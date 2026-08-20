InnoEx 2026 trước giờ khai màn: Khi lợi thế cạnh tranh bước vào một cuộc tái định hình

Hai ngày trước giờ khai màn, InnoEx 2026 đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi quy mô của một diễn đàn và triển lãm quốc tế lớn, mà còn bởi những câu hỏi được đặt ra đúng vào thời điểm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đang chịu sức ép tái định hình.

Hơn 30.000 lượt tham dự dự kiến, 4.000 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia, 300 đơn vị triển lãm, hơn 70 quỹ đầu tư cùng đại diện đến từ trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai ngày trước giờ khai màn, InnoEx 2026 đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi quy mô của một diễn đàn và triển lãm quốc tế lớn, mà còn bởi những câu hỏi được đặt ra đúng vào thời điểm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đang chịu sức ép tái định hình.

Ngày 19–20/8, Thiskyhall Sala, TP.HCM sẽ trở thành điểm gặp của nhiều thành phần đang trực tiếp tham gia vào quá trình định hình tương lai kinh tế: lãnh đạo khu vực công, doanh nhân, tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư, startup, chuyên gia và các tổ chức đổi mới sáng tạo quốc tế. Trên nhiều sân khấu và không gian hoạt động song song, các cuộc đối thoại sẽ trải từ chiến lược tăng trưởng, AI, dữ liệu và năng suất đến chuyển dịch xanh, đầu tư, thương mại hóa công nghệ và những mô hình kinh doanh mới.

Quy mô là yếu tố dễ nhận thấy nhất. Không gian triển lãm của InnoEx 2026 rộng khoảng 7.000m² với khoảng 300 đơn vị trong nước và quốc tế, tập trung vào AI, giải pháp số, công nghệ và giải pháp xanh, fintech và các công nghệ phục vụ doanh nghiệp. Riêng các hoạt động startup dự kiến có hơn 130 dự án công nghệ được tuyển chọn từ Startup Wheel, Qualcomm Vietnam Innovation Challenge, các chương trình đổi mới xanh và đổi mới ngành nhựa.

Nhưng nếu chỉ nhìn InnoEx qua diện tích triển lãm hay số lượng người tham dự, sẽ bỏ qua phần quan trọng hơn. Chương trình được tổ chức như một hệ sinh thái hoạt động đồng thời: ở một sân khấu, các CEO và nhà hoạch định chiến lược thảo luận về những lực đang làm thay đổi cuộc chơi; ở một không gian khác, doanh nghiệp đi sâu vào bài toán năng suất và vận hành; startup trình bày giải pháp trước các quỹ đầu tư; các chương trình tăng tốc đưa công nghệ đến gần thị trường; trong khi các tập đoàn và tổ chức quốc tế tìm kiếm đối tác, công nghệ và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Khi những lợi thế cũ không còn đủ

Chủ đề của InnoEx 2026 là “The Inflection Point – Where Global Shifts Fuel Business Reinvention”, được diễn giải là “Điểm uốn chiến lược – Khi những chuyển dịch toàn cầu thúc đẩy doanh nghiệp tái tạo mô hình tăng trưởng”.

“Inflection point” trong kinh doanh mô tả một thời điểm đặc biệt: nền tảng từng tạo nên thành công chưa biến mất, nhưng những lực mới đã đủ mạnh để làm thay đổi quỹ đạo cạnh tranh. Chính khoảng giao nhau đó thường tạo ra những quyết định khó nhất. Doanh nghiệp tiếp tục tối ưu những gì đang có, hay chấp nhận tái cấu trúc trước khi thị trường buộc phải thay đổi?

Câu hỏi này trở nên đáng chú ý khi nhiều chuyển dịch đang diễn ra cùng lúc. AI không còn chỉ là câu chuyện về một công nghệ mới mà ngày càng gắn trực tiếp với năng suất lao động và cấu trúc công việc. Dữ liệu đang đi từ chức năng báo cáo sang nền tảng ra quyết định. Tự động hóa tác động ngày càng sâu vào chi phí và tổ chức. Chuỗi cung ứng quốc tế tiếp tục dịch chuyển, trong khi tiêu chuẩn xanh dần ảnh hưởng đến điều kiện tiếp cận khách hàng, vốn và thị trường.

Những lợi thế truyền thống như chi phí cạnh tranh, quy mô, kinh nghiệm hay mạng lưới phân phối vì thế vẫn có giá trị, nhưng không còn đủ để bảo đảm vị trí trong chu kỳ tiếp theo. Vấn đề mà doanh nghiệp phải đối mặt không còn đơn giản là “có ứng dụng AI hay không”, mà là liệu AI có thực sự thay đổi năng suất; không chỉ là “có làm ESG hay chưa”, mà tiêu chuẩn xanh sẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng nhận đơn hàng và tham gia chuỗi giá trị.

Đó cũng là lý do InnoEx năm nay không chọn một “trend” - xu hướng duy nhất làm trung tâm, mà đặt AI, dữ liệu, chuyển đổi xanh, vận hành và chuỗi cung ứng vào cùng một câu hỏi: điều gì sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh tiếp theo?

Một bàn nghị sự dành cho những người đang ra quyết định

Tinh thần này được thể hiện rõ tại “The Advantage Reset – Reinvent or Defend?” – “Tái thiết lợi thế – Gia tốc mới hay quán tính cũ?”, một trong những diễn đàn trọng tâm dành cho cộng đồng CEO và CxO.

Những tên tuổi xuất hiện trong phiên này cho thấy sự chủ động tạo ra góc nhìn đa chiều giữa công nghệ, chiến lược và thị trường. Nguyễn Huy, Trưởng Ban Công nghệ Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, sẽ tham gia với góc nhìn về Việt Nam tại một điểm uốn cạnh tranh mới. Panel chiến lược với sự xuất hiện các diễn giả Albert Antoine, đồng sáng lập và Giám đốc Chiến lược Taipy; Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel Việt Nam; Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam. Đây là những vị trí đứng ở các mắt xích khác nhau của cuộc chuyển dịch công nghệ, từ hạ tầng xử lý, thiết bị, AI đến dữ liệu và chiến lược doanh nghiệp.

Câu hỏi dành cho họ không phải công nghệ nào đang được nói đến nhiều nhất, mà đâu là lực thay đổi đủ lớn để doanh nghiệp phải điều chỉnh cách phân bổ nguồn lực, cách tổ chức hoặc thậm chí cách tạo doanh thu. Khi nào tiếp tục bảo vệ mô hình hiện hữu vẫn là lựa chọn hợp lý, và khi nào sự an toàn ấy bắt đầu trở thành quán tính?

Chiều quốc tế của diễn đàn được mở rộng ở “Rebuilding Advantage” – “Tái tạo lợi thế”, phiên đối thoại liên ngành đưa câu chuyện từ nhận diện chuyển dịch sang cách doanh nghiệp thực sự xây lại lợi thế cạnh tranh. Ba nhà điều hành và tư vấn quốc tế gồm Roy Tavenor, đồng sáng lập RED Design Group; Douglas Jackson, Managing Director của Indissoluble Partners; và Jorge Martin Martinez, Managing Director, nhà sáng lập Bull Management Consulting sẽ cùng trao đổi về những thay đổi đang diễn ra trong mô hình tăng trưởng, trải nghiệm khách hàng và năng lực vận hành ở các thị trường, ngành nghề khác nhau trên quy mô quốc tế. Thay vì nhìn “tái tạo” như một khái niệm chiến lược mang tính lý thuyết, panel này tập trung vào kinh nghiệm của những người đã trực tiếp tham gia quá trình thay đổi doanh nghiệp, từ thiết kế không gian và trải nghiệm thương mại đến tư vấn quản trị, tổ chức và tăng trưởng.

Sự kết hợp giữa panel công nghệ với Intel, Lenovo, Taipy và panel điều hành quốc tế này tạo nên hai lớp thảo luận bổ sung cho nhau. Một lớp nhận diện những lực đang thay đổi cuộc chơi; lớp còn lại đi vào câu hỏi doanh nghiệp phải tái cấu trúc như thế nào khi những chuyển dịch ấy đã tác động tới khách hàng, thị trường và hệ vận hành. Đây cũng là điểm làm cho “The Advantage Reset” vượt khỏi phạm vi của một diễn đàn công nghệ: vấn đề cuối cùng không phải doanh nghiệp sở hữu công nghệ nào, mà là công nghệ, dữ liệu và những thay đổi của thị trường đã buộc họ thiết kế lại lợi thế ra sao.

Đây là bài toán đặc biệt khó với doanh nghiệp đang hoạt động tốt. Khi doanh thu vẫn tăng, khách hàng còn ổn định và hệ thống chưa rơi vào khủng hoảng, động lực để thay đổi thường không đủ lớn. Nhưng trong nhiều cuộc chuyển dịch kinh tế, doanh nghiệp mất vị thế không phải vì không nhìn thấy tương lai, mà vì phản ứng chậm hơn tốc độ thị trường thay đổi.

Sự hiện diện của Qualcomm cũng tạo thêm trọng lượng cho câu chuyện công nghệ năm nay. Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Qualcomm, có tên trong chương trình khai mạc InnoEx 2026; Qualcomm đồng thời tiếp tục tổ chức vòng chung kết Qualcomm Vietnam Innovation Challenge, nơi các startup và dự án nghiên cứu – phát triển đưa những giải pháp công nghệ vào quá trình cạnh tranh và thương mại hóa.

Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi chuyển thành năng suất

Nếu “The Advantage Reset” đặt vấn đề ở cấp chiến lược, “Operational Excellence – Run Faster, Cost Less” – “Vận hành nhanh hơn, chi phí ít hơn” đi sâu vào một nghịch lý quen thuộc của doanh nghiệp: tổ chức càng lớn càng có nguy cơ trở nên chậm và phức tạp.

Khi quy mô tăng, số tầng quản lý, quy trình, dữ liệu và đầu mối phối hợp cũng tăng theo. Phần chi phí khó nhìn thấy nhất nhiều khi không nằm trên một dòng ngân sách, mà ở độ trễ của thông tin, thời gian ra quyết định và năng lượng dành cho phối hợp nội bộ. Vì vậy, năng suất không thể chỉ được đo bằng việc doanh nghiệp đã mua bao nhiêu công nghệ; quan trọng hơn là công nghệ có giúp tổ chức tạo thêm kết quả mà không phải tăng tương ứng nhân sự và độ phức tạp hay không.

Các phiên chuyên sâu tại InnoEx đưa AI và dữ liệu về đúng bài toán này. Dữ liệu có giúp quyết định được đưa ra nhanh hơn hay chỉ tạo thêm dashboard? AI có giảm được một tầng xử lý, rút ngắn một quy trình hoặc cải thiện chi phí thực sự hay không? Khi thước đo chuyển từ “đã triển khai” sang “đã tạo ra tác động gì”, cuộc thảo luận về công nghệ trở nên gần với nhu cầu của CEO, COO và CIO hơn nhiều.

Đây cũng là lý do các phiên nội dung được đan xen với những showcase thực tế, từ bài toán tổ chức và vận hành đến giải pháp năng lượng. Alternō, một startup công nghệ Việt Nam phát triển giải pháp lưu trữ năng lượng, là một trong những trường hợp được đưa lên sân khấu để cho thấy đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng, mà phải có khả năng đi vào những bài toán thật của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Khi “xanh” đi vào phương trình lợi nhuận và thị trường

Ngày 20/8, một trục nội dung lớn khác sẽ được mở ra tại Green Innovation Summit, với chủ đề “Green Shift: What Powers the Next Advantage?” – “Chuyển dịch xanh nào đang tạo nên lợi thế cạnh tranh tiếp theo?”

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch IBP và InnoEx

Cách đặt vấn đề cho thấy chuyển dịch xanh đang được nhìn ra ngoài phạm vi của ESG hay trách nhiệm môi trường. Với nhiều ngành, “green” ngày càng liên quan trực tiếp đến giá năng lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn nhà cung ứng, khả năng tiếp cận vốn và nhu cầu của các khách hàng quốc tế.

Sự tham gia của AB InBev, Rabo Foundation và Grab for Business giúp câu chuyện này có những góc nhìn rất khác nhau, từ sản xuất và vận hành quy mô lớn, tài chính tác động đến mobility và logistics. InnoEx tiếp tục là nơi hội tụ của nhiều thương hiệu và tổ chức quốc tế lớn như AB InBev, Grab for Business, Qualcomm, Lotte Ventures, Rabo Foundation và NIPA của Hàn Quốc trong mạng lưới đối tác năm 2026.

Điều đáng bàn không phải doanh nghiệp “có nên xanh” hay không, mà chuyển dịch nào đã đủ chín để tạo ra giá trị kinh tế. Khi tiêu chuẩn carbon hoặc truy xuất nguồn gốc trở thành điều kiện của một đơn hàng quốc tế, phát triển bền vững đã đi vào trung tâm của chiến lược cạnh tranh. Khi điện hóa phương tiện có thể ảnh hưởng tới chi phí logistics hoặc dữ liệu phát thải trở thành một yêu cầu trong mua sắm B2B, “green” bắt đầu chuyển từ chi phí tuân thủ sang một yếu tố có thể quyết định thị trường.

Nơi doanh nghiệp lớn và thế hệ khởi nghiệp mới gặp nhau

Một nét khác biệt của InnoEx nằm ở việc các cuộc đối thoại cấp cao diễn ra song song với một hệ sinh thái startup rất lớn. Startup Wheel năm 2026 tiếp tục tổ chức các vòng dành cho dự án Việt Nam và quốc tế, trong khi Qualcomm Vietnam Innovation Challenge, Green Innovation Fellowship và những chương trình đổi mới khác tạo thêm nhiều con đường để công nghệ gặp nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Hoạt động startup pitch hằng năm thu hút khoảng 3.000 hồ sơ, trong đó khoảng 150 dự án, tương đương 5%, được lựa chọn để trình bày trực tiếp trước nhà đầu tư.

Trong cùng một không gian, CEO của một doanh nghiệp lớn có thể gặp một startup đang giải quyết chính điểm nghẽn của ngành mình; nhà đầu tư có thể nhìn thấy một công nghệ chưa xuất hiện rộng rãi trên thị trường; còn người trẻ có cơ hội quan sát trực tiếp cách một ý tưởng được đánh giá bằng năng lực thực thi, mô hình kinh doanh và khả năng tăng trưởng.

Sự giao thoa này cũng làm rõ một điều: đổi mới sáng tạo không phải lĩnh vực riêng của startup. Một doanh nghiệp lớn cần startup để tăng tốc đổi mới; startup cần doanh nghiệp để kiểm chứng thị trường; cả hai cần vốn, chính sách và mạng lưới quốc tế để mở rộng. Giá trị của một nền tảng đổi mới nằm chính ở khả năng đưa những mắt xích đó lại gần nhau.

Từ một sự kiện quốc tế đến một điểm kết nối quốc tế

Sự tham dự của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo nên chiều quốc tế rõ nét cho InnoEx. Nhưng một sự kiện chỉ thực sự có sức nặng quốc tế khi những mối quan hệ hình thành quanh nó vượt ra ngoài hai ngày tổ chức.

Trong mạng lưới InnoEx 2026 có những tập đoàn công nghệ như Qualcomm, Intel, Lenovo; các doanh nghiệp toàn cầu như AB InBev và Grab; các tổ chức tài chính và phát triển như Rabo Foundation; các hệ sinh thái đổi mới từ Hàn Quốc thông qua NIPA cùng nhiều đối tác khác.

Điều này đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam đang được nhìn không chỉ như một điểm đến sản xuất hay một thị trường tiêu dùng lớn. Câu hỏi trong chu kỳ mới là Việt Nam có thể trở thành nơi các doanh nghiệp quốc tế tìm thấy đối tác đổi mới, năng lực công nghệ, startup và những mô hình đủ khả năng mở rộng trong khu vực hay không.

Nếu lợi thế trước đây của Việt Nam phần nhiều gắn với chi phí, vị trí và lực lượng lao động, lợi thế tiếp theo phải gắn thêm với năng suất, chất lượng doanh nghiệp, khả năng hấp thụ công nghệ và mức độ kết nối với các mạng lưới toàn cầu. Một nền tảng như InnoEx có ý nghĩa chính ở điểm đó: tạo ra nơi những dòng chảy vốn thường tồn tại riêng biệt – công nghệ, vốn, doanh nghiệp, chính sách và nhân tài – có cơ hội gặp nhau.

Sức nóng được tạo bằng quy mô, sức nặng được tạo bằng những câu hỏi

Sự hiện diện của những thương hiệu như Qualcomm, Intel, Lenovo, AB InBev, Grab, Rabo Foundation, Lotte Ventures… cùng mạng lưới đối tác quốc tế làm tăng sức hút của chương trình. Nhưng hơn hết, những con số và tên tuổi đó có ý nghĩa hơn khi được đặt vào những vấn đề đủ lớn.

Lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp Việt sẽ đến từ đâu khi mô hình tăng trưởng dựa vào mở rộng nguồn lực ngày càng gặp giới hạn? AI sẽ tạo được bước nhảy về năng suất hay chỉ trở thành thêm một lớp công nghệ? Green sẽ tiếp tục được nhìn như chi phí tuân thủ hay trở thành điều kiện để giành đơn hàng và tham gia các chuỗi giá trị có giá trị cao hơn? Và Việt Nam có thể bước lên vị trí nào khi các chuỗi cung ứng, dòng vốn và hệ sinh thái công nghệ toàn cầu đang tái cấu trúc?

Đó là lý do InnoEx 2026 đáng chú ý không chỉ với giới doanh nhân. Đối với nhà hoạch định chính sách, đây là những câu hỏi về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với nhà đầu tư, đó là việc nhận diện những nguồn tăng trưởng mới. Với cộng đồng đổi mới sáng tạo, đây là cơ hội nhìn thấy những công nghệ, ngành nghề và mô hình kinh doanh của tương lai ngay khi chúng vẫn đang trong quá trình hình thành.

Theo Bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch IBP và InnoEx chia sẻ: “Một diễn đàn quốc tế có thể được nhận biết bằng quy mô và những tên tuổi xuất hiện. Nhưng sức nặng lâu dài của nó được quyết định bởi khả năng đặt đúng những câu hỏi mà doanh nghiệp và nền kinh tế sẽ cần trả lời. InnoEx 2026 lựa chọn đặt những câu hỏi đó vào thời điểm mà lợi thế cũ chưa biến mất, nhưng cuộc cạnh tranh cho những lợi thế mới đã bắt đầu”

INNOEX 2026 – THE INFLECTION POINT

Where Global Shifts Fuel Business Reinvention – Khi những chuyển dịch toàn cầu thúc đẩy doanh nghiệp tái tạo mô hình tăng trưởng

19–20/08/2026 | Thiskyhall Sala, TP.HCM

Đăng ký tham dự tại website: https://innoex.vn/