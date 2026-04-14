Kinh hoàng phát hiện 12,24 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối: Chủ kho hàng SN 1993 khai gì?

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 16h40 ngày 7/4/2026, tại thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Đội Kiểm soát Hải quan và Đồn Biên phòng Bắc Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 14K-047.40 do Nguyễn Văn Thanh (SN 1992, trú thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 10.200 kg chân lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; bằng cảm quan, số hàng này bốc mùi hôi, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Thanh khai nhận số hàng trên thuộc sở hữu của Phùn Văn Điệp (SN 1993, trú thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn) và được thuê vận chuyển từ kho lạnh của Điệp đến một kho lạnh khác tại thôn Thán Phún với tiền công 700.000 đồng.

Tiếp tục kiểm tra kho lạnh của Phùn Văn Điệp tại thôn Lục Chắn, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 2.000 kg chân lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, nâng tổng số tang vật thu giữ lên 12.240 kg.

Cận cảnh số hàng hóa lực lượng chức năng thu giữ

Làm việc với cơ quan chức năng, Phùn Văn Điệp khai nhận đã thu gom toàn bộ số chân lợn đông lạnh trên từ nhiều người tại các phường, xã lân cận từ cuối tháng 2/2026 với giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg, sau đó tập kết tại kho để bán kiếm lời. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh, đối tượng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm cũng như giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.