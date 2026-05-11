Lenovo trình làng thế hệ Idea Tab mới tích hợp AI cùng phiên bản FIFA World Cup 26™

Từ những công cụ học tập ứng dụng AI dành cho học sinh – sinh viên đến phiên bản đặc biệt dành riêng cho người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn cầu, dòng Idea Tab mới thể hiện cam kết của Lenovo trong việc mang đến những thiết bị thông minh hơn, cá nhân hóa hơn cho mọi đối tượng người dùng.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: "Thế hệ người dùng số tại Việt Nam đang định hình lại cách công nghệ đồng hành trong học tập, sáng tạo và giải trí. Với Idea Tab Pro Gen 2 và Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition, Lenovo kết hợp sức mạnh của công nghệ AI, hiệu năng vượt trội cùng khả năng cá nhân hóa sâu sắc để trao sức mạnh cho người dùng trong cuộc sống số hàng ngày. Những thiết bị này không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày nay mà còn sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong hành trình khám phá những phương thức học tập, kết nối và thể hiện bản thân mới mẻ hơn.".

Thiết kế tiên phong – Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Idea Tab Pro Gen 2 - bạn đồng hành học tập cao cấp hướng tới học sinh, sinh viên đang tìm kiếm công cụ hiện đại để nâng cao trải nghiệm học tập, nghiên cứu thông minh hơn. Thiết bị kết hợp hiệu năng mạnh mẽ, các tính năng AI thông minh và thiết kế tối ưu cho môi trường giáo dục hiện đại.

Idea Tab Pro Gen 2 sử dụng nền tảng Snapdragon® 8s Gen 4 và giải pháp Lenovo AI để mang AI vào học tập, giúp mọi thao tác mượt mà và hiệu quả. Tính năng Smarter Reader kết hợp bút Lenovo Tab Pen Plus cho phép đánh dấu, tóm tắt, chú giải và đồng bộ ghi chú vào Lenovo Notepad, nơi Lenovo AI Notes tiếp tục sắp xếp ý chính. Máy còn hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực giúp ghi lại bài giảng và hội thoại một cách chính xác. Với phím Smart Key chuyên dụng trên bàn phím 2-trong-1, người dùng có thể kích hoạt bảng điều khiển Lenovo Smart AI Input để nhanh chóng tạo hoặc dịch văn bản bằng câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên, mang đến trải nghiệm học tập chủ động và liền mạch, hiệu quả.

Ngoài học tập, Idea Tab Pro Gen 2 còn là thiết bị giải trí ấn tượng với màn hình 13" 3.5K PureSight Pro hỗ trợ Dolby Vision®, hệ thống bốn loa JBL Dolby Atmos®, mang lại hình ảnh sống động và âm thanh chân thực. Màn hình phủ lớp nhám chống chói với kết cấu mô phỏng giấy giúp việc đọc trở nên thoải mái như trên sách thật, giảm phản xạ ánh sáng và đảm bảo độ tương phản hài hòa. Với phiên bản màu xám thanh lịch (Luna Grey), độ mỏng chỉ 6,20mm, trọng lượng dưới 600g, viên pin 10.200 mAh cho thời lượng sử dụng cả ngày và hỗ trợ sạc nhanh 45W, mẫu tablet này sẽ là bạn đồng hành linh hoạt và hoàn hảo.

Nâng tầm giải trí - Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition

Lenovo ra mắt Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition chào đón giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng mạnh mẽ, cá nhân hóa và các tính năng thông minh cho nhu cầu hằng ngày. Mỗi thiết bị đi kèm bộ sticker FIFA World Cup 26™ độc quyền, cho phép người hâm mộ tùy biến tablet theo phong cách cá nhân và thể hiện niềm đam mê với bộ môn túc cầu ngay trên thiết bị lẫn trong không gian cá nhân. Tính năng Circle to Search with Google cho phép khoanh tròn văn bản, hình ảnh hoặc video để tìm kiếm hoặc dịch tức thì, mang lại trải nghiệm liền mạch khi lướt web, học tập hay giải trí.

Công nghệ TurboSystem mang lại phản hồi nhanh, đa nhiệm mượt mà và tốc độ mở ứng dụng tăng 19%. Máy sở hữu màn hình 11" 2.5K 90Hz cùng bốn loa Dolby Atmos® cho hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động. Bộ vi xử lý MediaTek tám nhân mạnh hơn 70% so với thế hệ trước, trong khi viên pin 7.040 mAh đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cả ngày. Tùy chọn kết nối 5G giúp truy cập nội dung nhanh chóng ngay cả khi không có Wi‑Fi.

Thiết bị hỗ trợ hệ sinh thái phụ kiện toàn diện gồm bàn phím Pogo pin Folio Keyboard, bút Lenovo Tab Pen hay tùy chọn Tab Pen Plus và ốp bảo vệ Folio giúp tăng độ bền và linh hoạt trong việc sử dụng.

Vận hành trên nền hệ điều hành Android 15 với ZUI 17, thiết bị được thiết kế cho hành trình sử dụng lâu dài với tối đa hai lần nâng cấp hệ điều hành và bốn năm cập nhật bảo mật, kéo dài đến năm 2029.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 hiện đã có mặt trên thị trường với mức giá khởi điểm từ 15.990.000 VNĐ, tặng kèm chuột Lenovo Bluetooth 350 trị giá 390.000 VNĐ.

Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition cũng sẽ được mở bán trong tháng 5 năm 2026, với giá khởi điểm từ 7.390.000 VNĐ, kèm theo chuột Lenovo phiên bản FIFA Edition đặc biệt trị giá 600.000 VNĐ để tăng cường trải nghiệm trong mùa lễ hội bóng đá năm nay.

Cả hai sản phẩm đều được áp dụng chế độ bảo hành 02 (hai) năm, mang đến sự hỗ trợ và an tâm tối đa cho người dùng.