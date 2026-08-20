Khảo sát nơi nghi chôn cất khoảng 140 liệt sĩ tại khu vực núi đèo ở Huế

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đang khảo sát, thu thập thêm thông tin về khu vực được cho là nơi chôn cất khoảng 140 liệt sĩ tại đèo Phước Tượng.

Ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại phía bắc đèo Phước Tượng (thuộc thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc).

Theo thông tin do các nhân chứng cung cấp và nguồn tin mà Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) TP Huế thu thập được, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khoảng thời gian từ năm 1968 đến 1970, có 4 chuyến xe chở khoảng 140 thi thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội ta về chôn tại khu vực phía bắc con đèo.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế khảo sát vị trí chôn cất liệt sĩ tại khu vực phía bắc đèo Phước Tượng. (Ảnh: Lê Sáu).

Để bảo đảm tính chính xác của thông tin, làm cơ sở tham mưu Ban Chỉ đạo 515 TP Huế tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế gặp gỡ thêm một số người từng chứng kiến sự việc và người cao tuổi tại địa phương.

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế gửi lời cảm ơn các nhân chứng, mong muốn họ và người dân địa phương tiếp tục kết nối, cung cấp thêm thông tin. Ông cũng đề nghị lãnh đạo xã Phú Lộc và xã Chân Mây - Lăng Cô chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nắm thông tin để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân tiếp tục thu thập, xác minh thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh, kịp thời báo cáo Bộ Chỉ huy để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có đủ căn cứ.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế nhận được hai nguồn tin quan trọng, nguồn tin thứ nhất cho thấy trong giai đoạn 1968 - 1970, xe tải của quân đội phía đối phương từ Đà Nẵng chở thi thể các cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn lấp tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô.

Nguồn tin thứ hai cho biết, vào tháng 9/1974 tại khu vực sông Truồi (xã Lộc An, TP Huế), trong quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, có khoảng 80 người bị thương và hy sinh được đưa vào hầm trú ẩn, sau đó bị hỏa lực của đối phương đánh sập hoàn toàn.