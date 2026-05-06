Lời khuyên dành cho những gia đình đang muốn mua ô tô

Rất nhiều gia đình chốt xe dựa trên giá niêm yết, rồi sau đó mới bắt đầu thấy những khoản lặt vặt xuất hiện đều đặn mỗi tháng: gửi xe, xăng, bảo hiểm, bảo dưỡng, phí đường bộ… Không cái nào quá lớn nhưng cộng lại thì đủ để làm bạn thấy chiếc xe ngốn tiền”hơn mình tưởng. Nếu mỗi tháng bạn phải gồng để duy trì những khoản này thì vấn đề không nằm ở chiếc xe, mà ở cách bạn quyết định mua nó ngay từ đầu.

Một sai lầm khác là nghĩ rằng có xe thì cuộc sống sẽ tiện hơn một cách tự động. Thực tế chỉ đúng khi bạn có một nhu cầu rất cụ thể: đưa đón con xa, đi làm quãng đường bất tiện, thường xuyên phải di chuyển nhiều. Còn nếu chỉ là “có xe cho đỡ nắng mưa” thì rất dễ rơi vào cảnh mua xong nhưng dùng ít hơn tưởng tượng. Kẹt xe, khó tìm chỗ đỗ, đi quen xe máy… tất cả những thứ đó khiến chiếc xe nằm yên nhiều hơn là chạy.

Trả góp là thứ khiến việc mua xe trở nên dễ hơn, nhưng cũng là thứ dễ đẩy bạn vào thế bị trói dài hạn. Cảm giác mỗi tháng trả một khoản “vừa vừa” khiến nhiều người chấp nhận mua chiếc xe đắt hơn mức mình nên mua. Nhưng khi cộng với tất cả chi phí khác, khoản “vừa vừa” đó lại trở thành áp lực kéo dài vài năm. Nếu việc trả tiền xe buộc bạn phải thay đổi lối sống như cắt giảm những thứ vốn dĩ bạn vẫn thấy cần thì chiếc xe đó đang vượt quá khả năng của bạn, dù trên giấy tờ bạn vẫn “trả được”.

Có một thứ nhiều người bỏ qua trước khi mua xe: chỗ đỗ. Không có chỗ đỗ ổn định, hoặc phải gửi quá xa, quá đắt, thì trải nghiệm dùng xe sẽ tụt rất nhanh. Lúc đó, mỗi lần lấy xe ra là một lần ngại, và dần dần bạn sẽ quay lại những cách di chuyển cũ. Chiếc xe không sai, chỉ là nó không phù hợp với điều kiện sống thực tế.

Cũng nên chấp nhận một khả năng khá phổ biến: bạn sẽ không dùng xe nhiều như mình nghĩ. Ban đầu có thể đi thường xuyên, nhưng sau một thời gian, tần suất giảm xuống. Nếu chỉ dùng vài lần một tuần, bạn cần tự hỏi khoản tiền bỏ ra có còn hợp lý không hay thực ra những lựa chọn khác vẫn đủ đáp ứng.

Cuối cùng, nếu bạn còn lăn tăn quá nhiều thì thường là bạn chưa thực sự cần mua ngay. Việc trì hoãn vài tháng để nhìn lại nhu cầu, thử sống thêm một thời gian với cách di chuyển hiện tại, gần như không khiến bạn mất gì. Nhưng quyết định mua vội một chiếc xe thì có thể kéo theo vài năm phải thích nghi với nó.

Mua xe không phải là phần khó. Phần khó là sống với quyết định đó mỗi ngày mà vẫn thấy nó đáng.