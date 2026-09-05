Lời khuyên dành cho các gia đình đang dùng bồn nước inox

Bồn nước inox là vật dụng phổ biến mà hầu như gia đình nào cũng có, nhưng việc sử dụng và bảo trì đúng cách thì không phải ai cũng biết.

Bồn nước inox hiện là giải pháp lưu trữ nước sinh hoạt phổ biến hàng đầu tại các gia đình Việt Nam nhờ sở hữu kết cấu hiện đại cùng độ bền vượt trội lên đến hàng chục năm. Ưu điểm lớn nhất của loại bồn này là được làm từ chất liệu inox 304 cao cấp, mang lại bề mặt sáng bóng, thẩm mỹ, có khả năng chống rêu mốc tuyệt đối và vô cùng dễ dàng trong việc lau chùi, thau rửa định kỳ.

Bên cạnh đó, bồn inox còn được đánh giá cao nhờ trọng lượng tương đối nhẹ, giúp giảm áp lực tải trọng lên trần nhà và thuận tiện cho việc di chuyển, lắp đặt trên các mái nhà cao tầng. Tuy nhiên, đặc biệt, bồn inox rất "kén" nguồn nước khi dễ bị ăn mòn, rỉ sét và thủng mối hàn nếu vô tình sử dụng để chứa nước giếng khoan chưa lọc kỹ, nước nhiễm phèn hoặc nhiễm mặn vùng ven biển.

Dưới đây là những lưu ý cách sử dụng và bảo trì bồn nước inox đúng cách để tối ưu thời gian sử dụng của sản phẩm này cho các bạn tham khảo.

1. Lưu ý quan trọng khi chọn nguồn nước sử dụng

Bồn nước inox dân dụng hiện nay chủ yếu được sản xuất từ chất liệu inox 304 có độ bền cao nhưng lại mang nhược điểm là rất sợ môi trường chứa nhiều clo, axit hoặc muối lợ. Do đó, thiết bị này chỉ phát huy tối đa độ bền từ 20 đến 30 năm khi được dùng để chứa nguồn nước máy sinh hoạt đã qua xử lý tiêu chuẩn từ các nhà máy nước.

Do đó, các gia đình tuyệt đối không sử dụng bồn inox để chứa nước giếng khoan chưa qua lọc, nước nhiễm phèn hoặc nước mặn vùng ven biển vì các tạp chất này sẽ nhanh chóng ăn mòn bề mặt, tạo ra các lỗ kim tại vị trí mối hàn và gây rò rỉ, thủng bồn chỉ sau vài năm sử dụng.

2. Lắp đặt trên bề mặt phẳng và gia cố an toàn

Vị trí đặt bồn chứa nước quyết định rất lớn đến độ bền kết cấu của thiết bị và sự an toàn của toàn bộ công trình, đặc biệt là khi lắp đặt trên các mái nhà cao tầng lộng gió. Bồn nước bắt buộc phải được đặt trên một bề mặt phẳng tuyệt đối, cứng cáp, không được kê kích tạm bợ bằng gạch đá vỡ và các chân đế phải được đặt trùng vào vị trí của các dầm bê tông chịu lực vững chắc phía dưới.

Lưu ý vị trí lắp bồn nước inox phải đảm bảo sự chắc chắn, an toàn. (Ảnh minh họa)

Đối với những gia đình lắp bồn trên sân thượng hoặc mái tôn cao, việc dùng dây thép chằng chặt chân bồn với sàn hoặc làm khung sắt bao quanh là vô cùng cần thiết nhằm phòng tránh rủi ro giông bão, gió lốc lớn có thể làm xô lệch hoặc lật đổ bồn gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh.

3. Quy trình thau rửa và vệ sinh định kỳ đúng cách

Để nguồn nước ăn uống luôn đảm bảo vệ sinh và lòng bồn không bị tích tụ cặn bẩn kim loại, các gia đình nên duy trì tần suất thau rửa định kỳ khoảng 6 tháng một lần theo đúng quy trình kỹ thuật an toàn.

Thường xuyên vệ sinh bồn nước inox định kỳ sẽ ngăn tích tụ cặn bẩn kim loại. (Ảnh minh họa)

Trước khi vệ sinh, bạn cần ngắt hoàn toàn nguồn điện của máy bơm nước, sau đó mở van xả đáy để tháo bớt nước ra ngoài và chỉ giữ lại một lượng nhỏ vừa đủ phục vụ cho việc cọ rửa.

Trong quá trình lau chùi, hãy sử dụng các loại miếng bọt biển mềm kết hợp với các chất tẩy rửa tự nhiên như chanh, giấm ăn hoặc baking soda để đánh bay vết bẩn cứng đầu, tuyệt đối không dùng bàn chải sắt hay bùi nhùi kim loại vì chúng sẽ làm xước lớp màng bảo vệ của inox khiến bồn nhanh bị rỉ sét.

4. Kiểm tra hệ thống phao và rơ-le tự động

Hệ thống phao cơ và phao điện tự động điều khiển mực nước cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chúng luôn hoạt động nhạy bén, tránh hiện tượng bị kẹt làm tràn nước gây lãng phí hoặc khiến máy bơm chạy cạn dẫn đến chập cháy.

Ngoài ra, việc luôn khóa chặt chốt nắp bồn nước là một lưu ý vô cùng quan trọng mà nhiều gia đình thường bỏ qua trong quá trình sử dụng hàng ngày. Nắp đậy lỏng lẻo hoặc bị gió thổi bay không chỉ khiến bụi bẩn, nước mưa nhiễm axit rơi trực tiếp vào nguồn nước sinh hoạt mà còn tạo cơ hội cho các loại côn trùng, gián, chuột xâm nhập và đẻ trứng lăng quăng bên trong lòng bồn.

Gia Linh (Tổng hợp)