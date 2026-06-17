J&T Express Việt Nam và SLP Việt Nam hợp tác phát triển trung tâm logistics

TP. HCM, ngày 12-06 - J&T Express Việt Nam và SLP Việt Nam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển trung tâm phân loại hàng hóa tự động theo mô hình xây dựng theo yêu cầu "built-to-suit" (BTS) tại SLP Park Nam Thuận.

Mở rộng hạ tầng logistics đón đầu nhu cầu thương mại điện tử

Theo Diễn đàn Thương mại điện tử năm 2026 "Tuân thủ để phát triển bền vững", trong những năm gần đây Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh trong khu vực. Năm 2025, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng trưởng trung bình khoảng 25% mỗi năm và chiếm gần 11% tổng doanh số bán lẻ cả nước.

Sự tăng trưởng của thương mại điện tử đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về khả năng xử lý đơn hàng, tốc độ giao nhận và hạ tầng logistics hiện đại. Thực tế, khu vực phía Nam hiện là trung tâm tiêu dùng, sản xuất và giao thương trọng điểm của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới logistics quốc gia. Trong đó, tỉnh Tây Ninh đang dần khẳng định vai trò là một điểm kết nối chiến lược nhờ vị trí liền kề TP. Hồ Chí Minh và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế, công nghiệp phía Nam. Những lợi thế này mở ra dư địa phát triển cho hạ tầng logistics quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phân phối hàng hóa liên vùng.

Đại diện J&T Express Việt Nam và SLP Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển trung tâm phân loại tự động theo mô hình xây dựng theo yêu cầu tại Khu công nghiệp Nam Thuận.

Nắm bắt tiềm năng đó, J&T Express Việt Nam và SLP Việt Nam đã hợp tác phát triển trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại SLP Park Nam Thuận, Khu công nghiệp Nam Thuận, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh. Với tổng diện tích cho thuê (NLA) hơn 60.000 m², dự án tích hợp hệ thống băng chuyền và phân loại tự động hiện đại, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm phân loại hàng hóa quy mô lớn của J&T Express Việt Nam tại miền Nam, góp phần mở rộng năng lực xử lý, tối ưu thời gian phân loại và củng cố năng lực phục vụ.

Tăng cường năng lực vận hành thông qua tự động hóa logistics

Với mạng lưới chuyển phát phủ rộng trên toàn quốc, J&T Express hiện cung cấp đa dạng giải pháp logistics cho nhiều nhóm khách hàng, từ người dùng cá nhân, hộ kinh doanh đến các doanh nghiệp và nhà bán hàng thương mại điện tử. Sự phát triển của thị trường cùng nhu cầu giao nhận ngày càng đa dạng về quy mô, tốc độ và tính linh hoạt đặt ra yêu cầu không ngừng mở rộng năng lực phục vụ. Việc đầu tư vào hạ tầng vận hành tiếp tục là một trong những trọng tâm của J&T Express nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng khối lượng đơn hàng ngày càng gia tăng, đồng thời mang đến trải nghiệm giao nhận ổn định và hiệu quả cho khách hàng trên toàn quốc.

Ông Phan Bình, Giám đốc Thương hiệu J&T Express Việt Nam chia sẻ: "Hợp tác với SLP Việt Nam là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của J&T Express Việt Nam tại miền Nam. Dự án không chỉ giúp gia tăng công suất xử lý và mở rộng quy mô mạng lưới vận hành mà còn góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ tự động hóa trong logistics, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao nhận ngày càng tăng của khách hàng."

Phối cảnh dự án trung tâm phân loại hàng hóa tự động theo mô hình xây dựng theo yêu cầu của J&T Express Việt Nam tại Khu công nghiệp Nam Thuận.

Dự án này thể hiện định hướng đầu tư vào tự động hóa và hạ tầng logistics hiện đại của ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Khi đi vào vận hành trong năm 2027, trung tâm phân loại tại SLP Park Nam Thuận sẽ hỗ trợ xử lý và phân phối hàng triệu đơn hàng mỗi ngày, qua đó tăng cường khả năng khai thác của mạng lưới J&T Express Việt Nam tại khu vực phía Nam và đáp ứng nhu cầu giao nhận ngày càng lớn của thị trường.

Về J&T Express

J&T Express là nhà cung cấp dịch vụ logistics quốc tế với mạng lưới chuyển phát nhanh phát triển mạnh mẽ tại Đông Nam Á và nhiều thị trường nước ngoài. Thành lập từ năm 2015, J&T Express hiện hoạt động tại 13 quốc gia trên thế giới, phục vụ hàng triệu khách hàng thông qua hệ thống logistics được đầu tư đồng bộ và liên tục mở rộng.

Với sứ mệnh "hướng đến khách hàng và dựa trên hiệu quả", J&T Express cam kết mang đến các giải pháp logistics tích hợp thông qua hạ tầng thông minh và mạng lưới logistics số hóa. Thông qua chiến lược phát triển toàn cầu, J&T Express không ngừng nâng cao khả năng kết nối và tối ưu trải nghiệm logistics cho khách hàng và đối tác.