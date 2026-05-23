Khám phá nhà thùng nước mắm Nam Ngư: Tưởng không to mà to hơn tưởng tượng

Quy mô nhà thùng choáng ngợp: Tôi bị lọt thỏm giữa hàng trăm thùng gỗ khổng lồ

Lướt tóp tóp quá 180p, tôi mới biết Nam Ngư sở hữu hệ thống nhà thùng quy mô "khổng lồ". Thương hiệu này đang sở hữu hơn 1,000 thùng ủ chượp có sức chứa lớn từ 10-15 tấn cá/thùng, đặt tại 3 nơi: Phú Quốc (448 thùng), Cần Thơ (358 thùng) và Lagi (220 thùng). Riêng cơ sở tại Phú Quốc có diện tích lên tới 22.000m2, gần 500 thùng ủ chượp sức chứa hơn 10.000 tấn cá mỗi năm.

Năm 2025 vừa qua, hơn 1.000 khách hàng đã có dịp đến tham quan, trải nghiệm tại nhà thùng Nam Ngư Phú Quốc. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi lần đầu được tận mắt thấy hàng trăm thùng gỗ đến 4-5 người ôm mới hết, đứng sừng sững và được xếp thẳng tắp, được tận tai nghe chia sẻ về quy trình sản xuất nước mắm và được trực tiếp nếm thử từng giọt nước mắm cốt vừa chiết rót từ thùng ủ.

Bên trong nhà thùng Nam Ngư Phú Quốc là hàng trăm thùng gỗ khổng lồ đứng sừng sững nối tiếp nhau





Không gian rộng lớn cùng những thùng gỗ ủ chượp khổng lồ, khách hàng tham quan hào hứng check in lan tỏa

Chị Trinh (Quảng Trị) kể: "Tôi chưa bao giờ thấy nhà thùng nước mắm nào to như thế, to đến bất ngờ". Cô Ngoãn (TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: "Nhà thùng nước mắm Nam Ngư tại Phú Quốc rất là lớn, khổng lồ".

Chị Thương (Quảng Bình): "Bước vào nhà máy chị cảm thấy quy trình sạch sẽ, không gian thơm mùi nước mắm dễ chịu. Chị cũng đã thử nước mắm cốt ngay tại chỗ, cảm giác rất tuyệt."

Không chỉ có "size khủng" còn mắt thấy tai nghe quy trình ủ chượp nước mắm

Hoành tráng, khổng lồ thôi chưa đủ, bí quyết tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà của nước mắm Nam Ngư đến từ quy trình ủ chượp khắt khe, tỉ mỉ từng công đoạn. Những mẻ cá cơm tươi sau khi đánh bắt sẽ được ủ với muối tinh sạch ngay trên thuyền theo tỷ lệ vàng 3 cá:1 muối để giữ trọn độ tươi ngon. Sau đó, cá sẽ được vận chuyển về nhà thùng để ủ chượp trong thùng gỗ ròng rã từ 9 đến 12 tháng.

Tham gia vào chuyến tham quan, trải nghiệm tại nhà thùng Nam Ngư Phú Quốc, chị Đỗ Mai Phương (Hà Nội) cho biết: "Tôi đặc biệt ấn tượng với quy trình ủ chượp nước mắm tại nhà thùng, các khâu sản xuất theo quy chuẩn nghiêm ngặt, đóng chai khép kín. Được tận mắt chứng kiến hành trình làm nên chai nước mắm, tôi càng yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm."

Khách tham quan nếm thử nước mắm cốt ngay tại nhà thùng Nam Ngư Phú Quốc.

Sở hữu hệ thống nhà thùng quy mô hơn 1000 thùng ủ chượp được vận hành theo quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, chính là lời giải cho việc Nam Ngư đáp ứng nhu cầu nước mắm của người tiêu dùng Việt mỗi ngày. Chưa hết, thương hiệu này còn rất biết cách bảo vệ người tiêu dùng và gia tăng trải nghiệm mua sắm khi tích hợp công nghệ QR Code lên mỗi chai sản phẩm.

Chiếc mã này giống như "căn cước công dân" của chai nước mắm. Khi mua nước mắm Nam Ngư và quét mã QR trên nhãn mặt sau, bạn dễ dàng kiểm tra ngay được "lý lịch" hàng chính hãng chuẩn xác đến từng phút thời gian sản xuất như trên cổ chai.

Đặc biệt, trong tháng 5/2026 này, chỉ bằng thao tác quét mã QR trên chai nước mắm Nam Ngư, bạn không chỉ truy xuất thông tin sản phẩm mà còn có cơ hội trúng ngay cặp vé du lịch đến Đảo ngọc Phú Quốc, đích thân bước vào nhà thùng Nam Ngư và ngắm nhìn hàng trăm thùng gỗ khổng lồ!