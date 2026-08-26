Ngắm bộ ảnh đồng phục mới “cực cưng” của sinh viên Đại học Đại Nam: “Đại Nam trong ký ức”

Nghĩ về bộ đồng phục cũng tức là nghĩ về sự giao thoa. Một mặt, nó là bản sắc không thể đổi dời của một ngôi trường - nơi lưu giữ truyền thống và những giá trị đáng tự hào. Mặt khác, mỗi thế hệ khoác lên mình bộ đồng phục ấy lại thổi vào đó một phong thái, một màu sắc của riêng mình.

Hướng tới dấu mốc kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, trường Đại học Đại Nam giới thiệu bộ ảnh mang tên "Đại Nam trong ký ức" với mong muốn nắm bắt trọn vẻ đẹp hoài niệm dưới cái nhìn tươi mới.

Bộ ảnh vừa là bức thư tình gửi tới hành trình 20 năm Đại Nam từ những ngày đầu đi lên để đạt được vị thế vững chắc ngày hôm nay, vừa là một lời hứa về sự chuyển mình không ngừng để bắt kịp tuổi trẻ, bắt kịp sự năng động của các thế hệ sinh viên đã, đang và sẽ bước chân vào mái trường Đại Nam.

Một Đại Nam, nhiều phiên bản

Trong suốt 20 năm ghi dấu trên bản đồ giáo dục, Đại Nam luôn tự hào về một tập thể sinh viên đa dạng cá tính, thể hiện qua mỗi sắc thái trên bộ đồng phục.

Những bộ vest chỉn chu, lịch lãm với nét thẩm mỹ phương Tây gợi lên hình ảnh sinh viên trưởng thành, sẵn sàng đón đầu khó khăn. Nhưng không bao giờ trở nên cứng nhắc khi kết hợp cùng áo len cộc tay màu ấm - một chút mềm mại, tinh nghịch của tuổi thanh xuân.

Các bạn sinh viên nhí nhảnh đáng yêu trong bộ vest đồng phục mới ở canteen trường.

Đối lập với những gam màu trầm là sắc xanh của đồng phục thể thao, mang theo hơi thở của mùa hè, của những bước chạy và nguồn năng lượng dồi dào.

3 bạn sinh viên khoa Truyền thông khoe vẻ khỏe khoắn trong bộ đồng phục thể thao.

Và giữa tất cả những sắc màu ấy, sắc cam đặc trưng vẫn hiện diện như một dấu ấn không thể trộn lẫn - thứ đã trở thành truyền thống trong bản sắc Đại Nam.

Bắt trọn khoảnh khắc tinh nghịch của nhóm sinh viên trong màu áo cam "signature".

Mỗi bộ đồng phục là một diện mạo, mỗi sinh viên là một cá tính. Tất cả cùng cộng hưởng để tạo nên bức tranh đa sắc của Đại Nam, nơi sự chững chạc của ngưỡng cửa trưởng thành có thể cùng song hành với sự tò mò, nhiệt thành và nguồn năng lượng tuổi trẻ.

Phương Thanh - sinh viên năm 3 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc duyên dáng trong bộ vest đồng phục.





Đưa nhau đi khắp "ngõ ngách" trường, bắt trọn từng khoảnh khắc

Cắt những lát bình dị vào cuộc sống sinh viên quen thuộc, bộ ảnh là tập hợp của những khoảnh khắc tự nhiên, chân thật. Phút tản bộ trên con đường rợp bóng cây, cái yên ắng của lớp học, của dãy hàng lang hay một cơn mưa rào bất chợt. Tất cả đều là những mảnh ghép khó phai trong quãng đời sinh viên.

Bồ Đề - con đường rợp bóng cây xanh trong ký ức của bao lớp người Đại Nam.

‎Phòng mỹ thuật – nơi trưng bày các tác phẩm ấn tượng của sinh viên khoa Mỹ thuật & Thiết kế.

Xuyên suốt bộ ảnh ta thấy những địa điểm cũ mà mới. Nét hiện đại, tân tiến của những lớp học, phòng nghiên cứu, khu trưng bày sản phẩm nay đã được nâng cấp, sửa sang. Nhưng vẫn còn đó những góc sân trường ký ức, bảng phấn và những khoảng nắng phảng phất kỷ niệm của biết bao thế hệ sinh viên Đại Nam.

Hành lang, giảng đường gắn với bao thế hệ sinh viên Đại Nam.

Thang máy cũng được tận dụng như một bối cảnh siêu "cool".

Nhà ăn trường đã được sửa sang - rộng rãi, khang trang.

Vẫn còn đó những bảng đen phấn trắng.

Góc học Quốc phòng trải dài những hàng cây.

Sân tập Đại Nam dưới cơn mưa mùa hạ.

Ký ức của 20 năm, khởi đầu của hành trình mới

"Đại Nam trong ký ức" ra mắt vào đúng thời điểm năm học mới bắt đầu, cũng là lúc cột mốc 20 năm đang đến gần. Những nét quen thuộc của hôm qua và diện mạo mới mẻ của hôm nay đều hiện hữu trên mỗi màu sắc của bộ đồng phục. Đây như một lời tri ân dành cho hành trình hai thập niên đã qua. Bởi trên mỗi màu áo là dấu ấn của lịch sử. Và mỗi một năm học mới bắt đầu, sẽ lại có những người trẻ tiếp tục khoác lên mình màu áo ấy. Họ có thể không biết những người trước mình, nhưng bằng việc thổi đó cá tính riêng, họ sẽ trở thành một phần của câu chuyện ấy– tiếp tục viết lên một tương lai đầy hứa hẹn cho Đại Học Đại Nam.