Nam hành khách bị đuổi khỏi máy bay sau khi đổi ý, không chịu nhường ghế cho cặp đôi ngồi cạnh nhau

Một nam hành khách người Colombia cho biết anh bị yêu cầu rời khỏi máy bay của Delta Air Lines sau khi đổi ý, không muốn chuyển sang chiếc ghế nhỏ và kém thoải mái hơn. Vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội, buộc hãng hàng không phải lên tiếng.

Phát hiện ghế mới chật hơn, nam hành khách quyết định ngồi lại chỗ cũ

Theo Mirror, vụ việc xảy ra vào tháng 9, trước khi một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines khởi hành từ sân bay quốc tế El Dorado ở thủ đô Bogotá, Colombia, đến thành phố Atlanta, Mỹ.

Santiago Daza, nam hành khách người Colombia, cho biết một tiếp viên đã đề nghị anh đổi chỗ để một cặp đôi có thể ngồi cạnh nhau. Ban đầu, Daza đồng ý vì muốn giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vị trí được đề xuất, anh nhận ra chiếc ghế mới có không gian nhỏ hơn và kém thoải mái hơn chỗ ngồi ban đầu.

"Tôi đồng ý lúc đầu vì muốn giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy chỗ ngồi thay thế, tôi nhận ra nó kém thoải mái hơn và có ít không gian hơn, vì vậy tôi quyết định ở lại chỗ ngồi được phân cho mình", Daza kể lại.

Nam hành khách khẳng định anh chưa thực sự chuyển sang ghế mới. Để ghi lại diễn biến sự việc, Daza sử dụng kính thông minh Meta có chức năng quay video.

Theo lời kể của Daza, sau đó, một tiếp viên tiến đến hỏi tên anh. Nam hành khách cho rằng thái độ của người này ngay từ đầu đã có vẻ thiếu thiện chí. Trước khi đi về phía buồng lái, thành viên phi hành đoàn còn yêu cầu anh ngừng quay phim.

Ảnh minh hoạ/VCG

Daza khẳng định bản thân vẫn giữ bình tĩnh trong suốt sự việc. Tuy nhiên, sau khi nghe trình bày từ anh, một nhân viên khác của Delta Air Lines yêu cầu nam hành khách rời khỏi máy bay.

Khi Daza hỏi lý do, anh được thông báo rằng các thành viên phi hành đoàn đã trao đổi với cơ trưởng và quyết định đã được đưa ra. Nam hành khách cho biết anh không nhận được lời giải thích cụ thể về việc bị yêu cầu xuống máy bay.

Sau sự việc, Delta Air Lines sắp xếp cho Daza đi một chuyến bay khác muộn hơn. Dù vậy, anh cho biết mình đã lỡ lịch trình ban đầu và phải chịu thêm các khoản chi phí phát sinh.

Daza sau đó gửi khiếu nại đến hãng hàng không. Trong phản hồi, Delta Air Lines cho biết không tìm thấy báo cáo nào của phi hành đoàn liên quan đến vụ việc, đồng thời đề nghị tặng anh phiếu tín dụng trị giá 150 USD (khoảng 3,8 triệu đồng).

Tuy nhiên, Daza cho rằng khoản hỗ trợ này không giải quyết được vấn đề mà anh quan tâm. Điều nam hành khách muốn biết là lý do khiến hãng quyết định yêu cầu mình rời khỏi máy bay.

"Tôi đã sai phạm nghiêm trọng đến mức nào để bị đuổi khỏi máy bay?" Daza bức xúc đặt câu hỏi.

Delta Air Lines lên tiếng, nhấn mạnh hành khách phải tuân thủ chỉ dẫn

Sau khi đoạn video về vụ việc được lan truyền, cộng đồng mạng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người bày tỏ sự ủng hộ đối với Daza, cho rằng hành khách có quyền từ chối đổi sang một chiếc ghế kém thoải mái hơn vị trí đã được phân. Trong khi đó, những người khác cho rằng anh nên nhường chỗ ngay từ đầu để cặp đôi có thể ngồi cạnh nhau.

Trước những tranh cãi, Delta Air Lines đưa ra tuyên bố nhấn mạnh an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của hãng. Theo hãng, các quy định liên bang cũng yêu cầu hành khách tuân thủ mọi chỉ dẫn của thành viên phi hành đoàn.

"Chúng tôi luôn ủng hộ nhân viên của mình trong nỗ lực duy trì môi trường an toàn và tôn trọng lẫn nhau cho tất cả mọi người trên máy bay", đại diện Delta Air Lines cho biết.

Tuy nhiên, hãng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về lý do yêu cầu Daza rời khỏi máy bay, mà chỉ xác nhận đã sắp xếp lại chuyến đi cho nam hành khách trên một chuyến bay khởi hành muộn hơn.

Nguồn: ETtoday