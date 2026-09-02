Mua ô tô cũ 339 triệu đồng, đi được hơn 1 năm, người phụ nữ tiết lộ: Tiền nuôi xe chưa đến 1,5 triệu/tháng!

Chi phí nuôi ô tô không quá đắt nhưng đôi khi, cô vẫn thấy thuê taxi là lựa chọn hợp lý và đỡ mệt hơn hẳn.

Sau một năm sở hữu chiếc Honda CR-V EX đời 2016, một người phụ nữ tại Mỹ - Chủ nhân blog “A Purple Life” nhận ra rằng mua được ô tô mới chỉ là bước đầu. Trong quá trình sử dụng, cô phải chi tiền cho bảo hiểm, xăng, bảo dưỡng, kiểm định, phí cầu đường và nhiều khoản phát sinh nhỏ khác.

Tiền nuôi xe 1 tháng chỉ 1,47 triệu đồng

Người phụ nữ cho biết cô mua chiếc Honda CR-V EX cũ với giá lăn bánh là 13.000 USD (khoảng 339 triệu đồng), bao gồm cả thuế, biển số và đăng ký.

Về chi phí nuôi xe hàng tháng, cô cho biết khoản chi lớn nhất là bảo hiểm ô tô. Ban đầu, cô phải trả 93,50 USD/tháng (khoảng 2,44 triệu đồng) tiền bảo hiểm. Sau đó, cô tìm đến một đại lý bảo hiểm độc lập và nhận được mức giá 42,58 USD/tháng (khoảng 1,11 triệu đồng) với phạm vi bảo hiểm tương đương.

Tiền xăng lại khá thấp do cô không sử dụng ô tô để đi làm hàng ngày. Trong cả năm 2025, cô chi 118,29 USD cho xăng, tương đương trung bình 9,86 USD/tháng (khoảng 257.000 đồng). Chiếc Honda CR-V của cô được đánh giá có mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp.

Ảnh minh họa Pinterest

Chi phí bảo dưỡng cũng là một khoản không thể bỏ qua. Trong năm 2025, tổng tiền bảo dưỡng của cô là 97,63 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) tương đương 8,14 USD/tháng (khoảng 212.000 đồng). Khoản này bao gồm kiểm định xe hàng năm, nhờ thợ máy kiểm tra một tiếng động bất thường, thay lọc gió và mua một số vật dụng cần thiết cho việc sử dụng xe vào mùa đông. Đáng chú ý, cô phát hiện nhiều công việc bảo dưỡng đơn giản có thể tự làm tại nhà. Chẳng hạn, một cửa hàng từng báo giá khoảng 79 USD (2 triệu đồng) để thay lọc gió, nhưng cô chỉ mất 13 USD (339 nghìn đồng) để mua bộ lọc và tự thay, tiết kiệm khoảng 66 USD (1,7 triệu đồng).

Phí cầu đường là khoản rất nhỏ trong trường hợp này. Năm 2025, cô chỉ chi khoản 0,13 USD/tháng (khoảng 3.400 đồng). Sau một chuyến đi đường dài, cô còn đăng ký E-ZPass với khoản thanh toán ban đầu 25 USD (651 nghìn đồng) để thuận tiện khi đi qua các trạm thu phí ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ.

Như vậy, trung bình mỗi tháng, cô tốn khoảng 56,29 USD (khoảng 1,47 triệu đồng) chi phí nuôi xe.

Sau một năm sử dụng, người phụ nữ cũng nhận ra một thực tế khác: Sở hữu ô tô đồng nghĩa với việc phải tự chịu trách nhiệm cho những vấn đề nhỏ phát sinh. Từ kiểm tra áp suất lốp, thay bóng đèn, thay lọc gió cho tới rửa gầm để hạn chế rỉ sét trong mùa đông, mỗi công việc đều cần thời gian và sự chủ động. Cô thậm chí cho rằng có những lúc thuê xe còn dễ chịu hơn sở hữu xe.

Kinh nghiệm sau 1 năm mua ô tô

Điều đầu tiên mà cô rút ra là ô tô không chỉ cần tiền để vận hành mà còn cần được chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Vì thường xuyên di chuyển trong điều kiện mùa đông, cô mua thêm bộ dụng cụ khẩn cấp, dụng cụ cạo băng trên kính chắn gió và bình chứa nhiên liệu. Cô cũng chuẩn bị những vật dụng như dây câu bình ắc-quy, đèn pin, chăn và găng tay mùa đông. Những món đồ này không phải khoản chi lớn hàng tháng, nhưng giúp cô chủ động hơn khi xe gặp sự cố hoặc thời tiết thay đổi đột ngột.

Đặc biệt, việc không sử dụng ô tô thường xuyên cũng tạo ra một vấn đề mà cô không nghĩ tới trước khi mua xe. Có thời điểm, chiếc ô tô của cô nằm yên trong bãi đỗ hơn 2 tuần. Khi quay lại sử dụng, xe xuất hiện một tiếng động bất thường khiến cô lo lắng và phải tìm thợ kiểm tra. Cuối cùng, chiếc xe không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng trải nghiệm này khiến cô hiểu rằng một chiếc ô tô dù ít sử dụng vẫn cần được vận hành định kỳ. Sau đó, khi cô và người bạn đời đi xa, họ nhờ người thân sử dụng xe khoảng 1-2 tuần/lần để xe không nằm im quá lâu.

Ảnh minh họa Pinterest

Cô cũng nhận ra người mới dùng ô tô rất dễ chi tiền cho những hạng mục không thực sự cần thiết. Trong một lần đưa xe đi kiểm định, cửa hàng sửa chữa đề xuất khoảng 1.500 USD (gần 39 triệu đồng) tiền sửa chữa thêm, dù chiếc xe vẫn vượt qua kiểm định. Cô từ chối và đem danh sách này hỏi một người thợ quen trong gia đình. Người này cho rằng một số hạng mục được đề xuất là không cần thiết. Từ đó, cô hình thành thói quen tìm hiểu kỹ nguyên nhân và tham khảo thêm ý kiến trước khi đồng ý sửa chữa, thay vì mặc định rằng mọi đề xuất từ gara đều phải thực hiện ngay.

Sau một năm, cô cũng thấy chiếc SUV cỡ vừa này mang lại những lợi ích mà ban đầu không tính hết. Khoang xe đủ rộng để ba người ngồi thoải mái trong những chuyến đi dài, đồng thời chứa được nhiều hành lý và đồ đạc. Chiếc xe thậm chí có thể chở những món đồ cồng kềnh như bàn ăn lớn, một phần giường hay một bức tranh cao hơn cả người cô. Vì vậy, dù kích thước xe lớn hơn một chiếc sedan thông thường, cô nhận ra đây lại là lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của mình.

(Nguồn: A Purple Life)