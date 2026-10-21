Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng 21/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý

Hiện giá bán vàng trong nước khoảng 142,0 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 21/10, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải phổ biến ở mức 139,6 – 142,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết mức thấp hơn với 138,0 – 142,0 triệu đồng/lượng.

Giaá vàng nhẫn trơn phổ biến 138 – 138,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 – 142,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lại giảm mạnh về sát mốc 4.100 USD/ounce. Kim loại quý màu vàng tiếp tục giảm khi áp lực lạm phát dai dẳng và giá dầu tăng cao củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong khi đó, số liệu mới công bố cho thấy thị trường nhà ở Mỹ đang suy yếu rõ rệt dưới tác động của lãi suất cao.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các số liệu mới về thị trường nhà ở Mỹ thấp hơn kỳ vọng, cho thấy chi phí vay vốn cao đang ảnh hưởng ngày càng rõ nét đến nền kinh tế. Những tín hiệu suy yếu này phần nào làm giảm áp lực từ các số liệu lạm phát cao, vốn đang gây bất lợi cho thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, căng thẳng tái diễn tại eo biển Hormuz và đà tăng của giá dầu tiếp tục hạn chế khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo số liệu công bố ngày 20/10, số nhà khởi công xây dựng tại Mỹ trong tháng 9 giảm 5,2%, xuống mức 1,221 triệu căn tính theo năm và đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ, so với mức 1,288 triệu căn của tháng 8 sau điều chỉnh. So với cùng kỳ năm trước, số nhà khởi công giảm 7,4%.

Đáng chú ý, hoạt động xây dựng nhà ở đơn lập giảm 4,6%, xuống còn 859.000 căn tính theo năm. Số giấy phép xây dựng cũng giảm nhẹ 0,2%, xuống 1,4 triệu giấy phép, từ mức 1,403 triệu của tháng trước. Riêng giấy phép xây dựng nhà ở đơn lập giảm 4%, còn 845.000 giấy phép.

Những số liệu này được công bố ngay sau khi chỉ số niềm tin của các doanh nghiệp xây dựng nhà ở do Hiệp hội Các nhà xây dựng nhà ở quốc gia Mỹ (NAHB) khảo sát giảm từ 32 điểm xuống 29 điểm trong ngày thứ Hai, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2012.

Lãi suất vay thế chấp tăng, chi phí xây dựng leo thang và lượng khách hàng tìm mua nhà suy giảm đang ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của các doanh nghiệp xây dựng. Diễn biến này củng cố lo ngại rằng điều kiện tài chính thắt chặt đang ngày càng tác động mạnh đến những lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất của nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, thị trường tài chính hiện vẫn chịu tác động từ hai xu hướng trái chiều: hoạt động kinh tế có dấu hiệu suy yếu, trong khi áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt.

Trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng lần lượt 1,3% và 6,3%.

Các số liệu lạm phát cao hơn dự báo khiến giới đầu tư tiếp tục nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27–28/10. Theo định giá trên thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất hiện ở mức 82,8%, trong khi khả năng tăng thêm 0,25 điểm phần trăm là 17,2%.

Dù vậy, thị trường vẫn đánh giá xác suất lãi suất sẽ ở mức cao hơn hiện tại vào thời điểm cuộc họp ngày 9/12 lên tới 93,6%.

Số liệu thị trường nhà ở công bố ngày thứ Ba tiếp tục củng cố cơ sở để Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10. Tuy nhiên, riêng sự suy yếu của lĩnh vực bất động sản khó có thể đảo ngược kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 12, nhất là khi giá năng lượng vẫn duy trì ở mức cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 5,1%, sau khi tăng lên gần 5,13% trong phiên thứ Hai. Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch qua đêm, sau khi mạnh lên trong phiên trước đó.

Hiện Fed đã bước vào giai đoạn hạn chế phát ngôn trước cuộc họp chính sách tiền tệ. Do đó, các báo cáo kinh tế sắp được công bố sẽ trở thành nguồn thông tin quan trọng nhất để nhà đầu tư đánh giá triển vọng lãi suất.

Trong phần còn lại của ngày thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận số liệu doanh số bán nhà đang chờ hoàn tất giao dịch tháng 9, dự kiến công bố lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Tiếp đó, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần sẽ được công bố vào thứ Năm, lúc 8 giờ 30 phút sáng theo giờ miền Đông.

Ngày thứ Sáu, các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ sẽ được công bố lúc 9 giờ 45 phút, trước khi Đại học Michigan công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng chính thức tháng 10 vào lúc 10 giờ.

Nếu các dữ liệu về thị trường lao động và hoạt động kinh doanh tiếp tục suy yếu, lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể gia tăng, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Kịch bản này có thể hỗ trợ giá vàng thông qua việc kéo giảm lợi suất trái phiếu kho bạc.

Ngược lại, nếu kỳ vọng lạm phát vẫn duy trì ở mức cao và các số liệu kinh tế tích cực hơn dự báo, khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ được củng cố, khiến giá vàng tiếp tục chịu áp lực.