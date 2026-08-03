Kiểm tra cơ sở kinh doanh 129 Club lúc 0h40 sáng, phát hiện 98 bình kim loại màu đen cùng loạt hóa đơn bất thường

Rạng sáng ngày 1/8, kiểm tra cơ sở 129 Club ở Hải Phòng, lực lượng chức năng phát hiện 98 bình khí N₂O không rõ nguồn gốc cùng nhiều hóa đơn thể hiện việc sử dụng "bóng cười", vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, rạng sáng 1/8, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh 129 Club trên đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền và phát hiện 98 bình khí N₂O cùng nhiều hóa đơn thể hiện việc sử dụng "bóng cười", hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, đồng thời kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động biến tướng, lách luật, núp bóng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, vào khoảng 0h40 ngày 1/8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 129 Club, địa chỉ số 129 đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cạnh quầy thu ngân có 98 bình kim loại màu đen mang nhãn hiệu Nitrous Oxide (N₂O), dạng hình trụ, tổng trọng lượng hơn 420kg. Trong đó, 54 bình đã qua sử dụng và 44 bình chưa sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số bình khí này.

Ngoài số bình khí nêu trên, lực lượng chức năng còn phát hiện 15 hóa đơn, trong đó có 12 hóa đơn thể hiện việc sử dụng "bóng cười", với tổng giá trị hơn 81 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bàn giao toàn bộ tang vật, tài liệu cùng vụ việc cho Công an phường Ngô Quyền tiếp nhận, tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.