nhà trường cho biết hiện chưa có số liệu chính thức về lượng hồ sơ đăng ký và đề nghị phụ huynh, học sinh yên tâm với lựa chọn của mình.

Trường THPT Hà Huy Tập lên tiếng về tin đồn số lượng hồ sơ đăng ký vào trường là hơn 3.000 hồ sơ.

Tương tự, ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cũng khẳng định tin đồn về số lượng hồ sơ “khủng” đăng ký vào trường là sai sự thật, không có căn cứ. Nhà trường đồng thời công bố rõ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026 – 2027 là 1.125 học sinh (25 lớp 10), tăng đáng kể so với năm trước, qua đó góp phần giảm áp lực cho thí sinh.

Không chỉ bác bỏ tin đồn, các trường cũng khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần tỉnh táo, chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống. Đồng thời, với quy định mới không cho phép chuyển trường tùy ý và siết chặt quản lý học sinh sử dụng phương tiện cá nhân, việc lựa chọn trường học phù hợp, gần nơi cư trú là yếu tố cần được cân nhắc.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trên thực tế, theo ghi nhận tại nhiều trường THCS, việc đăng ký nguyện vọng năm nay không có nhiều biến động. Tại Trường THCS Trung Đô, phần lớn học sinh lựa chọn nguyện vọng dựa trên năng lực thể hiện qua các kỳ thi thử. Trong hơn 300 học sinh lớp 9, có 205 em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Viết Thuật, 66 em đăng ký vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, số còn lại phân bổ về các trường khác.

Tương tự, Trường THCS Hà Huy Tập cũng cho thấy xu hướng đăng ký ổn định. Trong tổng số 611 học sinh, có 264 em đăng ký vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, 222 em chọn Trường THPT Hà Huy Tập, 59 em đăng ký Trường THPT Lê Viết Thuật, số còn lại phân bổ về các trường khác hoặc chọn hướng học nghề.

Theo các nhà trường, việc tổ chức thi thử nhiều lần đã giúp học sinh đánh giá đúng năng lực, từ đó lựa chọn nguyện vọng phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập. Đặc biệt, năm nay tất cả các trường công lập đều xét tuyển nguyện vọng 2, tạo thêm cơ hội cho thí sinh.

Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 57.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 10.000 em so với năm 2025.

Liên quan đến công tác tuyển sinh, Sở GD&ĐT Nghệ An đã điều chỉnh thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 7/5, kéo dài thêm 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. Ngày 8/5 sẽ khóa dữ liệu hệ thống; trước 17 giờ ngày 9/5, các đơn vị hoàn tất nộp danh sách đăng ký; và trước 17 giờ ngày 10/5 tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu.

Sở yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, đảm bảo công tác tuyển sinh diễn ra minh bạch, chính xác, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Đồng thời nhấn mạnh phụ huynh, học sinh cần giữ vững tâm lý, tránh bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch, tập trung ôn tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.