Mâm cơm nhà của MC Đường Lên Đỉnh Olympia và cô đồng nghiệp

Vợ của nam MC này cực kỳ khéo tay, không chỉ nấu ăn ngon mà còn từng có tiệm bánh kem online.

Ngoài các chương trình thể thao, BTV Việt Khuê cũng từng là người dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từ mùa thứ 8 - 13. Anh ghi dấu ấn với khán giả bởi lối dẫn dí dỏm, thông minh, đồng thời gây chú ý với thành tích học tập nổi bật. Nam MC là con trai của Giáo sư Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng, từng học chuyên Toán tại THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tốt nghiệp Thủ khoa hệ Cử nhân Khoa học Tài năng của Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN).

Sau đó Việt Khuê bén duyên với Anh Thư - đồng nghiệp làm cùng ngành truyền hình. Hiện tại, Việt Khuê cùng vợ con sinh sống trong một căn biệt thự bề thế tại Hà Nội. Ngôi nhà được hoàn thiện vào đầu năm 2023 trên mảnh đất do ông nội để lại. Công trình mang phong cách hiện đại, sử dụng tông xanh - trắng.

Vợ chồng MC Việt Khuê

Trên mạng xã hội, Việt Khuê và Anh Thư cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Đặc biệt, Anh Thư lại khiến nhiều người thích thú bởi sự khéo léo trong căn bếp.

Nhìn vào những mâm cơm được Anh Thư chia sẻ, có thể thấy cô không bó hẹp việc nấu nướng trong vài món quen thuộc mà rất chịu khó bày biện. Đặc biệt, thực đơn trong nhà thường được thay đổi theo sở thích của các con: con thích ăn món gì, mẹ sẽ tìm cách chuẩn bị món đó.

Chẳng hạn như một bữa đồ Nhật được cô chuẩn bị công phu với đĩa tempura tôm, mì soba kiều mạch, bánh xèo Nhật okonomiyaki. Bữa ăn còn có canh rong biển cùng những chén nước chấm riêng, các món được sắp xếp cân đối trên bàn. Ở một bữa cơm nhà khác, Anh Thư chuyển sang những món mang màu sắc Âu - Ý với pizza phô mai, mì Ý, salad,...

Anh Thư cũng có những lựa chọn gần gũi hơn nhưng vẫn được chuẩn bị chỉn chu. Một mâm cơm kết hợp món Á - Âu gồm khoai tây chiên, sườn heo chiên nướng và canh bí xanh nấu tôm.

Những bữa ăn ngon lành, bắt mắt của gia đình MC Việt Khue

Bên cạnh nấu ăn, vợ MC Việt Khuê còn có niềm yêu thích đặc biệt với bánh kem và các loại bánh nói chung. Cô từng mở một tiệm bánh online, tự tay làm bánh để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, do công việc ngày càng bận rộn, bà xã Việt Khuê đã phải tạm gác lại hoạt động kinh doanh này.

Không chỉ chăm chút thực đơn, Anh Thư còn đầu tư đáng kể cho không gian nấu nướng của gia đình. Căn bếp được bố trí rộng rãi, có nhiều dụng cụ và thiết bị hỗ trợ chế biến. Cô từng chia sẻ mọi người thường nhận xét mình chăm chỉ, nhưng thực tế bản thân đã đầu tư khá nhiều vào máy móc để tiết kiệm thời gian và công sức. Trong số đó có nhiều thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn máy rã đông thực phẩm, máy giặt khăn, nồi chiên ngập dầu,...

Căn bếp của Anh Thư

Một số hình ảnh khác về khả năng nấu nướng đáng nể của Anh Thư:

Vợ MC Việt Khuê tự nướng thịt và làm bánh mì thịt nướng cho các con

Từ mì Ý đến cháo sườn đều bắt mắt

Cô còn tự làm cá hồi xông khói và pate

Những chiếc bánh kem do Anh Thư tự làm

(Ảnh: FBNV)