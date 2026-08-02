Khai quật mộ liệt sĩ, thấy mẩu giấy ghi "Nguyễn Văn Dục, Hà Tây"

Bên trong mộ liệt sĩ, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện mảnh giấy ép plastic ghi rõ thông tin liệt sĩ Nguyễn Văn Dục kèm quê quán Phúc Oai, Hà Tây.

Ngày 2/8, trong quá trình khai quật mộ lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Trà My (xã Trà My, TP Đà Nẵng), Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) phát hiện di vật quan trọng.

Vị trí mộ: Lô A, hàng AXVIII, số thứ tự trong hàng: 06. Di vật phát hiện gồm 1 chiếc lược nhựa màu đỏ (dài khoảng 10 cm), 1 mảnh giấy ép plastic ghi rõ: “LIỆT SỸ: NGUYỄN VĂN DỤC; HY SINH: 1971. QUÊ QUÁN: xã Phượng Cách, HUYỆN QUỐC OAI, T. HÀ TÂY”.

Di vật được tìm thấy. (Ảnh: Q.S)g

Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My kính mong cộng đồng mạng, đặc biệt là bà con xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) chung tay lan tỏa thông tin trên để gia đình, người thân của liệt sĩ sớm tiếp nhận.

Cũng trong sáng 2/8, trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Trà My (xã Trà My), Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My phát hiện phần mộ có vị trí tại Lô A, hàng AXV, số thứ tự 03.

Qua quá trình khai quật, trong phần mộ còn lưu giữ 2 di vật, gồm: 1 thắt lưng da màu nâu (mặt thắt lưng bị gỉ sét) và 1 nắp bật lửa bằng nhôm. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện bia tự bằng nhôm ghi các thông tin như sau: “Liệt sĩ NG T TRO; S: 1949; HS: 18-4-76; X-HONG PHONG, H-CHUONG MY, HA TAY”.

Để góp phần xác minh danh tính liệt sĩ và giúp liệt sĩ sớm trở về với gia đình, người thân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My mong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ, nếu có thông tin liên quan đến liệt sĩ nêu trên, vui lòng chia sẻ và cung cấp cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My hoặc cơ quan quân sự địa phương để được tiếp nhận, xác minh.