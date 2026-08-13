Muốn tóc lâu bết và có độ bóng đẹp, hãy học 5 cách gội đầu này: Bước thứ 3 nhiều người thường làm sai

Chỉ cần điều chỉnh vài thao tác nhỏ trong quá trình gội đầu, bạn đã có thể cải thiện đáng kể tình trạng tóc nhanh bết, chân tóc xẹp hay phần ngọn khô xơ.

Không ít người từng thắc mắc vì sao cùng là gội đầu, nhưng mái tóc sau khi được chăm sóc ở salon thường sạch thoáng, bồng bềnh và giữ mùi thơm lâu hơn hẳn khi tự gội ở nhà. Thực tế, khác biệt không nhất thiết nằm ở loại dầu gội đắt tiền mà còn đến từ cách tạo bọt, xả tóc, dùng sản phẩm dưỡng và sấy khô.

1. Tạo bọt dầu gội trong lòng bàn tay trước khi đưa lên tóc

Một thói quen rất phổ biến là đổ dầu gội trực tiếp lên đỉnh đầu rồi mới xoa. Tuy nhiên, cách này dễ khiến dầu gội tập trung quá nhiều tại một vùng, đồng thời phải dùng tóc để tạo bọt nên tăng ma sát lên sợi tóc.

Cách hợp lý hơn là lấy lượng dầu gội vừa đủ ra lòng bàn tay, thêm một chút nước rồi xoa nhẹ để tạo bọt trước. Sau đó mới đưa phần bọt lên da đầu, massage bằng đầu ngón tay và phân bố đều quanh chân tóc. Đây cũng là cách giúp việc làm sạch nhẹ nhàng và đồng đều hơn.

2. Có thể gội hai lần khi tóc nhiều dầu hoặc có nhiều sản phẩm tạo kiểu

Với những ngày da đầu tiết nhiều dầu, vừa vận động nhiều hoặc sử dụng keo xịt, dầu dưỡng và các sản phẩm tạo kiểu, bạn có thể gội hai lượt.

Lượt đầu giúp loại bỏ phần lớn dầu thừa và bụi bẩn. Sau khi xả sạch, lượt thứ hai tập trung làm sạch da đầu kỹ hơn với một lượng dầu gội nhỏ hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần gội hai lần mỗi ngày. Nếu tóc khô, da đầu nhạy cảm hoặc ít tiết dầu, một lượt gội kỹ thường đã đủ.

Nước gội cũng không nên quá nóng. Nước ấm vừa phải sẽ dễ chịu hơn cho da đầu và hạn chế cảm giác khô căng sau khi gội.

3. Vắt bớt nước trước khi dùng dầu xả hoặc mặt nạ tóc

Sau khi gội, nếu tóc vẫn còn sũng nước mà thoa ngay dầu xả hoặc mặt nạ, sản phẩm dễ bị pha loãng và trôi đi trước khi kịp bám vào sợi tóc.

Hãy dùng tay nhẹ nhàng ép bớt lượng nước dư, sau đó mới thoa sản phẩm dưỡng chủ yếu từ thân đến ngọn tóc. Tránh bôi quá nhiều sát chân tóc nếu bạn thuộc nhóm tóc nhanh bết. Giữ sản phẩm trên tóc theo thời gian được nhà sản xuất hướng dẫn rồi xả sạch.

4. Đừng quấn tóc ướt quá lâu, nên làm khô sớm

Nhiều người có thói quen quấn tóc trong khăn hàng chục phút sau khi gội. Tuy nhiên, để da đầu ẩm và bí quá lâu có thể khiến chân tóc dễ xẹp, đồng thời tạo cảm giác da đầu nhanh bết hơn.

Sau khi thấm bớt nước bằng khăn mềm, nên sấy tóc tương đối sớm. Ưu tiên làm khô phần chân tóc và da đầu trước, sau đó mới chuyển xuống thân tóc. Không cần để máy sấy quá sát đầu hoặc sử dụng mức nhiệt quá cao.

Khi tóc gần khô, có thể chuyển sang luồng gió mát trong thời gian ngắn để tóc bớt nóng và giữ độ bồng tự nhiên tốt hơn.

5. Dùng dầu dưỡng đúng lượng để tóc bóng mà không nặng

Dầu dưỡng là bước hữu ích nếu phần thân và ngọn tóc thường xuyên khô, xù hoặc thiếu độ bóng. Trước khi sấy, có thể dùng một lượng rất nhỏ ở phần ngọn tóc để giảm ma sát và giúp tóc trông mượt hơn. Nếu sản phẩm có công dụng bảo vệ tóc trước nhiệt, hãy sử dụng đúng theo hướng dẫn của hãng.

Sau khi tóc khô, thêm 1–2 giọt dầu dưỡng ở phần ngọn cũng có thể tạo độ bóng và giúp hương thơm lưu lại dễ chịu hơn. Điều quan trọng là không dùng quá tay và không thoa sát da đầu, đặc biệt với người có mái tóc mỏng hoặc nhanh bết.

Một mái tóc sạch lâu, mềm và bồng không phụ thuộc vào việc dùng thật nhiều sản phẩm. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách gội, xả và làm khô tóc, hiệu quả đã khác biệt rõ rệt. 5 thao tác nhỏ này cũng là những bước đáng thử nếu bạn luôn muốn duy trì cảm giác tóc nhẹ, sạch và chỉn chu như vừa bước ra khỏi salon.

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