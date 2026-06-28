Kiểu tóc giúp Song Hye Kyo và loạt sao Hàn bước sang trang mới

Từ Song Hye Kyo đến Kim Go Eun, mái tóc ngắn cá tính đang trở thành "vũ khí" nâng hạng nhan sắc của sao Hàn.

Nếu trước đây mái tóc dài luôn được xem là biểu tượng của vẻ nữ tính thì vài năm gần đây, làng giải trí Hàn Quốc và Nhật Bản lại chứng kiến một "cuộc cách mạng" của tóc ngắn. Không còn dừng lại ở bob hay tóc ngang vai, ngày càng nhiều nữ nghệ sĩ lựa chọn kiểu tóc mang hơi hướng boyish cut - tóc ngắn kiểu nam với những lớp cắt mềm mại, tạo cảm giác cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Đây cũng là kiểu tóc được nhiều người nhận xét đã giúp Song Hye Kyo, Kim Go Eun hay Seol In Ah bước sang một chương mới về hình ảnh, khi thần thái trở nên sang trọng, hiện đại và có chiều sâu hơn hẳn. Đúng như nhiều cư dân mạng Hàn Quốc bình luận: "Con gái mà đẹp trai thì đàn ông cũng phải chịu thua."

Seol In Ah: Mái tóc khiến cô giống nam chính truyện tranh

Sau thành công của bộ phim Hẹn hò chốn công sở , Seol In Ah gần như trở thành một trong những biểu tượng tóc ngắn của màn ảnh Hàn. Từ tóc bob gọn gàng đến kiểu tóc ngang vai tỉa layer, nữ diễn viên đều chinh phục dễ dàng.

Tuy nhiên, màn "lột xác" gây bất ngờ nhất lại đến từ kiểu tóc ngắn mang phong cách nam tính mà cô thực hiện cho bộ phim My Guilty One phát sóng nửa cuối năm 2026.

Trong phim, Seol In Ah vào vai Kang Jae Hee - một cựu quân nhân lực lượng đặc nhiệm phải cải trang thành nam giới để điều tra vụ án. Chính vì vậy, cô cắt mái tóc cực ngắn với nhiều lớp tỉa mỏng, phần mái được rẽ nhẹ tự nhiên kết hợp hai bên mai cắt gọn ôm sát khuôn mặt.

Kiểu tóc này mang đến cảm giác vừa trẻ trung, vừa mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét tinh tế của gương mặt. Khi tóc dài thêm một chút và được uốn vểnh nhẹ ở phần đuôi, tổng thể càng trở nên phóng khoáng và thời thượng hơn.

Lee Se Young: Tóc layer ngắn giúp khuôn mặt thanh thoát hơn

Lee Se Young cũng vừa gia nhập "hội tóc ngắn" với kiểu tóc layer đang được nhiều cô gái Hàn Quốc yêu thích.

Khác với tóc bob truyền thống vốn khá dày và dễ tạo cảm giác nặng nề, kiểu tóc layer được cắt thành nhiều lớp với độ dài khác nhau giúp tổng thể nhẹ nhàng và có độ chuyển động tự nhiên hơn. Phần đuôi được uốn cong nhẹ kết hợp mái thưa tạo nên vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn rất hiện đại.

Độ dài chạm cằm còn giúp khuôn mặt trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo hiệu ứng thu gọn phần đầu đối với những người có mái tóc dày hoặc khuôn mặt hơi tròn.

Asa (BABYMONSTER): Tóc "mèo con" giúp mặt tròn cũng trở nên thon gọn

Trong thế hệ idol Gen Z, Asa của BABYMONSTER được xem là một trong những gương mặt đưa tóc ngắn trở thành xu hướng.

Kiểu tóc kitten cut của cô lấy nền tảng từ tóc bob nhưng được tỉa layer khá nhiều để giảm độ dày, đồng thời tạo cảm giác bồng bềnh tự nhiên. Phần đuôi tóc hơi vểnh ra ngoài giống lớp lông mềm của mèo con, mang lại vẻ đáng yêu nhưng vẫn đầy cá tính.

Điểm đặc biệt nằm ở những lớp tóc ôm sát hai bên gò má và xương hàm, giúp gương mặt tròn hoặc bầu bĩnh trở nên thon gọn hơn đáng kể. Chính vì vậy, đây cũng là kiểu tóc được nhiều chuyên gia tạo mẫu đánh giá khá "dễ tính", phù hợp với nhiều dáng mặt.

Song Hye Kyo: Kiểu tóc đưa nhan sắc bước sang một giai đoạn mới

Nếu nhắc đến người tạo nên cơn sốt tóc ngắn tại Hàn Quốc vài năm gần đây thì Song Hye Kyo chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua.

Sau nhiều năm trung thành với mái tóc dài, nữ diễn viên liên tục gây sốt với nhiều kiểu tóc ngắn khác nhau, từ bob cổ điển đến kiểu tóc French Boy Cut mang cảm hứng Pháp. Mỗi lần xuất hiện, mái tóc mới của cô đều nhanh chóng trở thành hình mẫu được phụ nữ Hàn Quốc mang tới salon để yêu cầu cắt theo.

Điểm đặc trưng của kiểu tóc này nằm ở những lớp tóc nhẹ giúp phần đỉnh đầu có độ phồng tự nhiên, kết hợp mái mỏng tạo cảm giác phóng khoáng và có chút ngẫu hứng. Hai bên mai và gáy được cắt gọn nhưng vẫn giữ những đường cong mềm mại, nhờ đó tổng thể tuy mang hơi hướng nam tính nhưng không hề khô cứng.

Nhiều chuyên gia thời trang nhận xét chính mái tóc này đã giúp Song Hye Kyo bước sang một giai đoạn mới trong hình ảnh: trưởng thành hơn, sang trọng hơn và mang thần thái của một biểu tượng thời trang thay vì chỉ là "ngọc nữ" quen thuộc.

Kim Go Eun: Càng ngắn càng sang

Kim Go Eun từng khiến khán giả bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài để phục vụ vai diễn trong bộ phim The Price of Confession .

Sau đó, khi tóc dài hơn một chút, cô lựa chọn uốn xoăn nhẹ phần đuôi, tạo nên một trong những kiểu tóc pixie được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.

Mái tóc cực ngắn kết hợp phần mái ngắn và những lọn tóc cong nhẹ mang lại cảm giác rất Pháp: vừa tự nhiên, vừa phóng khoáng nhưng vẫn đầy tinh tế. Đây là kiểu tóc khá "kén" gương mặt vì đòi hỏi đường nét rõ ràng, tuy nhiên nếu phù hợp, nó lại giúp tôn lên thần thái rất riêng.

Kim Go Eun cũng là minh chứng cho thấy tóc ngắn không làm mất đi vẻ nữ tính mà ngược lại còn khiến khí chất trở nên nổi bật hơn. Chính sự tự tin và vẻ đẹp tối giản ấy đã giúp cô trở thành hình mẫu cho rất nhiều cô gái muốn "đổi gió" với mái tóc ngắn.

Ảnh: IGNV