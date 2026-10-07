Khởi tố Hưng "Lộc" và 2 bị can làm phim bạo lực đăng tải lên mạng xã hội

Hưng “Lộc” cùng 2 người bị khởi tố vì sản xuất, đăng video bạo lực lên YouTube, trong đó có video đạt hơn 4,7 triệu lượt xem và nhận hàng chục triệu đồng quảng cáo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (SN 1985, tức Hưng “Lộc”) và Trương Văn Nam (SN 1990). Trịnh Hải Nam (SN 1987, tức Hải Nam Media) cũng bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Hưng, Nam và Trịnh Hải Nam tổ chức quay, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc rồi đăng tải trên các trang mạng xã hội, trong đó có YouTube 24.TV.

Video “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” thu hút hơn 4,7 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra xác định từ khoảng tháng 5/2019, ba người này tổ chức sản xuất nhiều video, phim ngắn. Trong số đó có “Một ngày tình nghĩa, cả đời là anh em” và “Thói đời”.

Các video xuất hiện nhiều cảnh sử dụng dao, kiếm, gậy, súng giả, đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và những nội dung mang tính bạo lực. Sau khi hoàn thiện, Trịnh Hải Nam đăng tải các video lên kênh YouTube 24.TV.

Hai video thu hút hàng triệu lượt xem. “Một ngày tình nghĩa, cả đời là anh em” có hơn 4,7 triệu lượt xem, trong khi “Thói đời” đạt hơn 1,8 triệu lượt xem.

Các bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trong quá trình hoạt động, những người này còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim. Cụ thể, Lê Thế Hưng nhận 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video, còn Trương Văn Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.

Theo văn bản số 3588 ngày 30/9 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, hai video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim.

Qua nghiên cứu, cơ quan chuyên môn xác định các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định pháp luật.