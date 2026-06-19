Không phải đầu tư vào retinol, đây là 6 bước chống lão hóa quan trọng nhất theo bác sĩ da liễu

Đây là 6 bước được các bác sĩ da liễu đánh giá là nền tảng của một chu trình chống lão hóa khoa học.

Nhiều người cho rằng muốn chống lão hóa hiệu quả phải sở hữu một chu trình dưỡng da cầu kỳ với hàng chục sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu và chuyên viên thẩm mỹ, điều thực sự quan trọng không phải là số lượng mỹ phẩm bạn sử dụng mà là sự cân bằng giữa bảo vệ làn da vào ban ngày và phục hồi làn da vào ban đêm.

Patricia Conrad, chuyên viên thẩm mỹ tại The Spa at The Belgrove Resort & Spa (Florida, Mỹ), cho biết: "Quy trình chống lão hóa tốt nhất là quy trình được duy trì đều đặn và cân bằng, giúp bảo vệ làn da vào ban ngày và phục hồi làn da vào ban đêm". Theo bà, làn da trưởng thành cần được chăm sóc bằng những sản phẩm dịu nhẹ nhưng hiệu quả, đồng thời phải đảm bảo đủ độ ẩm và chống nắng mỗi ngày. Dưới đây là 6 bước được các bác sĩ da liễu đánh giá là nền tảng của một chu trình chống lão hóa khoa học.

1. Không cần sữa rửa mặt quá đắt tiền

Nhiều người có xu hướng đầu tư rất nhiều tiền cho sữa rửa mặt với kỳ vọng sản phẩm này sẽ giúp trẻ hóa làn da. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Peterson Pierre, bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi Hội đồng Da liễu Hoa Kỳ, đang công tác tại Golden State Dermatology (California, Mỹ), đây không phải là bước cần chi tiêu quá mạnh tay.

Ông giải thích: "Điều quan trọng nhất cần hiểu ở bước này là sữa rửa mặt chỉ được thiết kế để làm một nhiệm vụ duy nhất: chuẩn bị làn da cho những hoạt chất sẽ được sử dụng sau đó". Vị bác sĩ cũng nhấn mạnh: "Đừng dành quá nhiều công sức, năng lượng hay tiền bạc cho bước này. Một loại sữa rửa mặt có thể chứa những thành phần chống lão hóa tuyệt vời, nhưng chúng không lưu lại trên da đủ lâu để phát huy tác dụng đáng kể". Đối với làn da đang xuất hiện dấu hiệu tuổi tác, các chuyên gia khuyên nên ưu tiên những sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, không gây kích ứng và có khả năng loại bỏ lớp trang điểm nếu cần.

Sữa rửa mặt foaming giúp làm sạch sâu và dưỡng ẩm dịu nhẹ dành cho da dầu - CeraVe Foaming Facial Cleanser

Sản phẩm gợi ý: CeraVe

2. Ưu tiên toner không cồn

Sau khi làm sạch, toner hoặc essence là bước giúp làn da được chuẩn bị tốt hơn cho các sản phẩm điều trị phía sau. Toner có khả năng loại bỏ những cặn bẩn còn sót lại trong lỗ chân lông và hỗ trợ cân bằng độ pH trên da, trong khi essence thường có kết cấu đặc hơn một chút và tập trung vào khả năng cấp ẩm.

Nikki Miller, chuyên viên thẩm mỹ chuyên nghiệp và Giám đốc Kohler Waters Spa tại Wisconsin (Mỹ), cho biết: "Đối với làn da lão hóa, toner và essence nên không chứa cồn, đồng thời được bổ sung các thành phần làm dịu như hyaluronic acid hoặc peptide". Theo bà, những thành phần này giúp làn da hấp thụ tốt hơn các sản phẩm dưỡng phía sau.

Toner dưỡng ẩm dịu nhẹ JMSOLUTION

Sản phẩm gợi ý: JMSOLUTION

3. Serum - bước tập trung giải quyết các dấu hiệu lão hóa

Sau khi làn da đã được làm sạch và cấp ẩm cơ bản, đây là lúc các hoạt chất chống lão hóa phát huy vai trò quan trọng nhất. Tiến sĩ Mraz, bác sĩ da liễu được chứng nhận tại Hoa Kỳ, cho biết: "Serum có kết cấu mỏng nhẹ và được thiết kế để thẩm thấu sâu vào da, đưa các hoạt chất chống lão hóa mạnh mẽ đến đúng nơi chúng cần hoạt động".

Theo Audrey Zmigrodski, chuyên viên thẩm mỹ được cấp phép và Giám đốc Spa & Warm Springs Pools tại Omni Homestead Resort & Spa (Virginia, Mỹ), những loại serum phù hợp với da trưởng thành nên chứa các thành phần có khả năng cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi và sắc tố da không đồng đều. Bà khuyến nghị: "Hãy tìm những loại serum chứa retinol - hoặc bakuchiol nếu bạn có làn da nhạy cảm - cùng peptide, chất chống oxy hóa và niacinamide". Đồng thời, bà cũng nhắc rằng serum nên được sử dụng sau toner và trước kem dưỡng để đạt hiệu quả hấp thụ tối ưu.

Tinh chất ngăn ngừa lão hóa và căng bóng da mặt Paula's Choice PRO Retinaldehyde Treatment

Sản phẩm gợi ý: Paula's Choice

4. Thoa kem mắt đúng cách

Vùng da quanh mắt là nơi xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác đầu tiên bởi cấu trúc da tại đây mỏng và nhạy cảm hơn các vùng khác trên khuôn mặt. Nikki Miller cho biết: "Vùng da quanh mắt rất mỏng manh và thường là nơi đầu tiên xuất hiện các dấu hiệu lão hóa". Bà khuyến nghị lựa chọn những loại kem mắt chứa peptide hoặc caffeine để hỗ trợ giảm bọng mắt, cải thiện độ săn chắc và làm mờ các nếp nhăn nhỏ. Bên cạnh thành phần, cách thoa kem mắt cũng rất quan trọng. Audrey Zmigrodski lưu ý: "Hãy dùng ngón áp út và vỗ nhẹ nhàng thay vì kéo hoặc chà xát vùng da quanh mắt". Thao tác này giúp hạn chế tình trạng da bị kéo giãn, vốn có thể khiến các dấu hiệu lão hóa trở nên rõ rệt hơn theo thời gian.

Kem mắt Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Crème Multi-Recovery Eye Cream

Sản phẩm gợi ý: Estee Lauder

5. Dưỡng ẩm càng đầy đủ càng tốt

Theo các chuyên gia, khi tuổi tác tăng lên, làn da mất dần khả năng giữ nước tự nhiên, khiến da trở nên khô hơn, xỉn màu hơn và dễ xuất hiện nếp nhăn hơn. Tiến sĩ Peter Bittar nhấn mạnh: "Dưỡng ẩm là một bước vô cùng quan trọng để cải thiện sức sống và sự khỏe mạnh của làn da trưởng thành". Ông giải thích thêm: "Khi chúng ta già đi, làn da trở nên khô hơn, và điều đó khiến gương mặt trông thiếu sức sống". Những loại kem dưỡng phù hợp nên vừa cấp ẩm vừa chứa các thành phần hỗ trợ chống lão hóa như niacinamide, panthenol hoặc hyaluronic acid. Tiến sĩ Bittar cũng đưa ra một gợi ý rất thực tế: "Tôi thường khuyên bệnh nhân đầu tư vào một loại kem dưỡng có tích hợp chống nắng để đơn giản hóa quy trình buổi sáng, đồng thời sử dụng một loại không chứa SPF vào buổi tối". Theo Nikki Miller, kem dưỡng đêm nên tập trung vào quá trình tái tạo và phục hồi, giúp làn da nhận được những lợi ích tương tự như sau một giấc ngủ chất lượng.

Kem Dưỡng Ẩm Sâu 100 Giờ & Phục Hồi Hàng Rào Bảo Vệ Da Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Moisture Cream

Sản phẩm gợi ý: Laneige

6. Kem chống nắng - bước chống lão hóa quan trọng nhất

Nếu phải chọn ra một sản phẩm chống lão hóa hiệu quả nhất, hầu hết các bác sĩ da liễu đều có chung câu trả lời: kem chống nắng. Tiến sĩ Mraz khẳng định: "Kem chống nắng là sản phẩm chống lão hóa quan trọng nhất". Bà giải thích rằng tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây phá hủy collagen và elastin - hai thành phần quyết định độ săn chắc, đàn hồi của làn da. Khi collagen và elastin bị suy giảm, da sẽ dễ xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và các đốm tăng sắc tố.

Trong khi đó, Tiến sĩ Peter Bittar thường ví kem chống nắng như một "suối nguồn tuổi trẻ được đựng trong một chai nhỏ". Ông khuyến nghị sử dụng kem chống nắng SPF 30 trở lên mỗi ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là thoa lại đều đặn. Vị bác sĩ nhấn mạnh: "Điều mà nhiều người không nhận ra là kem chống nắng chỉ phát huy hiệu quả trong khoảng hai giờ. Nếu bạn thoa kem lúc 9 giờ sáng rồi đến trưa mới ra ngoài, lớp kem chống nắng ban đầu gần như không còn bảo vệ làn da nữa".

Gel chống nắng nâng tông suốt 8H & hiệu chỉnh sắc tím Anessa Tone Up UV Gel SPF50+ PA++++ 90g

Sản phẩm gợi ý: Anessa

Có thể thấy, một chu trình chống lão hóa hiệu quả không nằm ở việc sử dụng thật nhiều sản phẩm mà ở việc lựa chọn đúng những bước cần thiết và duy trì chúng một cách nhất quán. Làm sạch dịu nhẹ, chuẩn bị da kỹ lưỡng, sử dụng serum phù hợp, dưỡng ẩm đầy đủ và chống nắng mỗi ngày chính là nền tảng giúp làn da duy trì vẻ khỏe mạnh, tươi trẻ theo thời gian.