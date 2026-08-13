Nhà tuyển dụng đưa ra câu hỏi kèm một tờ giấy trắng, khiến nhiều ứng viên lúng túng, và chỉ có một người có đáp án phù hợp.

Trong các buổi phỏng vấn xin việc, bên cạnh những câu hỏi về chuyên môn và kinh nghiệm, ứng viên đôi khi còn phải đối mặt với những câu hỏi khá “oái oăm”. Không có đáp án cố định, những câu hỏi này chủ yếu được dùng để xem cách một người suy nghĩ, xử lý vấn đề và phản ứng trước tình huống bất ngờ.

Một câu hỏi như vậy từng được đưa ra trong buổi phỏng vấn vị trí thiết kế tại một công ty nước ngoài lớn ở Trung Quốc. Nhà tuyển dụng chỉ hỏi một câu rất ngắn: “Khi nào 4 bỏ 1 bằng 5” và yêu cầu các ứng viên tìm ra đáp án trong vòng 1 phút.

Theo HK01, có 3 ứng viên cùng tham gia vòng phỏng vấn. Mỗi người được phát một tờ giấy trắng, sau đó nhà tuyển dụng đưa ra câu hỏi và yêu cầu tất cả nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Buổi phỏng vân xin việc. Ảnh: freepik

Ứng viên đầu tiên tỏ ra khá khó chịu. Người này cho rằng nhà tuyển dụng đang cố tình làm khó mình bởi công việc thiết kế vốn chẳng liên quan gì đến việc tính toán hay lĩnh vực toán học.

Trong khi đó, ứng viên thứ hai đưa ra một câu trả lời theo hướng khác: “Khi tính sai”

Tuy nhiên, cả hai câu trả lời đều chưa khiến nhà tuyển dụng hài lòng.

Đến lượt nữ ứng viên còn lại, thay vì lập tức đưa ra một đáp án cô lại cúi chào nhà tuyển dụng rồi cầm chính tờ giấy trắng được phát lúc đầu lên.

Cô xé đi một góc của tờ giấy.

Nếu ban đầu tờ giấy có hình tứ giác với 4 góc, sau khi xé bỏ một góc, phần giấy còn lại lại xuất hiện thêm một góc mới. Như vậy, từ 4 góc ban đầu, bỏ đi 1 góc nhưng lại tạo thành thêm 1 góc, tổng cộng thành 5 góc.

Ảnh minh họa tạo bằng AI.

Cách giải này khiến câu hỏi “Khi nào 4 bỏ 1 bằng 5? trở nên hợp lý theo một cách hoàn toàn khác. Nhà tuyển dụng lập tức tỏ ra hài lòng trước cách xử lý của cô.

Bởi, khi nhận được câu hỏi này, thông thường nhiều người sẽ giải theo kiểu phép, hay làm bớt đi, vứt bỏ đi một thứ gì đó.

Còn nữ ứng viên đã nhìn vào chính những thứ đang có trước mặt để tìm cách giải quyết vấn đề.

Cô được đánh giá cao bởi sự nhanh trí và khả năng suy nghĩ linh hoạt, thậm chí được nhận vào đội ngũ thiết kế ngay tại buổi phỏng vấn.

Thực tế, với những câu hỏi kiểu này, nhà tuyển dụng có thể không thực sự quan tâm đến việc ứng viên có tìm được một “đáp án chuẩn” hay không. Điều họ muốn nhìn thấy nhiều hơn là cách một người tiếp cận vấn đề khi bị đặt vào một tình huống không có hướng dẫn cụ thể.

Cùng một câu hỏi Khi nào “4 bỏ 1 bằng 5"?, có người lập tức cho rằng đó là một câu hỏi vô lý, có người cố giải theo phép tính thông thường, trong khi nữ ứng viên lại nhìn sang tờ giấy được phát cho mình và tìm ra một cách giải khác.

Đôi khi, đáp án không nằm ở những gì câu hỏi hỏi, mà nằm ở cách bạn nhìn vào vấn đề.

Nguồn: HK01