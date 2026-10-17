Lãi suất tại Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank: Gửi 1 tỷ đồng nhận được tiền lãi cao nhất là bao nhiêu?

Tiền gửi dân cư vừa lập đỉnh mới hơn 11,43 triệu tỷ đồng. Nhóm Big 4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank vẫn là những ngân hàng có tiền gửi lớn nhất Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 8, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 11,43 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng trong tháng 8, tiền gửi dân cư tăng ròng gần 214.000 tỷ đồng so với cuối tháng 7, tức bình quân khoảng 6.900 tỷ đồng được gửi thêm vào ngân hàng mỗi ngày.

So với đầu năm, tiền gửi dân cư đã tăng gần 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 10,63%, đóng góp khoảng 87,5% phần tăng thêm của tổng tiền gửi toàn hệ thống. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay chưa có tháng nào tiền gửi dân cư sụt giảm. Tỷ trọng tiền gửi dân cư trong tổng tiền gửi hệ thống theo đó nới rộng từ 62,58% cuối năm 2025 lên 64,34% cuối tháng 8/2026.

Tiền gửi dân cư tăng mạnh trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động neo ở mức cao. Theo giới chuyên gia, việc tiền gửi dân cư liên tục lập kỷ lục trước hết phản ánh niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng, trong khi các kênh như vàng, chứng khoán hay bất động sản vẫn tiềm ẩn biến động, khiến người dân ưu tiên gửi tiết kiệm.

Tại Big 4, lãi suất huy động niêm yết ngày 17/10/2026 được áp dụng đồng nhất ở cả bốn nhà băng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Mức lãi suất dao động từ 4,75%/năm đến 6,8%/năm, tăng dần theo kỳ hạn gửi.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, Big 4 cùng niêm yết lãi suất 4,75%/năm. Nếu gửi 1 tỷ đồng, khách hàng sẽ nhận khoảng 11,875 triệu đồng tiền lãi khi đến hạn, tương đương gần 3,96 triệu đồng mỗi tháng.

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất được nâng lên 6,6%/năm. Với 1 tỷ đồng, số tiền lãi nhận được sau khi đến hạn là khoảng 33 triệu đồng, tương đương 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Kỳ hạn 9 tháng giữ nguyên mức 6,6%/năm như kỳ hạn 6 tháng. Gửi 1 tỷ đồng, người gửi nhận khoảng 49,5 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn, bình quân vẫn 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Với kỳ hạn 12 tháng, Big 4 niêm yết lãi suất cao nhất biểu là 6,8%/năm. Khoản tiền gửi 1 tỷ đồng sẽ mang về khoảng 68 triệu đồng tiền lãi sau một năm, tương đương khoảng 5,67 triệu đồng mỗi tháng.

Kỳ hạn 18 tháng cũng được áp dụng mức 6,8%/năm. Nếu gửi 1 tỷ đồng, khách hàng nhận khoảng 102 triệu đồng tiền lãi khi đến hạn, bình quân khoảng 5,67 triệu đồng mỗi tháng. Đây là kỳ hạn mang lại tổng số tiền lãi lớn nhất trong biểu lãi suất của nhóm Big 4.