Lenovo trình làng Yoga Pro 7a: sáng tạo hiệu năng cao với khả năng tăng tốc AI vượt trội

Lenovo hôm nay giới thiệu với cộng đồng sáng tạo tại Việt Nam chiếc Yoga Pro 7a (15", 11) - mẫu Copilot+ PC mới nhất thuộc dòng Yoga Pro sở hữu hiệu năng vượt trội cho các tác vụ sáng tạo cường độ cao.

Cùng với Yoga Pro 7i Aura Edition (15", 11) ra mắt vào tháng 3 vừa qua, sự mở rộng của dòng Yoga Pro 7 mang đến lựa chọn toàn diện cho các nhà sáng tạo nội dung, nhà thiết kế và nghệ sĩ số - những người cần sức mạnh tăng tốc bởi AI, màn hình cao cấp và bộ công cụ trực quan để hiện thực hóa ý tưởng.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: "Cộng đồng sáng tạo tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, và họ kỳ vọng những thiết bị không chỉ có hiệu năng cao mà còn thông minh và linh hoạt để hỗ trợ công việc ở bất cứ đâu. Với dòng Yoga Pro 7, chúng tôi mang đến những mẫu laptop AI dành riêng cho các nhà sáng tạo, giúp họ thiết kế, chỉnh sửa, dựng hình và hiện thực hóa ý tưởng ở bất kỳ nơi nào cảm hứng xuất hiện. Lenovo luôn cam kết thúc đẩy những đổi mới sáng tạo phần cứng táo bạo kết hợp cùng AI ở cấp độ hệ thống, nhằm mang đến trải nghiệm trực quan và kết nối thông minh hơn cho cộng đồng sáng tạo tại Việt Nam."

Yoga Pro 7a (15", 11): Khi công nghệ tiếp sức cho ý tưởng bay xa

Yoga Pro 7a (15", 11) được trang bị bộ xử lý AMD Ryzen™ AI Max+ Series, mang đến hiệu năng chuẩn mực mà giới sáng tạo kỳ vọng ở một thiết bị Copilot+ PC. Kiến trúc bộ nhớ hợp nhất cho phép CPU và GPU khai thác chung bộ nhớ hệ thống, giúp xử lý mượt mà những tác vụ sáng tạo được AI tối ưu. Để hỗ trợ quá trình sáng tạo trực tiếp, máy đi kèm bút Yoga Pen Gen 2 và Force Pad - bề mặt phác thảo chuyên dụng dựa trên công nghệ Wacom®, cho phép thao tác chính xác trong từng nét vẽ. Force Pad cũng tự động vô hiệu hóa touchpad khi bút hoạt động, mang đến trải nghiệm sáng tạo liền mạch và không bị gián đoạn bởi các thao tác ngoài ý muốn.

Máy sở hữu màn hình 15,3" OLED PureSight Pro 2.5K, giúp hi ể n thị tác ph ẩ m v ớ i màu s ắ c s ố ng đ ộ ng, chi ti ế t s ắ c nét và chuy ể n đ ộ ng mư ợ t mà – lý tư ở ng cho c ả sáng tạo n ộ i dung l ẫ n gi ả i trí. H ệ th ố ng b ố n loa đạt chu ẩ n Dolby Atmos® mang đ ế n âm thanh sâu và rộng, trong khi b ố n micro 3D kh ử ồ n cùng Voice ID đ ả m b ả o thu giọng nói rõ nét trong các cuộc gọi và ghi âm.

Để duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ nặng, hệ thống tản nhiệt Lenovo X Power sử dụng ống dẫn nhiệt nâng cấp và quạt kép nhằm đảm bảo hiệu quả làm mát, đồng thời hỗ trợ TDP lên đến 95W với mức ồn chỉ 22dB. Lenovo Power Engine đóng vai trò trung tâm điều khiển hợp nhất, cung cấp ba chế độ vận hành tùy theo nhu cầu: Extreme Power Boost cho hiệu năng tối đa, Adaptive Performance cân bằng giữa sức mạnh và hiệu quả, và Extreme Low Power cho mức tiêu thụ thấp và độ ồn tối thiểu. Thiết bị được trang bị hai cổng USB - C đầy đủ tính năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu kết nối của người dùng sáng tạo.

Yoga Pro 7i Aura Edition (15", 11): Hiệu năng thông minh nâng tầm sáng tạo

Lenovo đã giới thiệu Yoga Pro 7i Aura Edition (15", 11) hồi đầu năm nay , một thiết bị mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ, hướng đến những nhà sáng tạo cần hiệu năng tương đương máy bàn khi di chuyển. Máy được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra, GPU NVIDIA® GeForce RTX™ Laptop và hiệu năng tăng cường bởi AI nhờ quá trình hợp tác đồng phát triển sâu rộng với Intel®, mang lại khả năng render nhanh hơn, phản hồi mượt mà hơn và hiệu suất duy trì ổn định với kiến trúc Lenovo X Power hỗ trợ TDP lên đến 105W. Màn hình 15,3 " OLED PureSight Pro 2.5K, Force Pad, tùy chọn bút Yoga Pen Gen 2 và hệ thống cổng kết nối đầy đủ – bao gồm Thunderbolt™ 4 và khe đọc thẻ SD – khiến thiết bị trở thành công cụ linh hoạt cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp. Là một Copilot+ PC, máy cũng tích hợp các tính năng AI của Windows cùng mức bảo mật đạt chuẩn doanh nghiệp.

Giá bán lẻ tham khảo

Lenovo Yoga Pro 7a (15", 11) sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 8/2026, với giá bán lẻ dự kiến từ 69.990.000 đồng.

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (15", 11), đã ra mắt vào tháng 3/2026, hiện có giá bán lẻ tham khảo từ 60.990.000 đồng.

Tất cả các mẫu thuộc Yoga Pro 7 Series Gen 11 đều kèm 3 năm dịch vụ bảo hành Premium Care, mang đến hỗ trợ chuyên sâu để đảm bảo hiệu năng tối ưu và sự an tâm trong suốt vòng đời sản phẩm.