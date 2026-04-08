Mức quy đổi điểm TOEIC tuyển sinh đại học 2026

Thang quy đổi điểm và cộng điểm đa dạng

Theo thông tin tổng hợp từ đề án tuyển sinh của các trường, mức quy đổi điểm của mỗi trường có sự khác biệt đáng kể. Ở ngưỡng thấp, Đại học Thương mại yêu cầu thí sinh có chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng Nghe – Đọc 440 và Nói – Viết 240. Trong khi đó, yêu cầu cao nhất thuộc về Đại học Kiến trúc Hà Nội với TOEIC Nghe – Đọc 785 điểm, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng yêu cầu mức Nghe – Đọc 785, đồng thời bổ sung kỹ năng Nói 160 và Viết 150.

Ngoài quy đổi, nhiều trường cũng đã công bố mức điểm cộng khi sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC trong xét tuyển đại học năm 2026. Đại học Luật - Đại học Huế là trường có mức điểm cộng cao nhất với tối đa 3 điểm, thấp nhất là trường Đại học Bách khoa khi chỉ cộng tối đa 0,5 điểm.

Bảng quy đổi điểm, điểm cộng TOEIC 2026 chi tiết của các trường đã công bố:

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ GDĐT ban hành giữa tháng 2, Bộ quy định điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét tuyển, điểm khuyến khích tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30. Trong đó, điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế từ 0 – 15 điểm.

Đồng thời Bộ yêu cầu các trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm phải xây dựng ít nhất 5 mức quy đổi để đảm bảo tính phân hóa và công bằng.

Do đó, sắp tới nhiều trường đại học có thể sẽ điều chỉnh mức điểm quy đổi và điểm cộng để phù hợp với quy định của Bộ GDĐT.

TOEIC ngày càng khẳng định được vai trò là thước đo năng lực ngoại ngữ xuyên suốt, từ bậc THPT cho đến đại học và đi làm. Chứng chỉ này hiện được hơn 100 trường đại học công nhận chuẩn đầu ra và được các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng làm tiêu chí để sàng lọc, tuyển dụng nhân sự. Bởi vì cấu trúc bài thi được thiết kế với những tình huống thực tế xảy ra trong môi trường làm việc, có thể đánh giá mức độ sẵn sàng của sinh viên gia nhập thị trường lao động.

Theo báo cáo Chỉ số năng lực tiếng Anh TOEIC do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) thực hiện đối với 85 nhà quản trị nhân sự cấp cao tại Việt Nam, tỷ lệ ứng dụng các bài đánh giá năng lực tiếng Anh để tuyển dụng/sàng lọc nhân sự đầu vào là 92%, 81% đánh giá trước đào tạo và 68% xét duyệt thăng tiến. Ngoài ra, 86% nhà quản trị nhân sự nhận định việc tích hợp AI trong hoạt động làm tăng nhu cầu năng lực về ngoại ngữ của người lao động, vì 99% công cụ AI hiện nay giao diện chỉ hỗ trợ tiếng Anh hoặc yêu cầu các câu lệnh bằng tiếng Anh.

Báo cáo trên là một phần của nghiên cứu Kỹ năng tiếng Anh toàn cầu TOEIC được thực hiện tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vào cuối năm 2025 gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp, Đức….

Do đó, việc sở hữu chứng chỉ TOEIC không chỉ giúp học sinh nâng cao ưu thế xét tuyển đại học, mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp từ sớm.