Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/4), nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Nền nhiệt ở khu vực Hà Nội và vùng lân cận lên mức 38-39 độ C, nền nhiệt ở phía Tây Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi trên 40 độ.

Nhận định về thời tiết tuần tới trên tờ Sức khỏe và Đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, nắng nóng ở phía Bắc duy trì tới ngày 14/4; Nắng nóng ở Bắc Trung Bộ duy trì tới ngày 16/4.

Từ ngày 16/4, không khí lạnh yếu di chuyển vào nước ta khiến nền nhiệt giảm dần ; Từ ngày 17/4 mưa dông xuất hiện diện rộng ở hầu khắp các vùng, trừ khu vực Nam Trung Bộ ít mưa.

TS Nguyễn Ngọc Huy lưu ý, sau một quãng nắng nóng kéo dài, nền đất nóng sẽ tạo ra những cột khí theo trục đứng bốc hơi lên cao gặp không khí lạnh sẽ ngưng tụ và các tinh thể nước luôn bị không khí nóng đẩy lên cao có thể dẫn đến hiện tượng mưa đá, người dân cần chủ động phòng tránh.

Cụ thể, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khu vực Tây Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 16-17/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 16 đến 17/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế từ ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần. Riêng phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-36 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.