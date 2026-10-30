Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 30/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Giá vàng hôm nay 30/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 mềm, dễ bị trầy xước và móp méo khi va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 30/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 30/10, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,74 - 14,14 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,54 - 14,04 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 30/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn ép vỉ. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 30/10/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.740.000

14.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.740.000

14.140.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.740.000

14.140.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

12.330.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

13.540.000

14.040.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

13.520.000

14.020.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

13.330.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 30/10/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.740.000

14.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.740.000

14.140.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.540.000

14.040.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.520.000

13.920.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.470.000

13.920.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.820.000

14.270.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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