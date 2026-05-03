Thị trường phim Việt đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của loạt dự án điện ảnh kinh dị 2 năm trở lại đây, cả về số lượng lẫn chất lượng. Hậu thành công của những cái tên như Quỷ Nhập Tràng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Heo 5 Móng... một tác phẩm khác đã ấn định tham gia đường đua phim Việt dịp hè này chính là Lầu Chú Hỏa. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị Oan Hồn Hứa Thị thời Sài Gòn xưa, Lầu Chú Hỏa hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút lạnh sống lưng tới khán giả.

Mới đây, NSX đã tung ra poster thứ 2 với tạo hình cô Hứa gây ám ảnh khi nhân vật xuất hiện trong tình trạng bị xiềng xích khóa chặt, cơ thể chằng chịt những vết hằn đau đớn như mang theo nỗi oán hận kéo dài chưa thể hóa giải. Không chỉ đem đến cảm giác rùng rợn, hình ảnh ấy còn gợi mở về một bi kịch từng bị chôn giấu phía sau cánh cổng của gia tộc quyền thế bậc nhất Nam Kỳ năm nào. Chỉ với một bức ảnh, ekip đã gợi mở về câu chuyện gắn với truyền thuyết rùng rợn tồn tại suốt hơn một thế kỷ, từng được truyền miệng qua nhiều thế hệ với vô số phiên bản khác nhau.

Dành cho những ai chưa biết, mọi chuyện bắt đầu vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, Chú Hỏa là một trong những đại phú hào nổi tiếng nhất Nam Kỳ, sở hữu khối bất động sản khổng lồ với hàng chục nghìn căn nhà tại Sài Gòn - Gia Định. Ông cũng là chủ nhân dinh thự nổi tiếng 99 cửa tại số 97 Phó Đức Chính, công trình gắn liền với nhiều giai thoại ly kỳ cho đến tận ngày nay.

Câu chuyện nổi tiếng nhất xoay quanh gia tộc họ Hứa là truyền thuyết về cô con gái út xinh đẹp tên Hứa Tiểu Lan. Tương truyền, cô mắc bệnh phong cùi nên bị gia đình giam kín trong căn phòng trên tầng cao nhất để tránh điều tiếng. Sống cô lập, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cô qua đời trong oan khuất. Lời đồn còn kể rằng vì quá thương con, Chú Hỏa không chôn cất ngay mà đặt thi hài trong quan tài đá có nắp kính, vẫn sai người mang cơm nước lên phòng như lúc còn sống. Sau đó, gia đình bí mật đem chôn cất vì phát hiện nhiều điều bất thường.

Từ đây, tin đồn về oan hồn cô tiểu thư lang thang trong dinh thự họ Hứa bắt đầu lan rộng, trở thành truyền thuyết “con ma nhà họ Hứa” nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn xưa. Dù được truyền miệng suốt nhiều thập kỷ, đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh câu chuyện trên là thật. Tuy nhiên, sức sống của giai thoại này vẫn kéo dài trong văn hóa đại chúng, từng được đưa lên màn ảnh qua phim Con Ma Nhà Họ Hứa năm 1973 của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, tạo nên hiện tượng phòng vé tại miền Nam thời bấy giờ