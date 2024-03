Lời khai bất ngờ của tài xế xe tải cán chết người nằm ngủ trên vỉa hè

Sáng 15/3, một người đàn ông tuổi trung niên nằm ngủ trên vỉa hè đường ĐT743, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Đồng Nai bị một xe tải lưu thông quay đầu, leo lên vỉa hè tông trúng nạn nhân gây tử vong.

Tài xế xe tải sau đó không dừng lại mà lái xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh khu vực hiện trường ghi nhận lại, thông tin trên được đăng tải trên báo Bình Dương.

Hình ảnh hiện trường vụ việc do camera quay lại. Ảnh cắt từ clip

Sau vụ việc, công an đã trích xuất camera và xác minh được chiếc xe tải liên quan, công an đã làm việc với nhà xe, qua đó xác định được tài xế là nam thanh niên 25 tuổi, quê An Giang.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Bình Dương

Báo Công an TPHCM dẫn lại lời khai của tài xế cho biết, trong lúc ôm cua quay đầu, tài xế này có nhìn thấy loáng thoáng một vật màu đen dưới vỉa hè nhưng nghĩ là bao rác và không nghĩ lại có người nằm ở đây.

Cùng với đó là do ôm cua bị lố, vướn cây xanh bên phải và tập trung chú ý xe phía sau nên không nhìn kỹ phía trước.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế vẫn lái xe đi bốc hàng, giao hàng rồi chạy xe về bãi đỗ cho tới khi công an tìm đến.

Qua kiểm tra thì người này không có nồng độ cồn, âm tính với ma tuý.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, tại hiện trường, công an phát hiện có một ba lô màu đen, kiểm tra bên trong có đựng quần áo, giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên mang tên N.P.H. (SN 2003, quê Đắk Lắk). Tuy nhiên, theo nguồn tin của báo Dân trí, công an xác minh nạn nhân không phải anh H. mà là một người khác.

Đến nay, báo Lao động dẫn thông tin từ cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là một người đàn ông 38 tuổi, quê Đắk Lắk, bỏ nhà đi lang thang hơn 10 ngày nay, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.