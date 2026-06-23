Mưa lớn kèm giông sét đã khiến trận đấu giữa Pháp và Iraq tại World Cup phải tạm dừng hơn 2 tiếng, tạo nên một trong những lần gián đoạn hiếm hoi nhất trong lịch sử giải đấu vì thời tiết.

Mưa lớn và giông sét đã buộc ban tổ chức World Cup phải đưa ra quyết định hiếm thấy vào ngày 22/6 (giờ địa phương), khi thời gian nghỉ giữa hiệp của trận đấu giữa Pháp và Iraq kéo dài tới 2 giờ 10 phút.

Đây là lần đầu tiên tại kỳ World Cup năm nay một trận đấu bị hoãn vì thời tiết, đồng thời cũng được xem là lần đầu trong nhiều thập kỷ một trận đấu World Cup phải tạm dừng giữa chừng do điều kiện thời tiết xấu.

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Hiệp một kết thúc lúc 17h50 theo giờ miền Đông nước Mỹ (EDT). Tuy nhiên, thay vì nghỉ 15 phút như thông lệ, trận đấu chỉ có thể tiếp tục vào lúc 20h. Như vậy, thời gian nghỉ giữa hiệp đã kéo dài thêm 1 giờ 55 phút so với kế hoạch ban đầu.

Cùng ngày, khu vực East Rutherford, bang New Jersey cũng ghi nhận mưa lớn trước trận đấu giữa Na Uy và Senegal diễn ra vào buổi tối. Tuy nhiên, trận đấu này vẫn được khởi tranh đúng giờ.

Khi Pháp đang dẫn trước Iraq 1-0 sau hiệp một, hệ thống bảng điện tử tại sân vận động Lincoln Financial Field liên tục phát đi thông báo yêu cầu khán giả tìm nơi trú ẩn trong các khu vực có mái che của sân vì một cơn bão mạnh đang tiến đến.

Mưa như trút nước kéo dài suốt thời gian nghỉ giữa hiệp khiến hàng nghìn cổ động viên phải tập trung tại các hành lang bên trong sân hoặc đứng trú dưới các ban công.

Ảnh: AP

Ban đầu, ban tổ chức dự kiến chỉ kéo dài thời gian nghỉ thêm 15 phút. Tuy nhiên, khi điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, giới chức sân vận động thông báo trận đấu chỉ được tiếp tục khi "được xác định là an toàn".

Sau khoảng 1 giờ 40 phút chờ đợi, hai đội quay trở lại sân để khởi động, nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả. Nhân viên sân vận động cũng phải sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để gạt lượng nước đọng lớn trên mặt sân vốn đã trở nên sũng nước sau cơn mưa kéo dài.

Theo quy định của FIFA, trận đấu sẽ bị tạm dừng trong 30 phút nếu phát hiện sét đánh trong phạm vi 8 dặm (khoảng 13 km) quanh sân vận động. Mỗi lần xuất hiện thêm một tia sét, đồng hồ đếm ngược sẽ được tính lại từ đầu.

Clip được người hâm mộ ghi lại

Chiều 22/6 (giờ địa phương), National Weather Service (NWS) đã liên tiếp phát đi các cảnh báo thời tiết nghiêm trọng tại khu vực Philadelphia và các vùng lân cận thuộc bang Pennsylvania.

Theo NWS, từ khoảng 16h30 đến sau 17h, nhiều ổ giông mạnh có khả năng hình thành lốc xoáy đã di chuyển qua các khu vực Honey Brook, Glenmoore và Chester Springs với tốc độ từ 30 đến 35 dặm/giờ (48 đến 56 km/giờ). Nhà chức trách khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn do nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh, mưa đá và các mảnh vỡ bay trong không khí.

Bên cạnh đó, toàn bộ khu vực Philadelphia cũng nằm trong vùng theo dõi giông sét nghiêm trọng. Các đợt mưa lớn kéo dài kèm sấm sét liên tục đã làm gia tăng nguy cơ lũ quét. NWS cho biết lượng mưa tại một số nơi có thể đạt tới 2 inch (khoảng 50 mm) mỗi giờ.

Không chỉ mưa lớn, nguy cơ lốc xoáy, sét đánh liên tục và gió giật mạnh mới là những yếu tố khiến ban tổ chức phải kéo dài thời gian gián đoạn trận đấu lên hơn hai giờ trước khi các cầu thủ có thể trở lại sân thi đấu.

Trên thực tế, trận đấu giữa Pháp và Iraq đã phải thi đấu dưới cơn mưa lớn bắt đầu từ phút 37. Nhiều khán giả mặc áo mưa và vẫn ngồi theo dõi trận đấu cho đến khi được yêu cầu sơ tán vào khu vực an toàn trong giờ nghỉ.

Trong nhiều năm, FIFA vốn nổi tiếng với việc vẫn cho các trận đấu tiếp tục diễn ra ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt. Tại World Cup 2014 ở Brazil, trận đấu giữa Mỹ và Đức từng được tổ chức bình thường dù khu vực xung quanh sân vận động hứng chịu mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi.

Nguồn: Reuters, FOX29