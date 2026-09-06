Leo núi theo kế hoạch của AI, 3 thanh niên bị lạc và mắc kẹt, phải nhờ giải cứu

Ba thanh niên bị lạc rồi mắc kẹt ở một hẻm núi trong đêm do thông tin sai lầm và kế hoạch bất hợp lý mà trí tuệ nhân tạo Google Gemini đưa ra.

Ba chàng trai trẻ đã được giải cứu khỏi ngọn núi Mount Shasta ở bang California, Mỹ sau khi rơi vào cảnh mắc kẹt vì sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lên kế hoạch cho chuyến đi.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Siskiyou, California, 3 nam thanh niên này dựng trại ở độ cao khoảng 2.560m vào thứ Bảy ngày 29/8. Sau đó, nhóm mang theo một ít đồ đạc và bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Mount Shasta vào lúc 3h Chủ nhật ngày 30/8.

Mount Shasta là ngọn núi lửa dạng tầng có độ cao hơn 4.200m. Lần cuối cùng ngọn núi này phun trào là khoảng 3.200 năm trước.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết 3 thanh niên lên tới đỉnh lúc 19h cùng ngày, muộn hơn rất nhiều so với thời gian lên núi bình thường là 12h và phải đi trong đêm tối. “Đi xuống được khoảng một giờ, nhóm đã gọi cho Tổng đài Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Siskiyou để xin chỉ đường, nhưng cuối cùng vẫn đi lạc sang khu vực hẻm núi Mud Creek”, đại diện cảnh sát cho biết.

AI đưa ra kế hoạch sai cùng khuyến nghị nhu yếu phẩm không đầy đủ khiến 3 chàng trai lạc trên núi.

Vì xuống núi trong đêm, một thành viên ngã và bị thương ở gối. Mắc kẹt giữa hẻm núi Mud Creek, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời dựng trại cho đến khi được giải cứu bởi Lực lượng Kiểm lâm Leo núi thuộc Cục Lâm nghiệp Mỹ vào sáng hôm sau.

Nhóm leo núi đã được sơ cứu y tế. Đội tìm kiếm cứu nạn thuộc văn phòng cảnh sát trưởng cũng được huy động tới hỗ trợ. Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ, cả nhóm đã trở về điểm xuất phát an toàn.

Sau đó, cảnh sát mới biết được rằng 3 thanh niên này đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Google Gemini để lấy thông tin về lộ trình cũng như đồ đạc cần chuẩn bị.

“Đây là một sai lầm nghiêm trọng, bởi Gemini đã khuyên họ mang theo ít thức ăn và nước uống hơn nhiều so với nhu cầu thực tế. Chuyến đi dự kiến kéo dài 8 giờ đã biến thành một sự cố kéo dài nhiều ngày. Mọi người nên liên hệ trước với trạm kiểm lâm USFS Mount Shasta tại địa phương để nắm được thông tin chính xác nhất, tuyệt đối không nên chỉ dựa dẫm vào AI khi lên kế hoạch chuyến đi”, đại diện văn phòng cảnh sát trưởng nhấn mạnh.

Họ cũng khuyến cáo người leo núi không nên phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại di động hay thiết bị định vị mà cần kiểm tra thường xuyên với ban quản lý để đảm bảo đi đúng hướng.

Cảnh sát trưởng cảnh báo thêm: “Nhiều tai nạn nghiêm trọng và tử vong đã xảy ra trên tuyến đường Clear Creek khi người tham gia bị lạc rồi đi vào các địa hình nguy hiểm hơn, chẳng hạn như hẻm núi Mud Creek”.