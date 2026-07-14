Hiền Hồ có hạnh phúc mới

Cuộc sống và sự nghiệp của Hiền Hồ sau những va vấp luôn nhận nhiều sự quan tâm của công chúng.

Có thời điểm, Hiền Hồ là một trong những giọng ca nữ được kỳ vọng nhất Vpop với hàng loạt bản hit triệu view và lịch trình hoạt động dày đặc. Thế nhưng sau biến cố đời tư cách đây vài năm, nữ ca sĩ gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu một thời gian. Dù đã trở lại với âm nhạc, Hiền Hồ không còn xuất hiện phủ sóng như trước mà lựa chọn một nhịp sống bình lặng hơn.

Sau thời gian dài gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí, Hiền Hồ dần quay trở lại bằng con đường quen thuộc nhất là âm nhạc. Không lựa chọn những màn comeback rầm rộ hay liên tục xuất hiện trên truyền hình, nữ ca sĩ âm thầm phát hành các sản phẩm mới và duy trì lịch biểu diễn.

Hiền Hồ hiện vẫn đều đặn đi hát tại nhiều sân khấu trong và ngoài nước. Mới đây, cô xuất hiện trong một đêm nhạc tại Mỹ, thu hút sự chú ý của khán giả. Trên mạng xã hội, những hình ảnh biểu diễn của nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Hiền Hồ gây chú ý khi vừa có chuyến lưu diễn tại Mỹ mới đây

Tuy nhiên, nếu so với giai đoạn đỉnh cao trước đây, sự nghiệp của Hiền Hồ đã trở nên lặng lẽ hơn. Khán giả hiếm khi thấy cô góp mặt trong các gameshow, chương trình truyền hình hay sự kiện giải trí lớn. Thay vào đó, nữ ca sĩ tập trung nhiều hơn vào việc ra mắt sản phẩm âm nhạc, luyện tập chuyên môn và đi diễn.

Mỗi lần xuất hiện, Hiền Hồ vẫn trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi biểu diễn tại Mỹ với diện mạo có phần khác lạ. Gương mặt đầy đặn hơn trước khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí có ý kiến cho rằng phải nhìn kỹ mới nhận ra. Bên cạnh những bình luận về ngoại hình, không ít khán giả lại cho rằng Hiền Hồ chỉ đơn giản thay đổi phong cách trang điểm hoặc tăng cân nhẹ và vẫn giữ được nét xinh đẹp vốn có.

Ngoại hình của Hiền Hồ dạo gần đây nhận nhiều bàn tán

Nếu âm nhạc là công việc giúp Hiền Hồ duy trì đam mê, thì pickleball lại trở thành niềm vui mới trong cuộc sống của nữ ca sĩ. Khoảng hơn một năm trở lại đây, Hiền Hồ thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball. Từ những buổi tập luyện, giao lưu với bạn bè cho đến tham gia các giải đấu phong trào, nữ ca sĩ đều hào hứng chia sẻ lên mạng xã hội.

Không chỉ chơi cho vui, Hiền Hồ còn đầu tư khá nghiêm túc cho sở thích mới. Cô sở hữu nhiều bộ trang phục thể thao, thường xuyên cập nhật kỹ năng và tham gia cộng đồng pickleball đang phát triển mạnh. Hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động và cực "chiến" trên sân đấu cũng nhận được nhiều sự quan tâm của "pick thủ".

Có thể thấy sau những biến cố, Hiền Hồ lựa chọn xây dựng cuộc sống theo cách cân bằng hơn. Thay vì liên tục xuất hiện trước truyền thông, cô dành nhiều thời gian cho bản thân, tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè và duy trì tinh thần tích cực. Pickleball không chỉ là một môn thể thao mà còn giống như khoảng thời gian giúp nữ ca sĩ giải tỏa áp lực, tìm lại năng lượng sau những thăng trầm.

Pickleball chính là môn thể thao mà Hiền Hồ lựa chọn để chơi thường xuyên

Hạnh phúc của Hiền Hồ chính là tìm được niềm vui với pickleball

Cô thỉnh thoảng du lịch để cân bằng cuộc sống

Hiền Hồ sinh năm 1997 tại Đắk Lắk, được khán giả biết đến sau khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2017. Sở hữu chất giọng nội lực cùng màu sắc ballad hiện đại, cô nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Em Ngày Xưa Khác Rồi, Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, Có Như Không Có và đặc biệt là Gặp Nhưng Không Ở Lại - bản hit từng thống trị nhiều bảng xếp hạng nhạc số.

Có thời điểm, Hiền Hồ được xem là một trong những giọng ca nữ nổi bật của thế hệ mới với lượng người hâm mộ đông đảo và tần suất phủ sóng dày đặc. Tuy nhiên, biến cố đời tư năm 2022 đã khiến hình ảnh và sự nghiệp của nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng lớn. Sau khoảng thời gian gần như rút khỏi showbiz, Hiền Hồ trở lại một cách lặng lẽ, không còn theo đuổi ánh hào quang bằng mọi giá mà lựa chọn tập trung vào âm nhạc và cuộc sống cá nhân.

Cuộc sống và sự nghiệp Hiền Hồ sau biến cố luôn nhận được sự quan tâm của công chúng

Ảnh: FBNV