MC Mỹ Vân nhận lời cầu hôn bạn trai người mẫu

TPO - Sau 7 năm đồng hành từ thời sinh viên, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân nhận lời cầu hôn của Nguyễn Hoàng Nghĩa trong chuyến đi Đà Lạt. Cả hai từng vào Top 10 cuộc thi hoa hậu, nam vương và được gia đình ủng hộ chuyện tình cảm.

Mỹ Vân được cầu hôn bất ngờ

Tối 30/8, Mỹ Vân xác nhận với Tiền Phong cô vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai Nguyễn Hoàng Nghĩa. Người đẹp cho biết màn cầu hôn diễn ra trong chuyến đi Đà Lạt, đánh dấu chặng đường mới sau 7 năm bên nhau.

Mỹ Vân đăng loạt ảnh khoe nhẫn cầu hôn cùng lời nhắn: "Bảy năm sau, tôi đồng ý với hành trình mãi mãi". Cô cảm ơn bạn trai vì duy trì thói quen chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và nói lời yêu thương mỗi ngày.

Mỹ Vân nhận lời cầu hôn của bạn trai Hoàng Nghĩa.

Trả lời Tiền Phong, Mỹ Vân cho biết cô bất ngờ trước kế hoạch của bạn trai. Hoàng Nghĩa chỉ nói cả hai đến Đà Lạt thực hiện bộ ảnh đôi - công việc thường xuyên của họ.

“Đến khi Nghĩa cầu hôn, tôi vừa bất ngờ, vui và xúc động. Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là chiếc nhẫn hay khung cảnh, mà là khoảnh khắc nhìn người bạn đồng hành suốt năm tháng sinh viên đứng trước mặt ngỏ lời về chặng đường tiếp theo", cô nói.

Bạn bè hỗ trợ Hoàng Nghĩa lên kế hoạch, chuẩn bị khung cảnh và giữ kín thông tin. Sau màn cầu hôn, cô mới biết mọi người âm thầm phối hợp để tạo bất ngờ.

Chặng đường 7 năm yêu

Mỹ Vân và Hoàng Nghĩa cùng sinh năm 1999, là sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng. Hai người có cơ hội làm quen trong cuộc thi Nét đẹp sinh viên, sau đó phát triển mối quan hệ tình cảm.

Mỹ Vân nói cả hai có nhiều điểm chung, đặc biệt nhất là tên bắt đầu bằng cụm Nguyễn Hoàng. Sau này, cô và bạn trai tiếp tục thử sức tại những sân chơi có quy mô quốc gia. Hoàng Nghĩa vào Top 10 Mr World Vietnam 2024, trong khi Mỹ Vân ghi tên vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp cho rằng những điểm tương đồng kể trên là cái duyên khó gặp.

“Chúng tôi đi cùng nhau từ ngày còn là sinh viên đến khi tốt nghiệp, đi làm và theo đuổi mục tiêu riêng. Cả hai đều cố gắng trong học tập, công việc, đồng thời tôn trọng và động viên người còn lại phát triển sự nghiệp. Đó là điều giúp chúng tôi duy trì mối quan hệ”, cô nói.

Hoàng Nghĩa và Mỹ Vân yêu nhau từ năm 2019.

Một trong những giai đoạn Mỹ Vân nhớ nhất là thời điểm cả hai vừa tốt nghiệp đại học. Họ từng loay hoay trước lựa chọn nghề nghiệp, chưa xác định rõ con đường dài hạn. Cả hai giữ nguyên tắc tôn trọng quyết định của đối phương.

Khi Hoàng Nghĩa đăng ký Mr World Vietnam 2024, Mỹ Vân ủng hộ và đồng hành với bạn trai trong quá trình dự thi. Đến lúc cô ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2024, Hoàng Nghĩa cũng hỗ trợ bạn gái, là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

“Nghĩa vẫn giữ những sự quan tâm nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Hai người chia sẻ, quan tâm và ủng hộ nhau từ chuyện nhỏ đến quyết định lớn”, cô nói.

Mỹ Vân cho biết chuyện tình cảm giữa cô và Hoàng Nghĩa được gia đình hai bên biết và ủng hộ nhiều năm qua. Sau màn cầu hôn, họ nhận được nhiều lời chúc từ người thân và người hâm mộ. Hai bên gia đình vui khi đôi trẻ quyết định bước sang chặng đường mới. Mỹ Vân chưa công bố thời điểm tổ chức hôn lễ.

Người đẹp tiếp tục công việc MC, hoạt động nghệ thuật và theo đuổi chương trình cao học. Hoàng Nghĩa tập trung phát triển công việc người mẫu, diễn xuất cùng một số dự án cá nhân.

Cô cho biết hai người đang bàn bạc với gia đình và chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Mỹ Vân nói cô muốn âm thầm chuẩn bị, chưa vội chia sẻ kế hoạch lớn.