Hình ảnh khó tin của Hoài Linh

Nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo này của Hoài Linh.

Mới đây, Dương Triệu Vũ thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh hưởng ứng không khí Halloween. Bên cạnh diện mạo hóa trang của nam ca sĩ, nhân vật chiếm trọn spotlight lại là nghệ sĩ Hoài Linh. Nam danh hài bất ngờ xuất hiện với tạo hình ma cà rồng khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Hoài Linh diện bộ trang phục ma cà rồng với áo choàng đen viền đỏ, đầu tư răng giả dài, nhọn hoắt để hoàn thiện hình tượng. Khác với vẻ ngoài giản dị thường thấy, Hoài Linh lần này khiến khán giả bất ngờ bởi màn hóa trang có phần cầu kỳ và độ chịu chơi hiếm thấy. Nam nghệ sĩ thoải mái tạo dáng, cười rạng rỡ khi quây quần bên gia đình trong dịp này.

Hoài Linh hưởng ứng không khí Halloween, chịu đầu tư để làm ma cà rồng

Trong vài năm qua, Hoài Linh khá hạn chế chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Những hoạt động thường ngày của nam nghệ sĩ phần lớn được khán giả biết đến thông qua hình ảnh do người thân, bạn bè hoặc các đồng nghiệp thân thiết đăng tải. Bởi vậy, mỗi lần nam danh hài xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường đều dễ dàng nhận được sự quan tâm.

Lần gần nhất Hoài Linh xuất hiện công khai cũng nhận được nhiều sự chú ý là dịp giỗ Tổ nghề sân khấu. Nam nghệ sĩ trực tiếp tổ chức lễ cúng tại đền thờ Tổ rộng 7.000 m2. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và các đàn em trong nghề đến dâng hương, tưởng nhớ Tổ nghiệp.

Trong lần lộ diện này, Hoài Linh cũng cho thấy thần sắc tươi tắn, rạng rỡ hơn. Đáng chú ý, nam danh hài còn ngẫu hứng góp vui văn nghệ bên con nuôi Hoài Lâm, tạo nên khoảnh khắc thân tình được nhiều khán giả quan tâm.

Nghệ sĩ Hoài Linh vui vẻ song ca với con nuôi Hoài Lâm

Trước đó, một số hình ảnh Hoài Linh với diện mạo gầy gò, làn da sạm đen hơn trước được lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít khán giả lo lắng cho sức khỏe của nam nghệ sĩ. Thậm chí, còn xuất hiện những đồn đoán cho rằng anh đang mắc bệnh nặng. Trước những thông tin này, Dương Triệu Vũ đã lên tiếng đính chính, khẳng định anh trai vẫn khỏe mạnh. Nam ca sĩ kể bản thân từng "sốc ngang" khi một khán giả hỏi thăm về tình trạng bệnh tình của Hoài Linh vì tin vào những thông tin lan truyền trên mạng.

Giải thích về diện mạo khác lạ của anh trai, Dương Triệu Vũ cho biết Hoài Linh đang tham gia một dự án mới, thường xuyên phải làm việc ngoài trời dưới điều kiện nắng gió nên làn da mới sạm đi. Nam ca sĩ còn hài hước ví von diện mạo hiện tại của anh trai giống như "bánh tráng nướng cháy cạnh", đồng thời khẳng định đây là kiểu "đen khỏe, đen nghệ thuật", chứ không phải dấu hiệu của bệnh tật. Dương Triệu Vũ cũng tiết lộ Hoài Linh vẫn ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần vui vẻ mỗi ngày và mong khán giả không tiếp tục chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang cho người thân cũng như những người yêu mến nam nghệ sĩ.

Những hình ảnh khác lạ của nghệ sĩ Hoài Linh từng khiến nhiều người lo lắng

Sau ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021, NS Hoài Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn hẳn so với trước. Nam nghệ sĩ gần như không còn sử dụng mạng xã hội để cập nhật cuộc sống cá nhân hay tương tác với khán giả.

Dù hạn chế xuất hiện trước truyền thông, Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật một cách chọn lọc. Thời gian gần đây, nam danh hài đánh dấu sự trở lại với lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong một số dự án phim mới. Mỗi lần tái xuất, anh đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, đặc biệt là những người đã gắn bó với tên tuổi Hoài Linh qua nhiều thế hệ.

Sau biến cố, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật một cách chọn lọc

Ảnh: FBNV