Mới tìm hiểu du học: Nên hỏi gì trước khi chọn trường?

Tìm trường, tìm ngành, tính học phí, chuẩn bị hồ sơ... nhiều gia đình chưa biết bắt đầu từ đâu. Ngày 01/11/2026, triển lãm du học THE JOURNEY 2026 tại TP.HCM là dịp gặp trực tiếp các đại diện trường để có thông tin chính xác.

Gặp trực tiếp: Cách nhanh nhất để "lọc" thông tin

Thay vì tra cứu từ nhiều nguồn riêng lẻ, học sinh và phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp với đại diện trường để hiểu rõ chương trình học, điều kiện đầu vào, học bổng và cách chuẩn bị một hồ sơ du học gồm có những bước gì. Việc gặp gỡ trực tiếp giúp phụ huynh và học sinh có được câu trả lời nhanh chóng, biết được chính xác tình trạng hồ sơ có phù hợp với việc du học Canada hay không, thay vì tự suy đoán từ các thông tin tràn lan trên mạng.

Du học là quyết định của cả gia đình

Du học không chỉ là nguyện vọng của con. Bên cạnh mong muốn của học sinh, ba mẹ cũng cần cân nhắc năng lực học tập, ngành học, chi phí, môi trường sống và cơ hội phát triển trong tương lai.

Vì vậy, một buổi trao đổi chung giữa con, ba mẹ và đội ngũ tư vấn về hồ sơ, ngân sách và các bước cần chuẩn bị thường giúp gia đình nhìn rõ lựa chọn của mình hơn.

THE JOURNEY 2026: Đồng hành cùng gia đình bắt đầu lên kế hoạch!

Ngày 01/11/2026, triển lãm du học The Journey 2026: Reshape Your Future do Du học Đại Dương (Dai Duong Education) tổ chức tại TP.HCM dành cho học sinh, sinh viên và phụ huynh đang tìm hiểu các lựa chọn học tập quốc tế. Tại đây, người tham dự sẽ được:

- Gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường: Ghé thăm booth, tìm hiểu chương trình học, điều kiện tuyển sinh và nhận quà tặng.

- Nghe 4 trường trình bày: Fanshawe College, Niagara College, Sault College và Bronte College sẽ giới thiệu các thông tin về trường và ngành học.

- Trò chuyện với cựu sinh viên Canada: Nghe chia sẻ trực tiếp về cuộc sống sinh viên tại Canada.

- Thiết kế lộ trình du học "cá nhân hóa": Cùng đại diện các trường và chuyên gia Du học Đại Dương xây dựng kế hoạch học tập, tối ưu ngân sách phù hợp với năng lực.

- Tư vấn miễn phí về chương trình giấy phép làm việc sau tốt nghiệp với chuyên gia di trú RCIC của Canada: Tìm hiểu và các chương trình định cư dành cho sinh viên tốt nghiệp.

Thông tin Triển lãm 01/11/2026

Đại diện các trường và chuyên gia của Du học Đại Dương cũng sẽ cùng gia đình xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, tối ưu ngân sách và phù hợp với năng lực của từng bạn. Với những gia đình quan tâm đến Canada, triển lãm có phần tư vấn 1:1 với chuyên gia di trú RCIC của Canada, giúp tìm hiểu về giấy phép làm việc sau tốt nghiệp và các chương trình định cư dành cho sinh viên tốt nghiệp.

Ưu đãi cho người tham dự

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tất cả người tham dự được miễn phí 100% phí làm hồ sơ du học và phí ghi danh vào các trường đối tác. Ngoài ra, người tham dự có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà tặng giá trị.

Chuẩn bị gì trước khi đến triển lãm?

Dù đã có trường mục tiêu hay vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, học sinh và phụ huynh nên chuẩn bị sẵn danh sách câu hỏi về chương trình học, học bổng, điều kiện đầu vào và hồ sơ để tận dụng tốt thời gian trao đổi. Một lộ trình phù hợp thường bắt đầu từ sự chuẩn bị chu đáo.

The Journey 2026: Reshape Your Future

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 01/11/2026 (08:00 – 17:00)

- Địa điểm: Windsor Plaza, số 1 Sư Vạn Hạnh, phường An Đông, TP.HCM

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Tư vấn Du học Đại Dương (Dai Duong Education)

- Hotline: 1800 3309 (miễn phí cước gọi)

Đăng ký tham dự miễn phí: https://forms.gle/iTMuQ2N1bHfbXPoP9