Mỹ nhân dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc: Trung thành với đồ cơ bản, nhưng cứ xuất hiện là gây thương nhớ

Không ăn mặc cầu kỳ, nhưng mỹ nhân này cứ xuất hiện là đẹp như bước ra từ phim.

Go Youn Jung (sinh năm 1996) là một trong những mỹ nhân thế hệ mới đắt giá nhất màn ảnh Hàn Quốc. Bắt đầu lấn sân diễn xuất từ năm 2019, cô nhanh chóng bảo chứng tên tuổi qua loạt tác phẩm như Sweet Home, Law School, Alchemy Of Souls, Moving và mới đây nhất là Can This Love Be Translated?. Không chỉ chinh phục khán giả khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn trở thành hiện tượng toàn châu Á nhờ visual "vô thực". Giới chuyên gia thẩm mỹ nhận định cô sở hữu gương mặt tỷ lệ kim cương với góc nghiêng, sống mũi và khuôn cằm đạt độ cân đối tuyệt đối. Dù vướng nhiều tin đồn can thiệp thẩm mỹ, Go Youn Jung vẫn được công chúng ưu ái xưng tụng là "mỹ nhân dao kéo đẹp nhất xứ Hàn" bởi nét đẹp hài hòa, tự nhiên như tạc tượng mà ngay cả công nghệ AI cũng không thể sao chép.

Bên cạnh nhan sắc nổi bật, Go Yoon Jung còn có gu thời trang tinh tế, dễ ứng dụng. Từ những set đồ đời thường tối giản, trang phục thanh lịch đến các thiết kế nữ tính hay váy dạ hội trên thảm đỏ, người đẹp đều mang đến cảm giác thanh thoát và thời thượng.

Một trong những items được Go Yoon Jung diện nhiều nhất là quần jeans xanh ống rộng. Item này được người đẹp khéo léo kết hợp cùng áo phông, áo thun tay dài hay những chiếc áo để tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Cách phối đồ tối giản nhưng tinh tế giúp mỹ nhân Hàn Quốc tôn đôi chân dài cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, đồng thời mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa sang trọng. Đây cũng là outfit dễ ứng dụng, phù hợp từ đi học, đi làm cho đến dạo phố.

Gợi ý mua: Quần jeans xanh ống rộng

Áo và váy họa tiết hoa nhí cũng là những món đồ yêu thích của Go Yoon Jung. Nữ diễn viên thường ưu tiên các thiết kế tay phồng, gam màu trung tính với họa tiết hoa nhỏ xinh, giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo và nữ tính. Dù là áo blouse phối cùng quần jeans hay váy hoa dáng dài, cô nàng đều giữ phong cách phối tối giản, hạn chế phụ kiện để tổng thể trông nhẹ nhàng và thanh thoát.

Với áo khoác da, nữ diễn viên thường chọn các thiết kế biker hoặc leather jacket dáng oversized phối quần jeans hay chân váy ngắn, tạo nên tổng thể cá tính vừa thời thượng. Sự đối lập giữa gương mặt ngọt ngào và item đậm chất cool-girl đã tạo nên sức hút riêng, giúp Go Yoon Jung dễ dàng "cân" nhiều phong cách mà không hề bị gượng ép.

Gợi ý mua: áo khoác da

Nếu áo khoác da mang đến vẻ cá tính thì áo khoác tweed lại là món đồ giúp Go Yoon Jung phát huy tối đa khí chất tiểu thư sang trọng. Nữ diễn viên thường lựa chọn những thiết kế dáng ngắn với gam màu trung tính như trắng, kem, đen hoặc pastel nhẹ nhàng, kết hợp cùng quần jeans, chân váy chữ A hay váy liền thân để tạo nên tổng thể thanh lịch mà không bị cộng tuổi.

Gợi ý mua: áo khoác tweed

Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay các sự kiện của thương hiệu, Go Yoon Jung gần như đều khiến công chúng xuýt xoa với những mẫu váy được đính đá, sequin hoặc phủ họa tiết nổi cầu kỳ. Các thiết kế ôm dáng, hai dây hoặc quây ngực giúp cô khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, trong khi bề mặt lấp lánh tạo hiệu ứng bắt sáng, tôn làn da trắng và gương mặt tỷ kệ kim cương. Sự cân bằng giữa chi tiết nổi bật và bảng màu nhã nhặn giúp cô luôn chiếm spotlight mà không tạo cảm giác phô trương, mỗi lần xuất hiện đều đủ sức trở thành tâm điểm của ống kính.