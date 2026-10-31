Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) bị anh em thân thiết "đâm sau lưng" trong vụ bạn gái cũ làm thân bại danh liệt trở lại?

Cách đây 12 năm, hình tượng đẹp đẽ của Kim Hyun Joong đã trở nên vụn vỡ trong mắt công chúng sau khi nam nghệ sĩ dính bê bối bạo hành bạn gái cũ.

Trong những ngày qua, tên tuổi Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) đã chiếm sóng mạng xã hội. Lý do là bởi tình cũ từng khiến anh thân bại danh liệt - Choi Hye Mi - đã trở thành người sáng tạo nội dung dưới nghệ danh SeeU. Trên livestream, cô nhắc về quá khứ, đào lại vụ bạo hành cách đây 12 năm từng khiến nam diễn viên họ Kim tan tành sự nghiệp.

Nhưng giờ đây, nhiều fan đã phát hiện dấu hiệu cho thấy người thực sự "đâm sau lưng" Kim Hyun Joong chính là người anh em thân thiết Kim Hyung Jun - thành viên cùng nhóm SS501. Cụ thể, Choi Hye Mi đầu quân cho công ty Lightning Central do chính em trai của Kim Hyung Jun đứng đầu. Kim Hyung Jun là nghệ sĩ công ty, thậm chí còn giữ chức nhà sản xuất điều hành (Executive Producer) mảng giải trí.

Người "đâm sau lưng" Kim Hyung Joong...

... lại là thành viên SS501 Kim Hyung Jun. Ảnh: X

Chưa hết, vào tháng 9 vừa qua, Kim Hyung Jun đã chủ động mời Choi Hye Mi lên livestream giao lưu cá nhân. Tại đây, anh hồ hởi nói: "Dạo này thấy trên TikTok mọi người bàn tán về cô nhiều lắm, nghe nói đang tạo sự chú ý lớn hả?". Choi Hye Mi đáp lại đầy ẩn ý: "Sớm thôi... sớm thôi...". Rất nhanh chóng sau đó, hàng loạt bài báo đưa tin Choi Hye Mi ra mắt với nghệ danh SeeU đã được đăng tải trên truyền thông Hàn Quốc. Netizen cho rằng đây là một kế hoạch PR thương mại đã được lên kịch bản từ trước.

Kim Hyung Jun nâng đỡ và ký hợp đồng với bạn gái cũ của Kim Hyun Joong. Ảnh: X

Trên mạng xã hội, cộng đồng fan SS501 đang chia rẽ và tranh cãi dữ dội. Nhiều người chỉ trích Kim Hyung Jun đâm sau lưng Kim Hyun Joong, khi công khai giao lưu, chào đón và cùng hợp tác làm ăn với người từng hủy hoại sự nghiệp, danh dự của cựu trưởng nhóm. Hành động này cũng bị coi là xát muối vào vết thương lòng của fan, khi họ đã cố gắng cùng thần tượng bước qua những ngày giông bão.

Đồng thời, hành động của Kim Hyung Jun được xem như chính thức chấm dứt niềm hy vọng SS501 sẽ tái hợp đủ 5 thành viên của fan. Trên mạng xã hội, nhiều fan bày tỏ sự thất vọng khi Kim Hyung Jun đâm sau lưng, đánh đổi tình anh em để kiếm view và độ nhận diện. Họ chất vấn: "Nếu anh đủ can đảm thì có dám đứng trước mặt Hyung Joong và fan để nói lời của mình hay không?".

Fan SS501 là những người đau lòng nhất khi mộng tái hợp bất thành. Ảnh: X

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, là trưởng nhóm nhạc SS501. Anh từng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng qua vai diễn tổng tài điển trai, ấm áp ở bộ phim Vườn Sao Băng bản Hàn. Thế nhưng, hình tượng đẹp đẽ đó đã trở nên vụn vỡ trong mắt công chúng sau khi nam nghệ sĩ dính bê bối bạo hành bạn gái cũ.

Choi Hye Mi và Kim Hyun Joong từng hẹn hò khoảng 3 năm, bắt đầu từ năm 2012. Trong thời gian yêu nhau, họ đã vướng vào các vụ kiện hình sự và dân sự liên quan đến cáo buộc hành hung, mang thai và sảy thai. Năm 2014, Kim Hyun Joong bị Choi Hye Mi tố bạo hành cô nhiều lần. Cô khi ấy còn tung luôn ảnh cho thấy thương tích trên cơ thể sau khi bị tài tử họ Kim tấn công. Tại thời điểm đó, mỹ nam Vườn Sao Băng đã lên tiếng thừa nhận từng “tác động vật lý” cô 1 lần. Từ đây, anh chính thức bị gán mác “tổng tài đánh người” trong mắt nhiều khán giả. Nam nghệ sĩ cũng sụp đổ hình tượng soái ca ngôn tình, bị gọi là kẻ vũ phu, hành hung phụ nữ suốt 12 năm qua.

Tình cũ tung ảnh bị thương tích trong cáo buộc chống lại Kim Hyun Joong. Ảnh: Dispatch

Sau khi Kim Hyun Joong bị phạt 5 triệu won (90 triệu đồng) vì hành vi bạo hành, Choi Hye Mi đã được nước làm tới, tiếp tục kiện nam diễn viên với cáo buộc đánh đập cô tới mức sảy thai. Nhưng sau đó, mỹ nam họ Kim đã được tòa tuyên vô tội trong cáo buộc nói trên do bạn gái cũ không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Được biết, sau ồn ào đánh bạn gái cũ, Kim Hyun Joong đã lâm cảnh hết thời, bị khán giả và các nhà sản xuất tại Hàn Quốc “quay lưng”. Bộ phim When Time Stopped (2018) đánh dấu sự trở lại của mỹ nam họ Kim sau scandal đã thất bại thảm hại tại quê nhà, đạt mức rating 0,1%. Chưa dừng lại ở đó, suốt 6 năm qua, anh không còn nhận được thêm bất cứ lời mời đóng phim nào nữa. Choi Hye Mi hạ sinh con đầu lòng cho Kim Hyun Joong hồi tháng 9/2015 và làm mẹ đơn thân từ đó đến nay. Trong khi đó, nam thần họ Kim đã lập gia đình với 1 người phụ nữ khác và hiện có 2 con.

SeeU làm mẹ đơn thân, còn Kim Hyun Joong đã kết hôn với người khác. Ảnh: X





Kim Hyun Joong bị khán giả “quay lưng” sau bê bối hành hung. Ảnh: X

Nguồn: TikTok, X