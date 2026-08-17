Hoa hậu Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World

Những đánh giá của các diễn đàn sắc đẹp về Hoa hậu Bảo Ngọc khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Miss World 2026 đang bước vào những ngày tranh tài đầu tiên tại Việt Nam và cuộc đua tìm ra người kế nhiệm Opal Suchata cũng bắt đầu nóng lên. Trong khi các thí sinh liên tục trải qua những hoạt động, thử thách đầu tiên, các diễn đàn sắc đẹp quốc tế cũng bắt đầu đưa ra những bảng xếp hạng, dự đoán riêng.

Đáng chú ý, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor - diễn đàn sắc đẹp nổi tiếng từng dự đoán đúng kết quả của nhiều cuộc thi nhan sắc - mới đây tung bảng bảng dự đoán Top 25 chung cuộc và đưa đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc lên vị trí số 1. Theo bảng dự đoán của Sash Factor, Bảo Ngọc là ứng viên có khả năng giành vương miện Miss World 2026. Xếp ngay sau đó là các mỹ nhân đến từ Gabriela, Brazil, Venezuela, Bolivia và Cộng hòa Czech.

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đánh giá rất cao về Hoa hậu Bảo Ngọc (Ảnh: Fanpage)

Việc Bảo Ngọc được xếp ở vị trí số 1 ngay trong bảng dự đoán của một chuyên trang sắc đẹp quốc tế khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi phấn khích. Đặc biệt, cô không chỉ đứng trên các đại diện đến từ những "cường quốc sắc đẹp" quen thuộc như Brazil, Venezuela hay Colombia mà còn vượt qua nhiều ứng viên vốn được cộng đồng fan quốc tế chú ý từ trước.

Không ít fan sắc đẹp Việt Nam bất ngờ bởi đây là một vị trí rất cao, đặc biệt khi cuộc thi quy tụ hàng loạt đại diện được đánh giá mạnh về ngoại hình, kỹ năng trình diễn và kinh nghiệm thi quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích, cũng có những ý kiến khá tỉnh táo cho rằng bảng dự đoán ở thời điểm này chỉ nên được xem là một tín hiệu tích cực dành cho Bảo Ngọc, chứ chưa thể phản ánh kết quả cuối cùng.

Bởi Miss World vốn không phải cuộc thi chỉ quyết định bằng một vài khoảnh khắc trên sân khấu. Miss World 2026 mới bắt đầu hành trình và chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng trước đêm chung kết. Sắp tới đây, các thí sinh sẽ chuẩn bị bước vào các phần thi như như Talent, Top Model, Sport Challenge và đặc biệt là Beauty With a Purpose. Đây đều là những chặng có thể làm thay đổi đáng kể thứ hạng của các ứng viên trước khi cuộc thi bước vào giai đoạn quyết định.

Nhiều fan bất ngờ với việc Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World (Ảnh: FBNV)

Nếu nhìn vào hồ sơ của Bảo Ngọc, vị trí đầu bảng của Sash Factor không phải hoàn toàn không có cơ sở. Trước hết là ngoại hình. Bảo Ngọc sở hữu chiều cao khoảng 1,86 m, một lợi thế rất rõ khi bước vào những phần thi liên quan đến thời trang và trình diễn. Cô từng giành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 trước khi đăng quang Miss Intercontinental 2022, tức đã có kinh nghiệm đứng trên sân khấu quốc tế và trải qua áp lực của một cuộc thi sắc đẹp lớn.

Bảo Ngọc cũng có một hồ sơ khá khác biệt so với hình ảnh hoa hậu đơn thuần. Cô có nền tảng học thuật, thành thạo tiếng Anh, từng tham gia các hoạt động về khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời theo đuổi định hướng trở thành một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chính sách môi trường. Trang Miss World hiện giới thiệu cô là người mẫu, nhà sáng lập và CEO của Gen Zero. Đây chính là điểm có thể giúp Bảo Ngọc phù hợp với tinh thần của Miss World.

Dù đang được đánh giá cao, Bảo Ngọc cũng đối diện với không ít thử thách. Đầu tiên là áp lực của một ứng viên nước chủ nhà. Việc Việt Nam đăng cai Miss World lần đầu tiên khiến mọi bước đi của đại diện Việt Nam chắc chắn nhận được sự chú ý lớn từ khán giả trong nước. Và Miss World luôn là đấu trường nhan sắc quy tụ đối thủ rất mạnh, đòi hỏi mỹ nhân Việt phải cố gắng rất nhiều để toả sáng. Bên cạnh đó, trước khi cuộc thi diễn ra, Bảo Ngọc vướng không ít ồn ào xoay quanh câu chuyện học vấn tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều. Thế nên nhiều người mong chờ sự toả sáng và chứng minh khả năng của mỹ nhân Việt trong thời gian tới.