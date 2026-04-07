Không còn là giày búp bê thông thường, đây mới là kiểu giày bệt "chân ái" đang được Jennie, Kendall Jenner diện suốt 4 mùa

Nếu bạn là một người yêu cái đẹp, luôn tìm kiếm sự thoải mái cho đôi chân nhưng không bao giờ muốn đánh đổi đi vẻ thanh lịch, thì hãy chú ý nhé! Những đôi giày búp bê đế bệt tưởng chừng như đã quá đỗi quen thuộc đang âm thầm trải qua một cuộc chuyển mình nhỏ nhưng cực kỳ đắt giá.

Trong dòng chảy xu hướng của năm 2026, thế giới giày nữ đang hướng về những thiết kế tinh tế và thu mình hơn. Và ngôi sao sáng nhất lúc này chính là những đôi "high-vamp ballet flats" – giày búp bê có phần mũi và mu giày được đẩy cao lên. Kín đáo, mềm mại và phảng phất hơi thở thời trang cao cấp, kiểu giày này đang len lỏi từ những sàn diễn hào nhoáng xuống góc phố đời thường, trở thành món đồ "must-have" của các biểu tượng thời trang như Gigi Hadid hay Kendall Jenner.

"High-vamp ballet flats" rốt cuộc là gì mà khiến phái đẹp mê mẩn đến vậy?

Nghe tên thì có vẻ học thuật, nhưng thực chất "high-vamp" chỉ đơn giản là phần miệng giày (hay còn gọi là cổ giày) được thiết kế cao hơn hẳn so với giày búp bê khoét sâu truyền thống. Lớp da mềm mại sẽ vươn lên, ôm trọn và che phủ nhiều diện tích mu bàn chân hơn. Xét về độ thực tế, thiết kế này là một điểm cộng tuyệt đối cho hội chị em thường xuyên phải di chuyển.

Cổ giày cao giúp đôi giày bám chặt vào chân, loại bỏ hoàn toàn cảm giác lỏng lẻo hay tuột gót, đồng thời giảm thiểu tối đa ma sát gây phồng rộp da. Hơn thế nữa, nhờ độ che phủ tốt, đôi giày này vỡ lẽ lại cực kỳ hợp lý để diện vào những ngày chuyển mùa thu đông se lạnh. Về mặt thẩm mỹ, nếu giày búp bê khoét sâu mang vẻ nữ tính, mong manh, thì phiên bản cổ cao lại toát lên một khí chất trung tính, bí ẩn và có phần "cool ngầu" hơn hẳn. Chính sự giao thoa hoàn hảo giữa công năng êm ái và tính thẩm mỹ độc đáo đã giúp kiểu giày này duy trì sức hút bền bỉ.

Từ đôi giày "bà ngoại" đến biểu tượng của sự thanh lịch vượt thời gian

Nhìn lại dòng chảy thời trang, trào lưu giày búp bê ôm chân này thực chất có cội nguồn từ những đôi "Glove Flat" - kiểu giày da mềm oặt, ôm sát vào chân hệt như một chiếc găng tay. Khoảng năm 2011, thương hiệu Martiniano đến từ Argentina đã thổi bùng lên ngọn lửa xu hướng này, kéo theo sự hưởng ứng của nhiều nhà mốt phong cách như Maryam Nassir Zadeh.

Cú hích thực sự đến vào năm 2018 khi thương hiệu bình dân cao cấp Everlane tung ra mẫu Day Glove Flat, chính thức mang kiểu dáng này đến gần hơn với đại chúng. Nếu tinh ý, những người làm thời trang lõi đời như Gaya Guiragossian - Giám đốc nghệ thuật của Vestiaire Collective, đã nhận ra nguyên mẫu của chúng trên sàn diễn Céline Xuân Hè 2015. Bà gọi chúng là "những đôi giày ballet mềm mại" và coi đó là viên gạch đầu tiên xây dựng nên đế chế "Balletcore" lẫy lừng hiện tại.

Khác với những đôi giày Tory Burch mũi tròn, khoét sâu từng làm mưa làm gió đầu những năm 2000, thế hệ giày búp bê mới này nói "không" với việc hở khe ngón chân. Chúng chuộng thiết kế cắt cao, sắc nét, nhấn mạnh vào đường nét ôm sát, tạo nên một tổng thể gọn gàng, tinh giản và cực kỳ phù hợp với gu thẩm mỹ tinh tế đương đại.

Làn sóng "Quiet Luxury" đưa giày bệt ôm chân lên ngôi vương

Sau những biến động của thời đại, người ta bắt đầu tìm về những giá trị cốt lõi bền vững. Phong cách "Quiet Luxury" (sang trọng ngầm) trỗi dậy mạnh mẽ, mang theo sự trở lại của chủ nghĩa tối giản thập niên 90. Trong bối cảnh đó, những đôi giày búp bê ôm sát, mềm mại và không phô trương logo bắt đầu thay thế dần những đôi giày đế thô cục mịch.

Xu hướng này không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội mà đã hiên ngang bước lên các sàn diễn danh giá. Từ Armani, Simone Rocha cho đến Tory Burch, tất cả đều đồng loạt lăng xê thiết kế giày búp bê cổ cao trong các bộ sưu tập Thu Đông 2026.

Lily Atherton Hanbury, người đồng sáng lập thương hiệu Le Monde Béryl đã đúc kết rất chuẩn xác: "Sức hút lớn nhất của phom dáng này là nó rất dễ nhận diện nhưng lại không gò bó người mặc vào bất kỳ khuôn mẫu nào". Dù bạn là một cô nàng tối giản, yêu vẻ đẹp hoài cổ hay thích sự phá cách, đôi giày này đều có thể chiều lòng bạn.

Học lỏm cách lên đồ "chanh sả" từ hội IT Girl

Trải qua một thập kỷ ấp ủ, đôi giày búp bê cổ cao giờ đây đã hòa quyện khéo léo với các xu hướng giày dép khác như giày lười (loafer) tối giản hay giày Mary Janes, tạo nên một danh mục giày dép cực kỳ phong phú cho phái đẹp. Dạo bước trên đường phố Paris, người ta thấy Gigi Hadid đầy phóng khoáng khi phối đôi giày da búp bê cổ cao cùng tất trắng, tạo nên một diện mạo đời thường vừa năng động vừa có gu.

Cùng lúc đó, nàng mẫu Kendall Jenner lại biến hóa cực "thơ" tại Tuần lễ thời trang Milan với mẫu giày của nhà mốt Phoebe Philo, hay trước đó là màn kết hợp đầy ngẫu hứng giữa giày búp bê cổ cao và quần ống cong xắn gấu.

Gần đây nhất, cô nàng Jennie (Blackpink) cũng liên tục lọt vào ống kính của các tay săn ảnh tại New York và Paris khi diện kiểu giày này cùng quần ống rộng sành điệu. Đôi giày cô chọn cũng đến từ thương hiệu Phoebe Philo, nổi tiếng với chất da mềm như bơ, ôm sát bàn chân, toát lên sự sang trọng không cần gắng gượng.

Có thể thấy, một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt vời. Và đôi giày búp bê cổ cao này, với sự mềm mại và khí chất thanh lịch của mình, chắc chắn là một khoản đầu tư xứng đáng để đồng hành cùng chị em qua mọi mùa trong năm.

