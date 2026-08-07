Khám phá ngay Shopee tháng 8: Đại tiệc giải trí bùng nổ, ưu đãi ngập tràn

Âm nhạc, những show giải trí với nội dung mới cùng loạt hoạt động săn sale, may mắn nhận voucher khủng và chia quỹ xu sẽ cùng góp mặt trong “thực đơn” giải trí cuối tuần trên Shopee, diễn ra liên tiếp vào ngày 7/8 và 8/8.

Shopee Cooking Show 19h30 tối nay - điểm hẹn giải trí mới, mang đến cơ hội nhận được voucher may mắn

Là mảnh ghép mới trong vũ trụ giải trí kết hợp mua sắm Shopee, Shopee Cooking Show 7/8 hứa hẹn khuấy động bầu không khí cuối tuần với những bản hit quen thuộc được biến tấu đầy bất ngờ. Lấy cảm hứng từ tinh thần "xào nấu", chương trình kết hợp âm nhạc với những màn tung hứng duyên dáng cùng loạt tình huống khó lường, biến mỗi tiết mục trở thành một ẩn số thú vị, chờ khán giả khám phá.

Không chỉ thưởng thức các màn trình diễn, 10 khán giả may mắn sẽ được trao mỗi người một mã ưu đãi trị giá 9,9 triệu đồng để mua các sản phẩm thuộc thương hiệu Elmich từ gian hàng elmich_official_store trên Shopee ngay trong phiên livestream, thông qua hình thức bốc thăm trực tiếp (thể lệ chi tiết được cập nhật trên website). Những phần thưởng được kích hoạt ngay trên sóng sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn, tạo thêm nhiều khoảnh khắc bùng nổ và giữ nhiệt cho chương trình.

Shopee Cooking Show sẽ đưa những ca khúc quen thuộc trở lại trong một diện mạo hoàn toàn mới vào 19h30 ngày 7/8.

Sức hút của Shopee Cooking Show 7/8 càng được đẩy lên khi danh sách những ca khúc sẽ xuất hiện trên sân khấu được công bố. Các bản hit gắn liền với nhiều thế hệ sẽ được khoác lên diện mạo mới dưới phần thể hiện của dàn thí sinh Đảo Hoa Hậu. Từ bản phối, cách dàn dựng đến những màn kết hợp trên sân khấu đều được giữ kín đến phút cuối, hứa hẹn tạo nên trải nghiệm âm nhạc mới mẻ và giàu cảm xúc cho khán giả trong buổi livestream.

Đồng hành cùng chương trình, nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam cũng góp thêm màu sắc thú vị cho sân khấu. Liệu Bùi Công Nam sẽ giữ vai trò dẫn dắt mạch cảm xúc hay trực tiếp "nhập cuộc" trong những thử thách? Khán giả sẽ có câu trả lời khi Shopee Cooking Show chính thức lên sóng vào ngày 7/8.

Không còn là ẩn số, Bùi Công Nam sẽ chính thức xuất hiện tại Shopee Cooking Show 7/8.

Sao Thì Sao 8/8 - livestream giải trí phiên bản học đường cùng cơ hội chia 30 triệu xu

Mang tinh thần mùa tựu trường trở lại một cách đầy mới mẻ, Sao Thì Sao ngày 8/8 trên Shopee sẽ đưa khán giả quay về những năm tháng học trò qua hành trình truy tìm "thủ lĩnh học đường". Lấy cảm hứng từ loạt ký ức gắn liền với thời học sinh như những lần ăn vụng trong lớp, tiết thể dục, bài kiểm tra hay các trò chơi rộn ràng nơi sân trường, chương trình sẽ tái hiện lại tất cả bằng loạt thử thách đầy ngẫu hứng, khơi gợi cảm giác vừa hoài niệm, vừa cuốn hút.

Không khí mùa tựu trường sẽ được tái hiện theo cách đầy mới mẻ trong livestream Sao Thì Sao vào 12h30-13h30 ngày 8/8 trên Shopee.

Theo dõi chương trình, khán giả còn có cơ hội tham gia Lắc Siêu Xu để cùng chia quỹ thưởng lên đến 30 triệu xu. Đồng hành cùng chủ đề đặc biệt lần này là các thành viên nhóm nhạc UPRIZE, cùng Ngọc Phước, Tuấn Kiệt và Giỏi Lee. Với những cá tính khác biệt, dàn khách mời được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều màn đối đầu khó đoán và không ít tình huống hài hước trên hành trình chinh phục ngôi vị thủ lĩnh.

Bên cạnh loạt chương trình giải trí hấp dẫn, Shopee còn khuấy động mùa sale 8/8 với chuỗi livestream quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích như Minh Tú, Lucie Nguyễn, Lê Dương Bảo Lâm, Sĩ Thanh, Sam, Diệp Lê… hứa hẹn mang đến những màn tương tác thú vị, đồng thời kết nối trải nghiệm giải trí với mua sắm trong suốt dịp này.

Đừng quên truy cập ứng dụng Shopee để đặt lịch theo dõi Shopee Cooking Show ngày 7/8 và Sao Thì Sao ngày 8/8 cùng loạt phiên livestream hấp dẫn. Hãy sẵn sàng tận hưởng không khí giải trí cuối tuần, theo dõi những phần trình diễn và thử thách thú vị, đồng thời tham gia các hoạt động để có cơ hội chia quỹ xu, cùng cơ hội nhận nhiều phần quà may mắn.