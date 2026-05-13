Khách Dubai thích cà phê hạng nặng, thì ra bạn trai của tiktoker Việt nổi tiếng

Từ phong cách dùng mạng xã hội cho đến gu ăn uống, Ali trông không khác gì một người con của vùng sông nước miền Tây thực thụ. Nếu chỉ nhìn qua những đoạn clip trên kênh TikTok cá nhân của Ali (@cevo.ali), nhiều người hẳn sẽ quên mất anh chàng là người Thổ Nhĩ Kỳ. Cư dân mạng không khỏi thích thú trước sự thay đổi diện mạo và lối sống rất Việt Nam của anh.

Điều khiến khán giả buồn cười nhất chính là cách Ali sử dụng mạng xã hội. Không còn là những thước phim quá bóng bẩy, Ali giờ đây thành thạo việc ghép những bản nhạc buồn hoặc nhạc remix sôi động đúng chất các TikToker miền Tây. Những dòng chú thích của anh chàng cũng dần trở nên gần gũi, hóm hỉnh và mang đậm màu sắc đời thường của người Việt.

Đỉnh điểm là thói quen uống cà phê của Ali. Thay vì những ly espresso nhỏ gọn hay latte cầu kỳ, anh chàng lại đặc biệt cuồng cà phê muối. Đáng nói hơn, cách thưởng thức của Ali rất lực: cà phê phải được pha vào cả một chiếc ca to đùng để uống cho đã. Hình ảnh này khiến netizen đồng loạt để lại bình luận: “Thiếu đúng cái võng dù mắc dưới gốc cây nữa là đủ combo dân miền Tây chính gốc rồi!”

Không chỉ dừng lại ở việc bắt chước phong cách, tình yêu của Ali dành cho văn hóa Việt Nam đến từ sự chân thành và trân trọng những giá trị giản đơn. Anh chàng từng chia sẻ cảm giác ấm lòng khi ngồi ăn tại một quán nhỏ địa phương, nơi mang lại không gian gần gũi như phòng khách của một bà cụ. Với Ali, hương vị ngon nhất chính là sự chân thật trong từng món ăn và sự niềm nở của con người nơi đây.

Trên trang cá nhân, bên cạnh việc giới thiệu ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ đến bạn bè Việt Nam, Ali thường xuyên xuất hiện trong tà Áo dài truyền thống với vẻ tự hào. Đặc biệt, vào những dịp lễ lớn như 30/4, anh chàng không ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn khi được sống và làm việc tại một đất nước bình yên, nơi có những nụ cười ấm áp đón chờ anh mỗi ngày.

Từ một người ngoại quốc sang khám phá vùng đất mới, Ali đã thực sự tìm thấy sợi dây kết nối kỳ diệu với văn hóa bản địa. Chính nguồn năng lượng tích cực và sự hòa nhập không khoảng cách này đã giúp anh nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ cộng đồng mạng. Giờ đây, mỗi khi Ali ra clip mới, người ta lại mong chờ xem “chàng rể miền Tây” này sẽ có thêm những chiêu trò nhập gia tùy tục thú vị nào tiếp theo