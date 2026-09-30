Mục sở thị trường hạnh phúc Vin Nexus Center: Nơi mỗi chi tiết đều ẩn chứa một mục tiêu giáo dục riêng biệt

Tháng 9/2026, Vin Nexus Center-trường giáo dục đặc biệt dành cho trẻ từ 2 đến 18 tuổi chính thức chào đón những học sinh đầu tiên. Tại đây, mỗi không gian đều thiết kế tỉ mỉ dựa trên các nhu cầu thực tế của học sinh: cảm thấy an toàn, tham gia học tập, giao tiếp, thực hành kỹ năng và từng bước phát triển khả năng sống độc lập.

Trường Giáo dục đặc biệt Vin Nexus Center (VNC ) rộng 1,6ha được khởi công xây dựng và chính thức đón học sinh trong thời gian thần tốc chưa đầy 12 tháng, cùng mô hình dạy học chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Trường hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, các chương trình học được áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế dành cho trẻ phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập.

Cơ sở vật chất "may đo" theo từng học sinh

Người thai nghén ý tưởng và trực tiếp thực hiện là ThS giáo dục Nguyễn Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Khối Học thuật Hệ thống Giáo dục Vinschool, Giám đốc dự án Vin Nexus Center chia sẻ, dự án bắt đầu từ một trăn trở gắn với sứ mệnh của Vingroup "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người". Theo cô, nói về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, thì chúng ta càng không thể bỏ lại phía sau nhóm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, những người đang gặp nhiều rào cản nhất trong việc học tập, phát triển và hòa nhập. Do vậy, ngay từ những ngày đầu xây dựng, đội ngũ lãnh đạo của dự án đã tính toán tỉ mỉ từng thiết kế, ý tưởng, gần như may đo theo từng nhu cầu giáo dục đặc biệt của trẻ.

Vin Nexus Center được xây dựng lên hoàn toàn vì trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, từ bản vẽ đầu tiên trên giấy, không phải một cơ sở cũ được chuyển đổi công năng rồi đưa học sinh vào học. Tất cả các lối vào trường, phòng học, thư viện đều lắp hệ thống rào chắn tự động kiểm soát bằng nhận diện khuôn mặt. Với những đứa trẻ thường xuyên bất chợt "hứng lên" chạy đi đâu đó, mỗi lớp kiểm soát ấy giúp giới hạn không gian các em có thể tới, để bảo đảm an toàn và thầy cô luôn tìm thấy các em kịp thời.

Không chỉ vậy, tất cả các cột trong trường đều hình tròn thay vì vuông vức. Cột lẫn tường được ốp lớp nệm xanh nhạt cao chừng 2 mét. Cầu thang cũng được tính toán tỉ mỉ. Mỗi bậc chỉ cao chừng 10 cm, tay vịn thấp vừa tầm tay trẻ, còn lan can cao quá đầu các em.

Đại diện Vin Nexus Center lý giải thêm, với nhiều trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, tiếng ồn, ánh sáng mạnh, sự đông đúc hay một lộ trình di chuyển khó dự đoán đều có thể ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc và khả năng tham gia học tập. Vì vậy, thiết kế một trường giáo dục chuyên biệt không dừng ở việc bố trí đủ lớp học và phòng chức năng mà phải tính toán, dự báo trước mọi vấn đề có thể xảy ra.

Không gian tại Vin Nexus Center hướng tới ba yêu cầu cốt lõi: dễ hiểu, dễ dự đoán và có thể điều chỉnh theo nhu cầu của từng học sinh. Toàn bộ không gian tại Vin Nexus Center được phân vùng theo chức năng, với luồng di chuyển rõ ràng giữa khu học tập, can thiệp, vận động và thực hành kỹ năng. Cách tổ chức này giúp học sinh dễ nhận biết mình đang ở đâu, hoạt động nào sắp diễn ra và cần di chuyển theo hướng nào.

Tại Vin Nexus Center, cảm giác an toàn chính là điểm khởi đầu của việc học. Khi lo âu hoặc quá tải giác quan, học sinh cần một nơi ít kích thích để ổn định trạng thái. Vườn tĩnh tâm sử dụng cây xanh, vật liệu tự nhiên và các góc ngồi riêng tư như những "điểm neo" an toàn, giúp các em sẵn sàng trở lại hoạt động.

Một trong những căn phòng đặc biệt nhất tại Vin Nexus Center là phòng yên tĩnh. Đây không phải khu vực cách ly, mà là một phần trong quá trình giúp học sinh tự hoc các làm dịu lại những cảm xúc hay phản ứng dữ dội với các sự vật, sự việc diễn ra xung quanh. Phòng kê nhiều ghế lười trò êm ái, ánh đèn có thể điều chỉnh nhiều sắc độ thay vì chỉ bật hoặc tắt. Khi một em quá mệt hay cảm xúc dâng lên khó kiểm soát, thầy cô sẽ đưa em vào đây để thư giãn, dịu lại và lấy lại năng lượng trước khi trở về lớp.

Với những học sinh có nhu cầu vận động cao, hoạt động thể chất có thể giúp giải phóng năng lượng và chuẩn bị trạng thái tốt hơn cho việc học. Các khu vực vận động được bố trí xen kẽ quanh trường.

Các mô hình nhà vận động liên hoàn được đặt ở nhiều khu vực trong trường, trên những lớp thảm dày. Cả khối vận động đều được nhập khẩu từ châu Âu, nơi có quy trình kiểm định khắt khe về độ an toàn và tính "xanh" của vật liệu. Các em có thể chạy nhảy, leo trèo thỏa thích mà không lo trầy xước.

Các lớp học tại Vin Nexus Center được duy trì với quy mô nhỏ từ 6-8 học sinh với 3-4 cô giáo. Mỗi học sinh có một "Spiky Profile" - hồ sơ năng lực đa điểm. Thay vì chỉ liệt kê những gì trẻ chưa làm được, thầy cô nhận diện cả những đỉnh nhô cao, những điểm mạnh để tiếp tục phát triển, đồng thời dựng "giàn giáo" nâng đỡ ở những vùng trẻ cần hỗ trợ. Mỗi em có một kế hoạch giáo dục cá nhân với mục tiêu về học thuật, giao tiếp, hành vi, kỹ năng thích ứng.

Các giáo viên tại VNC luôn đặt học sinh của mình ở tâm thế như những người bạn, cùng các em khám phá các năng lực bản thân. Có em khả năng ghi nhớ giỏi. Có em khả năng tư duy logic tốt… mỗi em là một mảng màu đặc biệt cần nâng nui. Cũng vì thế mà các lớp học luôn linh hoạt chuyển đổi giữa hoạt động chung, nhóm nhỏ và hỗ trợ cá nhân, tùy theo mục tiêu bài học và khả năng tham gia của từng em.

Khi cần tập trung vào những mục tiêu cụ thể, học sinh được hỗ trợ trong các phòng 1:1 hoặc nhóm nhỏ riêng tư, hạn chế kích thích thị giác không cần thiết. Việc bố trí ngay trong trường giúp kỹ năng hình thành trong giờ can thiệp tiếp tục được thực hành trong lớp học và sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ giới hạn trong không gian lớp học, học sinh của Vin Nexus Center còn được phát triển kỹ năng thông qua những trải nghiệm học tập trong tự nhiên. Nhà kính và vườn thực nghiệm đưa học tập ra khỏi lớp học theo một cách gần gũi. Qua hoạt động gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch, học sinh thực hành làm theo trình tự, duy trì nhiệm vụ, giao tiếp, phối hợp và chịu trách nhiệm với công việc của mình.

Mỗi góc trong trường đều là một lớp học

Phát triển tính độc lập và chuẩn bị cho trẻ khả năng thích ứng với công việc tương lai là những mục tiêu xuyên suốt tại Vin Nexus Center. Trường xây dựng nhiều phong học mô phỏng đời sống và môi trường nghề nghiệp thực tế, gồm căn hộ giả lập, siêu thị mini, không gian cà phê và xưởng thủ công. Một quán cà phê giả lập được thiết kế gần như quán thật đặt ngay trong trường. Ở đó, các em làm quen với cách ứng xử trong không gian quán, biết quầy thu ngân để thanh toán, sau này sẽ học pha chế, phục vụ khác.

Tại căn hộ giả lập, học sinh không chỉ thực hành các kỹ năng tự phục vụ như vệ sinh cá nhân, sắp xếp quần áo, dọn dẹp và giữ gìn không gian sống, mà còn làm quen với các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực lưu trú. Mỗi nhiệm vụ được chia thành các bước phù hợp với khả năng của từng em; mức hỗ trợ cũng được điều chỉnh và rút dần khi học sinh tiến bộ.

Tại siêu thị mini và xưởng thủ công, học sinh làm quen với các nhiệm vụ như sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị quầy, pha chế, phục vụ hoặc hoàn thành một sản phẩm. Mỗi hoạt động tạo cơ hội để các em thực hành quy trình, giao tiếp, phối hợp và khám phá điểm mạnh cũng như dạng công việc phù hợp với mình.

Tại Vin Nexus Center, các không gian cũng được thiết kế để tạo cơ hội cho sinh tham gia và được nhìn thấy. Tại thư viện, học sinh có thể đọc sách, học cá nhân hoặc tham gia hoạt động nhóm nhỏ trong một môi trường yên tĩnh, an toàn và thoải mái với thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ghế lười, thảm đọc sách và các hốc riêng tư giúp mỗi em lựa chọn vị trí phù hợp với tư thế đọc, mức độ tương tác và nhu cầu không gian cá nhân.

Việc tham gia cùng tập thể cũng là một kỹ năng cần được thực hành. Nhà đa năng được bố trí linh hoạt cho hoạt động thể chất và sinh hoạt tập thể, giúp học sinh luyện tập khả năng vận động, hợp tác, tuân thủ quy tắc và tham gia cùng cộng đồng.

Nhà hát tạo cơ hội để học sinh thưởng thức nghệ thuật, trình bày sản phẩm, biểu diễn hoặc tham gia các hoạt động chung. Với một số em, tiến bộ có thể là tự tin bước lên sân khấu. Với em khác, đó là ngồi cùng khán giả, chờ đến lượt hoặc hoàn thành một phần nhỏ trong tiết mục tập thể. Mỗi hình thức tham gia đều có giá trị khi được nhìn nhận trong mục tiêu phát triển riêng của học sinh.

Một trong những hạng mục đặc thù tại Vin Nexus Center là bể bơi nước ấm, được duy trì ở mức nhiệt phù hợp theo yêu cầu vận hành chuyên môn. Đặc tính nâng đỡ và kháng lực của nước tạo thêm môi trường để học sinh tham gia các hoạt động vận động dưới sự hướng dẫn của nhân sự có chuyên môn.

Tại Vin Nexus Center, cơ sở vật chất không chỉ phần nền phía sau chương trình giáo dục mà được sắp xếp, tổ chức để trở thành một phần của quá trình giáo dục: có mục tiêu, có sự điều chỉnh và gắn với sự tiến bộ của từng học sinh.