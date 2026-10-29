Hoa hậu quê Hà Nội đội vương miện lâu nhất Việt Nam: Ở "cung điện" 1000m², bị cảnh sát Pháp hỏi thăm vì quá đẹp

Và showbiz Việt sẽ không bao giờ tìm được người kế vị nàng hậu này.

Giáng My là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam thập niên 1990. Sinh năm 1971 tại Hà Nội, cô xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, với cha là đạo diễn và mẹ là giảng viên âm nhạc. Trước khi nổi tiếng, Giáng My theo học piano tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, với khoảng 16 năm miệt mài học đàn. Nền tảng nghệ thuật này góp phần tạo nên hình ảnh một mỹ nhân không chỉ có nhan sắc mà còn được đào tạo bài bản.

Năm 1992, khi mới 21 tuổi và còn là sinh viên Nhạc viện, Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng. Điểm đặc biệt là cuộc thi này đến nay chỉ được tổ chức duy nhất một lần, khiến cô trở thành người đẹp giữ danh hiệu lâu nhất Việt Nam, hơn ba thập kỷ vẫn chưa có người kế nhiệm. Chính vì vậy, Giáng My thường được gọi là “hoa hậu độc nhất vô nhị” của làng nhan sắc Việt.

Sau khi đăng quang, Giáng My nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trong làng giải trí. Thập niên 1990, cô hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát, người mẫu ảnh và trình diễn thời trang, đồng thời là một trong những “nữ hoàng ảnh lịch” nổi bật thời bấy giờ. Người đẹp góp mặt trong nhiều bộ phim như Yêu Nàng Hoa hậu, Sài Gòn Trong Trái Tim Em, Kế Hoạch 99, Phi Vụ Phượng Hoàng, Tráng Sĩ Bồ Đề... Năm 2011, cô trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình Huyền Sử Thiên Đô.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Giáng My còn sớm lấn sân kinh doanh khi tên tuổi đang được chú ý. Cô từng thử sức với nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh mỹ phẩm, nhà hàng đến sản xuất chương trình truyền hình. Năm 1999, người đẹp gia nhập tập đoàn truyền thông và giải trí Kantana của Thái Lan, trải qua nhiều công việc trước khi đảm nhiệm vị trí giám đốc đối ngoại tại thị trường quốc tế. Đến năm 2005, cô thành lập Công ty GM Pro, phát triển hoạt động sản xuất chương trình truyền hình và các dịch vụ hậu kỳ, truyền thông.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Giáng My nhiều năm tham gia các hoạt động trong giới giải trí với vai trò giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng góp mặt tại Miss Grand International 2017 tổ chức ở Việt Nam, đồng thời tham gia chấm thi nhiều sân chơi nhan sắc trong nước và quốc tế. Dù không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, cô vẫn xuất hiện tại các sự kiện thời trang, chương trình giải trí và những hoạt động của đồng nghiệp.

Nhan sắc trẻ trung cũng là một trong những lý do khiến Giáng My thường xuyên trở thành đề tài bàn luận. Năm 2023, khi có chuyến du lịch châu Âu, người đẹp sinh năm 1971 từng chia sẻ rằng cô được cảnh sát Pháp giữ lại để... khen ngợi và nhầm là phụ nữ ở độ tuổi U30, dù không trang điểm. Một lần khác, khi sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái, Giáng My kể cô từng bị nhân viên tại một sòng bài yêu cầu kiểm tra giấy tờ vì không tin cô đã đủ tuổi vào khu vực này. Những câu chuyện do chính nàng hậu chia sẻ càng khiến danh xưng “hoa hậu không tuổi” gắn liền với cô suốt nhiều năm.

Cô hiện sống trong căn biệt thự bốn tầng rộng hơn 1.000 m² tại khu Thảo Điền, TP.HCM, được thiết kế theo phong cách châu Âu với cầu thang uốn lượn, thang máy kính và nhiều chi tiết nội thất sang trọng. Đáng chú ý, phòng khách có sức chứa khoảng 200 người, đủ để tổ chức những buổi tiệc đông khách. Trên tầng cao nhất, người đẹp dành một phần diện tích làm vườn hoa hồng và khu trồng rau rộng khoảng 200 m². Hình ảnh Giáng My tự tay chăm cây, trang trí nhà cửa hay tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh cho thấy cuộc sống hiện tại của cô không chỉ xoay quanh sự xa hoa, mà còn hướng đến những thú vui riêng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.