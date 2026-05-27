HUTECH chính thức tuyển sinh ngành Y khoa, trao học bổng 30% cho thí sinh toàn quốc

Năm 2026, thí sinh cả nước có thêm lựa chọn theo học ngành Y khoa tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) với chính sách học bổng lên đến 30% học phí toàn khóa.

HUTECH chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học, mã ngành 7720101. Việc mở ngành Y khoa đánh dấu bước phát triển mới của Nhà trường trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái đào tạo khối Khoa học sức khỏe, bên cạnh các ngành Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.

HUTECH chính thức tuyển sinh ngành Y khoa với chính sách học bổng hấp dẫn

Ngành Y khoa tại HUTECH có thời gian đào tạo 6 năm với khối lượng 210 tín chỉ; sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Bác sĩ Y khoa theo quy định. Chương trình hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành lâm sàng, tư duy chẩn đoán, khả năng giao tiếp y khoa và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Nhân dịp tuyển sinh khóa đầu tiên, HUTECH triển khai học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh theo học ngành Y khoa và các ngành thuộc khối Khoa học sức khỏe. Để được xét học bổng, thí sinh cần đăng ký, gửi minh chứng kết quả học tập THPT về HUTECH trước ngày 30/6/2026 và trúng tuyển vào Trường theo quy định hiện hành. Nhà trường cũng công khai học phí từ đầu khóa và cam kết không tăng học phí trong suốt thời gian học.

Sinh viên được tiếp cận lộ trình đào tạo bài bản, kết nối giữa kiến thức nền tảng và chuyên ngành

Theo học ngành Y khoa tại HUTECH, sinh viên được tiếp cận lộ trình đào tạo bài bản, kết nối giữa kiến thức y sinh, y học cơ sở, y học lâm sàng, sức khỏe cộng đồng và thực hành nghề nghiệp. Từ các học phần nền tảng như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Miễn dịch, Dược lý, Điều dưỡng cơ bản, người học từng bước đi sâu vào các học phần lâm sàng như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Y học gia đình, Phục hồi chức năng, cùng các học phần thực tập cộng đồng và thực tập tốt nghiệp nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp trong môi trường thực tiễn.

Điểm nhấn của chương trình là cách tổ chức đào tạo gắn với thực hành. Các bạn không chỉ tiếp nhận tri thức y khoa trên giảng đường mà còn từng bước rèn luyện thao tác nghề nghiệp, kỹ năng tiếp cận ca bệnh, tư duy xử trí tình huống và tác phong chuyên môn. Từ giai đoạn tiền lâm sàng đến thực tập tại bệnh viện, người học được hướng dẫn quan sát, phân tích, trao đổi chuyên môn và hình thành năng lực chăm sóc người bệnh dưới sự đồng hành của giảng viên, bác sĩ.

Phát huy thế mạnh công nghệ, HUTECH tích hợp các xu hướng mới trong đào tạo y học như mô phỏng lâm sàng, dữ liệu y học, trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ học tập điện tử, bệnh án điện tử mô phỏng và các công cụ hỗ trợ thực hành. Cách tiếp cận này giúp sinh viên sớm làm quen với môi trường y tế hiện đại, đồng thời rèn luyện tư duy dữ liệu, năng lực phân tích và khả năng ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán, điều trị, quản lý chăm sóc sức khỏe.

Phát huy thế mạnh công nghệ, HUTECH tích hợp các xu hướng mới trong đào tạo Y khoa

Song song với chương trình đào tạo, HUTECH phát triển mạng lưới bệnh viện và cơ sở y tế thực hành nhằm phục vụ học tập, thực tập, tham quan chuyên môn và hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường bệnh viện thực tế tại nhiều đơn vị như Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và nhiều cơ sở y tế khác.

Sinh viên khối Khoa học sức khỏe HUTECH có cơ hội rèn luyện chuyên môn trong môi trường bệnh viện thực tế

HUTECH cũng đầu tư cơ sở vật chất chuyên biệt cho khối Khoa học sức khỏe như bàn giải phẫu kỹ thuật số, phòng thực hành trên mô hình, khu thực hành kỹ năng tiền lâm sàng, khu cấp cứu mô phỏng, phòng khám ngoại trú và không gian thảo luận ca bệnh.

Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất chuyên biệt cho khối Khoa học sức khỏe với nhiều thiết bị hỗ trợ học tập

Chia sẻ về định hướng đào tạo ngành Y khoa, TS. Nguyễn Quốc Anh - Phó hiệu trưởng Trường nhấn mạnh: "Trường hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, tư duy chẩn đoán, khả năng giao tiếp y khoa và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời chú trọng cách tiếp cận tích hợp giữa y học lâm sàng, y học dựa trên bằng chứng và ứng dụng công nghệ nhằm giúp người học hình thành bản lĩnh chuyên môn, tinh thần nhân văn và khả năng thích ứng với những thay đổi của hệ thống y tế hiện đại".