Giáo sư Việt Nam nhận Huân chương quốc tế cao quý: Từng là Hiệu trưởng đại học nổi tiếng, nay là Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam

Ông là một trong số rất ít người Việt được Hungary trao tặng Huân chương Công trạng hạng Sĩ quan danh giá.

Chiều 12/6 tại Hà Nội, GS.TSKH Vũ Hoàng Linh đã chính thức được trao Huân chương Công trạng Hungary hạng Sĩ quan (dân sự). Đây là một trong những cấp huân chương cao quý thuộc hệ thống khen thưởng cấp nhà nước của Hungary, dành cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc đối với đất nước này cũng như quan hệ quốc tế của Hungary.

Sắc lệnh trao tặng được Tổng thống Hungary ký ngày 24/2/2026 và được Thủ tướng Hungary phê chuẩn nhân dịp Quốc khánh Hungary 15/3.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh được trao Huân chương Công trạng Hungary hạng Sĩ quan (dân sự), đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Hungary cho những cống hiến đặc biệt (Ảnh: vnu)

Theo nội dung sắc lệnh, phần thưởng là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật của GS.TSKH Vũ Hoàng Linh trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học, giáo dục, giao lưu nhân dân và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hungary trong nhiều năm qua.

Đối với vị giáo sư sinh năm 1968, Hungary không chỉ là nơi từng học tập mà còn là vùng đất gắn liền với tuổi trẻ và sự nghiệp học thuật của ông. Sau khi tốt nghiệp khối chuyên Toán của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông sang Hungary học đại học, tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng tại Đại học Tổng hợp Budapest năm 1998.

Nhiều năm sau đó, ông tiếp tục phát triển sự nghiệp nghiên cứu quốc tế khi tham gia chương trình của Quỹ Alexander von Humboldt dành cho các nhà khoa học giàu kinh nghiệm tại Đức.

Năm 2014, ông bảo vệ thành công học vị Tiến sĩ Khoa học (habilitation) tại Đại học Kỹ thuật Berlin, một học vị có yêu cầu rất cao trong hệ thống giáo dục châu Âu.

Trong bài phát biểu sau khi nhận huân chương, GS.TSKH Vũ Hoàng Linh chia sẻ rằng Hungary giống như "quê hương thứ hai" của mình. Ông cho biết phần thưởng cao quý này không chỉ dành cho cá nhân ông mà còn là sự ghi nhận đối với cộng đồng cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Hungary, cũng như những người đã góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

GS Vũ Hoàng Linh nhận giải thưởng danh giá (Ảnh: vnu)

GS Vũ Hoàng Linh không chỉ nổi tiếng với vai trò một nhà toán học có uy tín quốc tế mà còn là một nhà quản lý giáo dục đại học giàu kinh nghiệm.

Gắn bó gần như trọn vẹn sự nghiệp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ông đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng như: Trưởng khoa Toán - Cơ - Tin học, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và Bí thư Đảng ủy.

Bên cạnh công tác quản lý, GS.TSKH Vũ Hoàng Linh còn là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực toán học tính toán, giải tích số và các phương pháp tính khoa học.

Nhiều công trình nghiên cứu của ông được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín, đóng góp vào sự phát triển của ngành Toán học Việt Nam.

Năm 2023, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Việc GS.TSKH Vũ Hoàng Linh được trao Huân chương Công trạng Hungary hạng Sĩ quan không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp cá nhân của một nhà khoa học Việt Nam, mà còn cho thấy vị thế ngày càng được nâng cao của trí thức Việt trên trường quốc tế.

Tính đến hiện tại, chỉ có 22 công dân Việt Nam từng nhận Huân chương Công trạng Hungary ở các cấp độ khác nhau và GS.TSKH Vũ Hoàng Linh là một trong số ít người được vinh danh ở hạng Sĩ quan, cấp huân chương có giá trị và uy tín đặc biệt trong hệ thống khen thưởng của quốc gia châu Âu này.