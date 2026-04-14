Hơn 12.000 người tranh mua 755 căn nhà ở xã hội: Chủ đầu tư cảnh báo lừa đảo đặt cọc trái phép

Dự án nhà ở xã hội đường Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng, TP.HCM đang được quan tâm. ẢNH: NGUYỄN ANH Báo Thanh niên

Công ty Cổ phần Đức Mạnh vừa gửi văn bản khẩn đến UBND TPHCM, Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Sở Xây dựng nhằm làm rõ tình trạng huy động vốn trái quy định tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt thuộc phường Diên Hồng.

Doanh nghiệp khẳng định dự án hiện chưa đủ điều kiện mở bán, chưa bước vào giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký chính thức và hoàn toàn không có việc ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay sàn giao dịch nào đứng ra môi giới.

Thực tế ghi nhận trên thị trường thời gian qua đã xuất hiện một số giao dịch tự phát mạo danh chủ đầu tư. Cơ quan chức năng cho biết có trường hợp người mua nhà bị chiếm đoạt số tiền đặt cọc lên đến 150 triệu đồng.

Đứng trước rủi ro pháp lý này, Công ty Đức Mạnh tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đối với các giao dịch nộp hồ sơ hoặc chuyển tiền thông qua bên thứ ba. Doanh nghiệp khuyến cáo người dân chỉ theo dõi thông tin chính thức được công bố trên website của Sở Xây dựng TPHCM.

Thông báo về dự án từ công ty Đức mạnh

Song song với việc phát đi cảnh báo ra thị trường, ban lãnh đạo Công ty Đức Mạnh cũng đã ban hành văn bản nội bộ nhằm siết chặt kỷ luật nhân sự. Công ty nghiêm cấm toàn bộ nhân viên và thành viên ban quản lý dự án tham gia hướng dẫn môi giới, hứa hẹn hay nhận tiền cọc của khách hàng dưới mọi hình thức. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng môi giới làm liều trục lợi xuất phát từ chênh lệch cung cầu quá lớn tại dự án này. Khu nhà ở Lý Thường Kiệt được xây dựng trên quỹ đất 14.700 mét vuông, quy mô 4 tòa tháp cao 25 tầng. Tổng lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường là 1.254 căn hộ, bao gồm 229 căn thương mại và 1.025 căn nhà ở xã hội. Trong nhóm nhà ở xã hội, chủ đầu tư dành ra 755 căn để bán và 270 căn cho thuê.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bất động sản TPHCM, đợt tiếp nhận đơn đăng ký nhu cầu ban đầu của dự án đã ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ. Con số này vượt 16 lần so với nguồn cung thực tế của rổ hàng bán. Việc quy định mới bãi bỏ tiêu chí cư trú đã tạo điều kiện cho người dân từ nhiều địa phương cùng tham gia đăng ký, trực tiếp làm tăng áp lực lên quỹ nhà ở xã hội ít ỏi hiện hữu tại các đô thị lớn.

Về tiến độ pháp lý, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án hiện chỉ đang ở giai đoạn một, tức là công bố thông tin cơ bản và ghi nhận nhu cầu để doanh nghiệp chủ động phương án triển khai. Việc thu thập đơn nhu cầu hoàn toàn độc lập và không có giá trị thay thế cho hồ sơ đăng ký mua nhà chính thức.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ hợp lệ sẽ thuộc giai đoạn hai. Lúc này, chủ đầu tư phải báo cáo Sở Xây dựng công khai thời điểm nhận hồ sơ, số lượng căn hộ và giá bán trước ít nhất 30 ngày. Khi cơ quan quản lý nhà nước chính thức phê duyệt và ra thông báo, dự án mới bắt đầu nhận hồ sơ của người mua nhà.