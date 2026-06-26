Krabi có gì khiến người ta muốn quay lại và gìn giữ nơi này?

Khi nhắc đến Krabi, nhiều người nghĩ ngay tới những bãi biển với làn nước trong xanh, những vách đá vôi hùng vĩ và hệ sinh thái đảo đặc trưng của miền Nam Thái Lan.

Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp thiên nhiên ấy là một định hướng phát triển du lịch bền vững đang được Krabi kiên trì theo đuổi. Thông qua thông điệp "Travel With Care", Krabi khuyến khích du khách không chỉ đến để ngắm nhìn hay trải nghiệm, mà còn để kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, văn hóa địa phương và chính bản thân mình. Mỗi hành trình được định hướng theo tinh thần du lịch có trách nhiệm, nơi du khách cùng chung tay gìn giữ môi trường, tôn trọng cộng đồng sở tại và góp phần bảo tồn những giá trị tự nhiên, văn hóa vốn làm nên bản sắc của vùng đất này.

Thiên nhiên - Cái nôi che chở cho bao thế hệ của cả một vùng đất

Chính sự đa dạng về địa hình và hệ sinh thái đã tạo nên nền tảng cho cách Krabi gìn giữ thiên nhiên cũng như phát triển du lịch bền vững qua nhiều thế hệ.

Krabi sở hữu sự đa dạng địa hình hiếm có trong cùng một điểm đến, nơi những vách đá vôi hùng vĩ vươn lên từ biển Andaman, những dòng kênh nước ngọt trong vắt len lỏi qua vùng nội địa, các khu rừng ngập mặn được bảo tồn tốt cùng hệ thống đảo lớn nhỏ trải dài ngoài khơi. Từ Ao Nang, những chiếc thuyền đuôi dài đưa du khách đến Railay - bán đảo nổi tiếng chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển, được bao bọc bởi những vách đá vôi đặc trưng của vùng Andaman và bãi biển Phra Nang với dải cát trắng mịn cùng làn nước xanh ngọc.

Tiếp tục xuôi về phía Nam là Koh Rok và Koh Haa - nơi có làn nước trong xanh đến mức có thể nhìn thấu đáy và hệ sinh thái biển được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Lặn biển tại đây không chỉ là một hoạt động giải trí - đó là hành trình khám phá một thế giới đại dương kỳ vĩ với những rặng san hô rực rỡ và hàng trăm loài sinh vật biển cùng tồn tại trong sự cân bằng của tự nhiên.

Đảo Koh Haa, tỉnh Krabi, Thái Lan. Nguồn: TAT

Ngược lên phía Bắc, Vườn Quốc gia Khao Phanom Bencha chào đón du khách giữa lớp thảm thực vật nhiệt đới nguyên sinh, cùng tiếng thác Huai To đổ xuống qua 11 tầng và thanh âm của hơn 200 loài chim - điểm đến lý tưởng cho ai muốn tạm rời xa nhịp sống đô thị ồn ào.

Cây Sompong khổng lồ hơn 100 năm tuổi ở Khao Phanom Bencha National Park, tỉnh Krabi, Thái Lan. Nguồn: TAT

Ở Krabi, mỗi vùng đất đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng lại có chung một điều: thiên nhiên ở đây vẫn được giữ gần như nguyên vẹn qua nhiều thế hệ. Chính sự nguyên sơ ấy không chỉ tạo nên những trải nghiệm khó quên cho du khách, mà còn là nền tảng để đời sống, văn hóa và sinh kế của người dân Krabi tiếp tục được nuôi dưỡng theo thời gian.

Thung Yee Peng & Baan Nai Nang - Minh chứng cho mô hình du lịch bền vững

Thung Yee Peng và Baan Nai Nang chính là minh chứng dễ thấy nhất cho mô hình du lịch cộng đồng bền vững theo triết lý "Travel With Care" mà mỗi một người dân tại Krabi vẫn luôn hướng tới.

Đến với Thung Yee Peng, mỗi hành trình trải nghiệm tại đây đều gắn liền mật thiết với hệ sinh thái thiên nhiên vốn có. Nổi bật với hai khoảnh khắc mà có lẽ với những ai từng mong muốn đến với Krabi nhất định không thể bỏ qua: bình minh và hoàng hôn trên rừng ngập mặn. Lúc nắng sớm len qua tán lá, đánh thức cả khu rừng trong làn không khí trong lành, hoặc khi chiều tà nhuộm vàng mặt nước, Thung Yee Peng hiện lên với một vẻ đẹp tĩnh lặng hiếm nơi nào có được.

Xuyên suốt hành trình, du khách còn được quan sát các loài chim bản địa, tìm hiểu hệ sinh thái ven biển phong phú và nghe người dân kể lại câu chuyện bảo tồn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và khi màn đêm buông xuống, mặt nước ở đây sẽ bừng sáng bởi hiện tượng phát quang sinh học (bioluminescence) - khi những sinh vật phù du nhỏ bé tạo nên vô vàn đốm sáng lấp lánh như dải ngân hà rơi xuống biển, khép lại một ngày trải nghiệm khó quên.

Du khách trải nghiệm đi thuyền khám phá rừng ngập mặn và tìm hiểu đời sống cộng đồng địa phương tại Làng du lịch sinh thái Thung Yee Peng. Nguồn: TAT

Trong khi đó, Baan Nai Nang lại mang đến một lát cắt khác của triết lý "Travel With Care" - nơi con người, văn hoá, thiên nhiên cùng tồn tại và hoà quyện với nhau. Đến đây, du khách không chỉ đơn thuần là tham quan, mà còn được trải nghiệm mô hình "Ăn - Học - Làm", cùng người dân bản địa sống, làm việc và khám phá thiên nhiên nơi đây theo cách rất riêng.

Một điểm nhấn thú vị khác ở Baan Nai Nang là mô hình Zero Food Waste, nơi những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi được tái sử dụng để tạo nên các món ăn địa phương sáng tạo, phản ánh tinh thần sử dụng tài nguyên một cách có trách nhiệm. Đến với Baan Nai Nang, du khách sẽ được tự tay vào bếp để nấu ăn cùng người dân bản địa, vừa nấu vừa nghe người dân kể về cách họ vẫn sống tiết kiệm, có trách nhiệm với tài nguyên qua nhiều thế hệ.

Du khách tham gia workshop pha chế thức uống địa phương theo mô hình Zero Food Waste tại cộng đồng du lịch Baan Nai Nang, tỉnh Krabi. Nguồn: TAT

Wellness - Phục hồi từ nguồn khoáng chất tự nhiên

Krabi sở hữu tài nguyên wellness đặc thù mà ít điểm đến nào trong khu vực có được, nổi bật là suối nước nóng muối tự nhiên ở Wareerak Hot Spring & Wellness huyện Khlong Thom - một trong số ít điểm trên thế giới có nước khoáng nóng tự nhiên giàu khoáng chất kết hợp cùng phương pháp trị liệu y học cổ truyền Thái Lan.

Du khách trải nghiệm ngâm suối nước nóng tự nhiên tại Wareerak Hot Spring and Wellness, tỉnh Krabi. Nguồn: TAT

Đến đây du khách sẽ được trải nghiệm đa dạng phương pháp chi liệu như thủy trị liệu, thiền và yoga hay cũng có thể chỉ là nhẹ nhàng tản bộ giữa không gian thiên nhiên cây cỏ trong xanh. Việc tận hưởng trị liệu cuối ngày tại đây như là một đoạn kết nhẹ nhàng cho cả hành trình dài nơi cơ thể được tái tạo và tâm trí như tìm lại sự cân bằng theo cách tự nhiên và bền vững nhất cùng với thiên nhiên.

Krabi - Khi du lịch không chỉ dừng lại ở việc đi và tận hưởng

Giữa thiên nhiên nguyên sơ, những cộng đồng địa phương và nhịp sống chậm rãi, Krabi khiến người ta nhận ra rằng đôi khi một hành trình đáng nhớ không nằm ở việc đi được bao nhiêu nơi, mà ở những cảm xúc còn ở lại sau khi chuyến đi kết thúc. Chính vì thế, Krabi không chỉ là nơi để đến rồi rời đi, mà là vùng đất khiến nhiều người muốn quay lại, để tiếp tục cảm nhận và cùng gìn giữ những điều đẹp đẽ vốn đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.