Một ngân hàng thay đổi ứng dụng chuyển khoản: Khách hàng phải tải app, xác thực lại CCCD, số điện thoại

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo sẽ chính thức triển khai nền tảng ngân hàng số mới mang tên MSB Digital Bank từ ngày 1/6/2026, đồng thời hỗ trợ khách hàng cá nhân chuyển đổi từ ứng dụng cũ MSB mBank sang ứng dụng mới.

Thông tin chuyển đổi chi tiết sẽ được MSB truyền thông trên các kênh thông tin chính thống tới tất cả khách hàng.

MSB cho biết khách hàng có thể chuyển đổi theo hai cách.﻿

Trường hợp 1: Khách hàng nhận thông báo mời chuyển đổi trên App MSB mBank

Khách hàng sẽ nhận được thông báo nâng cấp lên MSB Digital Bank ngay trên ứng dụng MSB mBank. Sau khi chọn “Nâng cấp ngay”, hệ thống sẽ chuyển hướng đến kho ứng dụng App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng MSB Digital Bank.

Sau khi cài đặt xong, khách hàng mở ứng dụng MSB Digital Bank và chọn “Bắt đầu chuyển đổi”.

Tiếp đó, người dùng cần xác thực thông tin bằng cách cung cấp số CCCD và số điện thoại đã đăng ký trên ứng dụng cũ, nhập mã OTP gửi về điện thoại và thực hiện xác thực khuôn mặt.

Sau khi hoàn tất bước xác thực, khách hàng tiến hành thiết lập bảo mật mới cho ứng dụng gồm tạo mật khẩu đăng nhập mới, cài đặt Face ID/vân tay và thiết lập mã PIN gồm 6 số để xác thực giao dịch.

Trường hợp 2: Khách hàng chủ động cài đặt App mới MSB Digital Bank không thông qua App cũ

Khách hàng có thể chủ động tải ứng dụng MSB Digital Bank bằng cách quét mã QR hoặc truy cập trực tiếp App Store/CH Play để cài đặt ứng dụng.

Sau khi mở ứng dụng, tại màn hình đăng nhập, khách hàng chọn mục “Hỗ trợ đăng nhập”, sau đó tiếp tục chọn “Chuyển đổi ứng dụng” và nhấn “Bắt đầu chuyển đổi”.

Ở bước tiếp theo, người dùng cần kiểm tra hoặc cập nhật lại thông tin cá nhân, xác thực số điện thoại bằng mã OTP và thực hiện xác thực khuôn mặt.

Cuối cùng, khách hàng tạo mật khẩu đăng nhập mới, thiết lập Face ID hoặc vân tay và tạo mã PIN 6 số để hoàn tất quá trình chuyển đổi sang MSB Digital Bank.

Trong bộ câu hỏi hướng dẫn gửi tới khách hàng, MSB cũng đưa ra nhiều lưu ý liên quan đến quá trình chuyển đổi ứng dụng.

Với trường hợp quên mật khẩu đăng nhập ứng dụng MSB mBank cũ, ngân hàng cho biết khách hàng vẫn có thể chuyển đổi bình thường bằng cách tạo mật khẩu mới cho tài khoản đăng nhập trên ứng dụng MSB Digital Bank.

Nếu tài khoản đăng nhập trên ứng dụng cũ đang bị khóa, khách hàng sẽ không thể thực hiện chuyển đổi ngay. Người dùng cần liên hệ tổng đài 24/7 hoặc đến chi nhánh/phòng giao dịch MSB để mở khóa trước khi tiếp tục thao tác trên ứng dụng mới.

Một điểm đáng chú ý khác là yêu cầu liên quan đến sinh trắc học và giấy tờ tùy thân. Theo MSB, những khách hàng chưa hoàn tất thu thập sinh trắc học có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau như đăng nhập ứng dụng cũ để bổ sung thông tin, đến quầy giao dịch để được hỗ trợ hoặc thực hiện đăng ký mới trên MSB Digital Bank thông qua eKYC.

Ngân hàng cũng lưu ý mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký cho một người dùng trên ứng dụng mới. Vì vậy, trong trường hợp nhiều người từng dùng chung số điện thoại để nhận mã OTP trên ứng dụng cũ, các khách hàng còn lại sẽ phải sử dụng số điện thoại riêng biệt để đăng ký dịch vụ trên MSB Digital Bank.

Theo MSB, việc chuyển đổi hoàn toàn được thực hiện trên thiết bị di động có kết nối Internet và thường mất khoảng 3-5 phút tùy thao tác của người dùng cũng như chất lượng kết nối mạng.

Lý giải về việc thay đổi ứng dụng, MSB cho biết ứng dụng MSB mBank hiện không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trải nghiệm khách hàng cũng như nhu cầu giao dịch ngân hàng điện tử ngày càng tăng. Vì vậy, ngân hàng quyết định chuyển đổi sang nền tảng mới với nhiều cải tiến về giao diện, tính năng và trải nghiệm số.

Ngân hàng đồng thời cho biết sẽ gửi thông báo chính thức tới khách hàng trước khi triển khai chuyển đổi diện rộng. Sau thời gian quy định, MSB có thể áp dụng chuyển đổi tự động đối với các khách hàng chưa chủ động thực hiện.