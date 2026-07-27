Lãi suất ngân hàng 27/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến ngày 27/7 cho thấy có 7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng, trong đó mức cao nhất đạt 7,8%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 34 ngân hàng ngày 27/7, mặt bằng lãi suất có sự phân hóa đáng kể giữa các ngân hàng, đặc biệt tại nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng

Ở nhóm dẫn đầu, ACB tiếp tục có mức lãi suất cao nhất trong bảng khảo sát, lên tới 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, mức niêm yết lần lượt là 7,6%/năm và 7,7%/năm.

Theo sau là Saigonbank với 7,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Bac A Bank đứng kế tiếp với 7,1%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng được niêm yết ở mức 7,05%/năm.

MBV và VCBNeo cùng duy trì lãi suất 7%/năm tại cả bốn kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

PGBank cũng nằm trong nhóm này với lãi suất 12 tháng đạt 7%/năm, trong khi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 6,9%/năm. VIB áp dụng 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, song lãi suất 6 tháng và 9 tháng lần lượt chỉ ở mức 5,7% và 5,8%/năm.

Như vậy, tổng cộng có 7 ngân hàng trong bảng khảo sát đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm 6,9%/năm bám sát phía sau

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank và OCB, cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong đó, LPBank trả 6,8%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, sau đó tăng lên 6,9%/năm cho 12 tháng và 6,95%/năm cho 18 tháng.

BVBank niêm yết 6,7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và trở lại mức 6,7%/năm với kỳ hạn 18 tháng.

Tại OCB, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,9%/năm và 18 tháng là 6,8%/năm.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục có biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng áp dụng mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất của Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất trong bảng khảo sát.

Cùng mức 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng còn có MSB. Techcombank niêm yết 6,75%/năm, BaoViet Bank 6,7%/năm, trong khi Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng 6,6%/năm.

Ở mức thấp hơn, SHB niêm yết 6,5%/năm, NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm.

Nhóm dưới 6,5%/năm vẫn khá đông

ABBank và TPBank cùng niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,25%/năm.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm, còn VPBank duy trì mức 6%/năm.

Ở nhóm dưới 6%/năm, PVcomBank trả 5,6%/năm; GPBank 5,55%/năm; KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm.

SCB tiếp tục có mức thấp nhất trong bảng khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhìn chung, biểu lãi suất ngày 27/7 cho thấy chưa xuất hiện thêm động thái điều chỉnh mới. Mức cao nhất vẫn là 7,8%/năm, trong khi khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng lên tới 4,1 điểm phần trăm.

Lưu ý: Đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm khảo sát ngày 27/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, đối tượng khách hàng và phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.