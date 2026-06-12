“Larita không chỉ là vali” - Thương hiệu Việt ra mắt hệ hành lý cho nhịp sống hiện đại

Không chỉ là vali, Larita chính thức ra mắt hệ hành lý vali, balo, túi xách và phụ kiện du lịch. Đây là lời hồi đáp xu hướng tiêu dùng mới: khi hành lý trở thành người bạn đồng hành, bắt trọn từng khoảnh khắc và phong cách sống mỗi ngày.

Từ hành lý cho chuyến đi xa đến hành lý cho cuộc sống hàng ngày

Larita chính thức ra mắt hệ hành lý vali, balo, túi xách và phụ kiện

Thay vì những chiếc vali chỉ dùng vài lần mỗi năm, nhịp sống hiện đại đòi hỏi một hệ hành lý linh hoạt hơn. Giới trẻ hiện nay không muốn nghĩ ngợi mỗi lần ra khỏi nhà, họ cần một chiếc balo đủ tiện, đủ gọn, vừa thanh lịch để gặp đối tác, vừa đủ cool để xuống phố, sẵn sàng cân trọn mọi trải nghiệm thường nhật.

Vibe cà phê cuối tuần cùng túi tote Larita

Xu hướng "All in one" lên ngôi và bước đi đón đầu làn sóng "Hệ hành lý mỗi ngày"

Một chiếc balo đi làm không chỉ gánh được laptop, mà phải đủ nhẹ cho cả ngày dài, đủ tối giản để mix-and-match với mọi outfit và linh hoạt đổi mood từ công sở sang những cuộc hẹn sau giờ làm. Không phải 3–4 chiếc túi khác nhau cho từng mục đích, mà là một sản phẩm đồng hành xuyên suốt.

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh với balo Larita

Sáng đi làm, tối đi chơi cùng túi tote Larita

Gói gọn hành trình đi học, đi làm, đi chơi bằng Balo Larita Metro One

Từ thương hiệu vali đến hệ hành lý cho mọi chuyển động

Nếu trước đây người dùng biết đến thương hiệu Larita thông qua các dòng vali du lịch, thì hiện nay Larita hướng đến một định vị rộng hơn với hệ hành lý phục vụ mọi chuyển động của cuộc sống hiện đại.

Thay vì chỉ xuất hiện trong những chuyến đi xa, sản phẩm của Larita được phát triển để hiện diện trong nhiều khoảnh khắc thường nhật hơn.

Nguyên lý thiết kế tối giản của balo Larita

Từ những chiếc balo laptop dành cho môi trường văn phòng, các dòng balo đi làm tối giản, đến những chiếc túi tote phù hợp cho nhu cầu sử dụng linh hoạt hằng ngày, danh mục sản phẩm mới cho thấy định hướng rõ ràng của thương hiệu.

Thông điệp "Larita không chỉ là vali" - không chỉ là một tuyên bố đơn thuần. Đó là cách thương hiệu Larita mô tả sự chuyển dịch từ một danh mục sản phẩm đơn lẻ sang một hệ hành lý toàn diện hơn.

Với hành trình mới, Larita mong muốn đồng hành cùng người Việt trẻ trong nhiều khoảnh khắc, từ những chuyến đi xa đến những hành trình gần hơn của cuộc sống thường nhật.



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