Hơn 100.000 tấn thịt Ấn Độ vào Việt Nam, phần lớn là thịt trâu đông lạnh

Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam nhập hơn 108.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt của Ấn Độ, trị giá gần 463 triệu USD. Nguồn cung dồi dào, giá cạnh tranh giúp thịt trâu đông lạnh Ấn Độ ngày càng phổ biến, nhưng cũng phát sinh tình trạng biến hàng nhập khẩu thành đặc sản trong nước.

Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, quý II năm nay, Việt Nam nhập khẩu 271.100 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá gần 810 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và 46,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, lượng thịt và sản phẩm từ thịt nhập khẩu đạt 494.300 tấn, trị giá khoảng 1,46 tỷ USD, lần lượt tăng 9,6% và 36,4% so với cùng kỳ năm 2025. Giá nhập khẩu bình quân của toàn nhóm hàng vào khoảng 2,95 USD/kg, tương đương hơn 77.000 đồng/kg.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm; phụ phẩm của lợn, trâu, bò; thịt trâu đông lạnh; thịt lợn và thịt bò tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

Ấn Độ, Mỹ, Brazil, Australia và Tây Ban Nha là 5 thị trường cung cấp lớn nhất xét theo trị giá. Trong đó, Ấn Độ đứng đầu với 56.600 tấn, trị giá 254,27 triệu USD trong quý II, tăng 9,8% về lượng và 22% về trị giá so với quý trước. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 40,9%, còn trị giá tăng 78,3%.

Trước đó, trong quý I, Việt Nam nhập 51.600 tấn thịt và sản phẩm từ thịt của Ấn Độ, trị giá gần 208,5 triệu USD. Như vậy, trong nửa đầu năm, lượng nhập khẩu từ quốc gia Nam Á này đạt khoảng 108.200 tấn, trị giá gần 462,8 triệu USD.

Đây là số liệu của toàn bộ nhóm thịt và sản phẩm từ thịt nhập khẩu từ Ấn Độ, không phải riêng thịt trâu. Tuy nhiên, thịt trâu đông lạnh chiếm phần chủ yếu trong cơ cấu hàng hóa từ thị trường này.

Việt Nam nhập lượng lớn thịt trâu từ Ấn Độ.

Lợi thế lớn của thịt trâu Ấn Độ là nguồn cung dồi dào và giá cạnh tranh. Sản phẩm đông lạnh phù hợp với nhu cầu của các cơ sở chế biến thực phẩm, nhà hàng, bếp ăn tập thể và cơ sở sản xuất thịt khô.

Trong khi đó, đàn trâu trong nước liên tục suy giảm do hiệu quả chăn nuôi không cao, diện tích chăn thả bị thu hẹp và nhu cầu sử dụng trâu làm sức kéo ngày càng ít. Thời điểm cuối tháng 2/2025, tổng đàn trâu cả nước ước còn hơn 2,08 triệu con, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung nội địa suy giảm, trong khi nhu cầu sử dụng thịt trâu, bò vẫn ở mức cao, tạo dư địa cho sản phẩm nhập khẩu. Trên thị trường, thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thường được chào bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với thịt trâu tươi trong nước.

Biến thịt trâu Ấn Độ thành ‘đặc sản Tây Bắc’

Vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải, thường gọi Hải Sapa TV, vừa bị khởi tố cho thấy nguy cơ thịt nhập khẩu bị ‘thay tên đổi họ’ khi đưa ra thị trường.

Theo Bộ Công an, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án để điều tra hai tội danh gồm ‘Lừa dối khách hàng’ và ‘Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải, sinh năm 1986, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn SapaTV, để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Hải Sapa tại cơ quan công an. Ảnh công an.

Hai người khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Bùi Thị Kim Tuyên, sinh năm 1988, vợ Vũ Hoàng Hải và Phạm Văn Hà, sinh năm 1982, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam. Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Hoàng Hải đã sử dụng sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ‘thịt trâu sấy khô tê cay’ do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất.

Nguyên liệu được doanh nghiệp nhập khẩu là thịt trâu đông lạnh Ấn Độ. Tuy nhiên, sau đó Vũ Hoàng Hải và vợ bị cáo buộc quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội là ‘thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc’, đồng thời in logo Hải SapaTV để bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua sản phẩm ‘thịt trâu sấy khô tê cay’ của Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam với tổng số tiền 30 tỷ đồng để tiêu thụ.

Trước khi khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an triệu tập những người liên quan; khám xét nơi ở và trụ sở Công ty CP Tập đoàn SapaTV tại phường Lào Cai.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ quá trình sản xuất, ký hợp đồng, quảng cáo...của các cá nhân, tổ chức có liên quan.